Hasznos és fontos kiegészítők az Elimextől Folytatva a hasznos és fontos kiegészítők sorát, először egy asztali monitorállványra szeretnénk felhívni a figyelmet, majd néhány speciális keménytokot mutatunk be. König & Meyer asztali monitorállvány

Egyáltalán nem felesleges eszközről van szó, mert ha zeneszerkesztéshez, otthoni stúdiómunkához közeltéri monitorokat használunk, néhányan hely hiány miatt, vagy más meggondolásból az asztalon helyezik el a monitorokat. A monitorok megfelelő elhelyezése nagyban befolyásolhatja a hangképet és a rosszul elhelyezett hangfalak, csalnak, vagyis nem azt halljuk, ami valójában szól. Ne helyezzük távol a hangsugárzókat egymástól. Sokkal stabilabb teret kapunk, ha közelebb rakjuk a hangsugárzókat, és közelebb ülünk.

Néhány alapszabály, amit amennyire lehet, vegyünk figyelembe! A legoptimálisabb elhelyezése a hangszóróknak, ha egy képzeletbeli egyenlőszárú háromszöget képezünk a hangfalak és a fejünk között. A monitorok legyenek olyan magasan, hogy kb. a mélyhangszórók teteje/magassugárzó alja legyen fülünkkel azonos magasságban. Lehetőleg mindig álló (függőleges) helyzetben helyezzük el a monitorokat, a vízszintes, fekvő helyzet nem ajánlott. (Kivéve, ha a gyártó ezt ajánlja.) A monitorokat lehetőleg ne helyezzük a helység sarkaiba, illetve a mögötte lévő faltól minimum 20-30 cm távolságra legyenek. Ahogyan a 2. pontból látszik, fontos a monitorok pozíciójának magassága is. És itt jön a képbe a König & Meyer asztali állványa, melynek segítségével nem közvetlenül az asztalon, a kelleténél jóval lejjebb fog dörömbölni a monitor, hanem a nekünk megfelelő magasságba állíthatjuk. Természetesen az állvány nemcsak stúdiómonitorhoz, hanem más hangsugárzóhoz is használhatjuk. Az új állvány magassága 167 és 254 mm között állítható. A talphoz és tálcához tartozó 4-4 gumi alátét stabilitást és zajszűrést biztosít. Az állvány két változatban kapható, az egyik kisebb, míg a másik nagyobb alapterületű hangfalhoz alkalmas. A 26772 típus hangfaltartó tálcája 150 x 170 mm-es, a 26774 pedig 230 x 250 mm-es, magasságuk megegyezik. Az ajánlott maximális terhelés 15 kg. Árak és specifikáció: Elimex. Robust UC 3001 gitártok

A népszerű, kedvező árú és széles választékot kínáló Robust UC sorozat további típusokkal bővült, ezekből most a klasszikus és akusztikus gitárosok is választhatnak maguknak kemény formatokot, amely szintén ütés-, por- és vízálló, így teljes biztonsággal szállítható benne a drága hangszer. A Robust UC 3001 gitártok ütés-, por és vízálló, kemény formatok, 36/39/41"-os akusztikus gitárokhoz. A tok ütésálló polipropilén anyagból készült, a tetőt por- és vízzáró gumitömítéssel látták el. A tok belsejében puha, a hangszernek maximális védelmet biztosító béléssel találkozhatunk. A Robust UC 3001 gitártokok alapanyaguknak és kialakításuknak köszönhetően kis tömegűek és megbízható védelmet nyújtanak a víz, por és fizikai behatások ellen. A kényelmes fogantyú és a biztonságos, erős zárszerkezet is jelzi, hogy nem egy átlagos, hétköznapi gitártokkal van dolgunk. Külső méret: 1085 x 465 x 178 mm, belső méret: 1056 x 430 x (48+115) mm. Ár és specifikáció: Elimex. Robust UC 2001 cintányér tok Az egyre bővülő és speciális tokokat is kínáló Robust UC sorozat modelljei között nagyszerű cintányér szállító tokokat is találunk. A Robust UC 2001 cintányér tok ütés-, por- és vízálló műanyagból készült, és maximum 10 darab 20"-os cintányér védelmére, kényelmes és biztonságos szállítására alkalmas. A cintányér szállítótáskák alapanyaguknak és kialakításuknak köszönhetően kis tömegűek és megbízható védelmet nyújtanak a víz, por és fizikai behatások ellen. A belső terük kialakítása és bélelése a cintányérokhoz igazított és azoknak maximális védelmet, tulajdonosnak pedig kényelmes használatot biztosít. Ezeket a tokokat is kényelmes fogantyúval és biztonságos, erős zárszerkezettel gyártják. Ár és specifikáció: Elimex. Robust UC 2001A cintányér tok húzófüllel

