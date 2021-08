Címlap » Teszt / Bemutatás » Kiegészítők » Hasznos Ampeg kiegészítők Hasznos Ampeg kiegészítők Az Ampeg két kiegészítőt is forgalomba hoz szeptembertől, a Rocket Bass kombókhoz készült turnéálló védőtokokat és az AFS2 lábkapcsolót. Az Ampeg idén tavasszal hozta ki új Rocket Bass erősítő sorozatát, melyben 30 W teljesítménytől kezdődően egészen 500 W teljesítményig kínál különböző hangszóró konfigurációkkal szerelt kombókat. Erről itt olvashatod cikkünket. A napokban az Ampeg jól használható és fontos kiegészítőket jelentett be, ebből az elsőt kifejezetten a Rocket Bass kombókhoz tervezve, ezeket szeretnénk olvasóinknak bemutatni. Rocket Bass védőtokok

A Rocket Bass kombók három nagyobb modelljéhez kínál professzionális védőtokot az Ampeg, így a Rocket Bass 112, 115, és 210 erősítőkhöz. Feltehetően abból a meggondolásból, hogy ezek igazi koncert- vagy turnécuccok, többet vannak kitéve a szállítás kihívásainak, és bár a súlyuk a teljesítményükhöz képest nem mondható soknak, de mégis nehezebben mozgathatók, mint kisebb társaik. A védőtokok erős és kipárnázott vinyl anyagból készültek, így garantáltan megfelelő védelmet nyújtanak a kombóknak. A kábelek és egyéb kiegészítők számára tágas hátsó zseb áll rendelkezésre, a tok front oldalát hímzett Ampeg logó díszíti. A 600 D tömegsűrűségű vinyl anyagból készült védőtok abszolút turnébiztos védelmet biztosít, vízálló és ellenál a karcolásoknak, szakadásnak, az 5 mm vastag tömőanyag pedig tovább növeli a tok ellenállóképességét. A GCVRRB112, GCVRRB115, GCVRRB210 Rocket Bass védőtokok szeptembertől lesznek elérhetőek, az árról és a pontos megjelenésről az Ampeg erősítőket is forgalmazó Yamaha viszonteladóknál érdemes érdeklődni. Ampeg AFS2 lábkapcsoló

Az Ampeg egy turnéálló, masszív fémházas, két fémkapcsolóval szerelt lábkapcsolót is bemutatott, ami bármely Ampeg fejjel vagy kombóval használható, aminek olyan lábkapcsolóval is kezelhető funkciói vannak, mint pl. Mute, EQ, vagy a Rocket Bass kombóknál debütáló SGT overdrive áramkör. Itt jegyezzük meg, hogy az SGT ki- és bekapcsolás csak a baloldali lábkapcsolóval lehetséges, a jobboldali lábkapcsoló a Rocket Bass kombókkal nem működik. A lábkapcsolók felett elhelyezett kékszínű LED-ek jelzik, a bekapcsolt állapotot. A lábkapcsolóhoz egy 3 méteres, egyenes és pipa jackdugóval szerelt kábelt is kapunk. Az Ampeg AFS2 lábkapcsoló megjelenése is szeptember folyamán várható, az árról és a pontos megjelenésről az Ampeg erősítőket is forgalmazó Yamaha viszonteladóknál érdemes érdeklődni.



