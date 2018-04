Címlap » Hírek » Fontos kiegészítők – hírek az Elimextől Fontos kiegészítők – hírek az Elimextől Korábban már többször írtunk arról, hogy milyen fontosak a színpadi zenélésnél a minőségi kiegészítő eszközök, állványok, tokok, kábelek, csatlakozók, különféle DI-boxok. Most két újdonságot mutatunk be, amelyek ráadásul rendkívül kedvező áron elérhetőek. A német Adam Hall elsősorban minőségi hang- világítás- és színpadtechnikai, termékeiről ismert, és piacvezető szerepet vívott ki a zeneiparban használatos konténer, állvány és egyéb szállítással kapcsolatos rendszerek gyártásában. Prémium kategóriás Gravity állványairól mi is többször írtunk. Gravity billentyűállvány – dönthető tartókar a GKSX billentyűállványhoz

Ezúttal egy praktikus és nem túl költséges állvány kiegészítőt mutatnánk be, melynek segítségével a Gravity X-típusú billentyűállványt bővíthetjük, hogy egy második hangszert is könnyedén elhelyezhessünk rajta. Az univerzális, könnyen felszerelhető és beállítható tartókar „beüzemelése” nem igényel szerszámokat. A dőlésszög apró fokozatokban állítható és mindkét karon jelölést találunk a megfelelő helyzet megtalálásához. A kiegészítő tartó minden, legalább 20 mm belső átmérőjű csőhöz alkalmazható. A tartókarok távolsága 490-740 mm között állítható, terhelhetősége 15 kg. Fontosabb jellemzők: Anyag: acél Felület: porfestett Szín: fekete Max. mélység: 400 mm Tartókarok távolsága: 490-740 mm Max. magasság: 300 mm Max. terhelhetőség: 15 kg Alkalmazható csőátmérő: 20 mm Cserélhető jelölőgyűrűk: mellékelve Tömeg: 1,8 kg Ár: 9 999 Ft (bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza.) A Gravity hazai forgalmazója az Elimex.

Megújult a Klotz Greyhound mikrofonkábel sorozat A Klotz Greyhound mikrofonkábel sorozat már az eredeti megjelenésekor, 2010-ben azonnali sikereket ért el. A gyártó most átdolgozta ezt a belépőszintű kábelsorozatot és további fejlesztések is várhatók a jövőben. Kifejezetten a Greyhoundhoz készült az új, kiváló minőségű fém XLR csatlakozó rövidebb burkolattal, erősebben recézett kivitelben. A 2 x 0,22 mm keresztmetszetű vezeték 6 mm külső átmérővel rendelkezik és 99,95%-os tisztaságú rézből készült. Dinamikus hang, strapabíró kivitel és megbízható működés jellemzi, mindez rendkívül kedvező áron, tehát akár kezdő zenekarok, zenészek is megengedhetik maguknak ezt a minőségi mikrofonkábelt. Például egy 3 méter hosszúságú Klotz Greyhound mikrofonkábel mindössze 3 250 forintba kerül. A különösen hajlékony, és színpadon, próbateremben, stúdióban egyaránt kiválóan teljesítő kábel 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 5 és 10 méteres hosszban rendelhető.

További részletek és árak: Elimex Kft.