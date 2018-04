Címlap » Hírek » DiMarzio Nita Strauss Pandemonium Humbucker pickupok DiMarzio Nita Strauss Pandemonium Humbucker pickupok A DiMarzio bejelentette új Pandemonium Neck (DP276F) és Bridge (DP277F) humbucker hangszedőit. Az új Pandemonium humbucker hangszedőket a virtuóz gitáros, Nita Strauss számára fejlesztette a DiMarzio. Nita többnyire hard rockot és metalt játszik, Alice Cooper állandó gitárosa, de írt egy Pandemonium című instrumentális számot – innen a pickup elnevezése – ami felkerült a She Rocks, Volume 1 lemezre, melyen a világ legjobb hölgy gitárosai játszanak. Vagyis nem lehetett kérdés, hogy olyan hangszedőt szeretne, ami a klasszikus rock hangzást tudja némi modern ízzel. A Pandemonium Neck pickup tekercseit egymástól meglehetősen eltérőre hangolták, hogy tiszta, nyitott közepei legyenek, és kellemesen daloló magas és mély frekvenciákat is tudjon. Egyaránt alkalmas finom szólókra és erőteljes, dinamikus akkordjátékra. A Pandemonium Bridge modell modern jellemzőkkel felruházott klasszikus rock pickup, hatalmas, mindenen átszóló hanggal. A tekercseket finoman eltérő frekvenciákra hangolták, hogy közvetítsék mind a masszív mélyeket, mind a meleg magasakat. A Pandemonium Bridge modell egyaránt jeleskedik a power akkordok és a kemény szólók megszólaltatásában. Az új Pandemonium humbucker hangszedők egyedi mintázatú, fekete rácsszerű fémborítást kaptak, ami kifejezetten Nita számára készült. Ez a speciális dizájn, ami Nita logóját idézi, látni engedi a két krémszínű csévetestet. Amikor állandóan turnézol, és folyamatosan különböző helyszíneken lépsz fel, akárcsak Nita, akkor pontosan kiderül mi az, ami működik és mi az, ami nem. Nos, abban bizonyos lehetsz, hogy a Pandemonium humbucker pickupok a maximumot nyújtják, mert a turnékon 100%-ban tesztelve lettek Nita által. A DiMarzio’s Pandemonium Neck és Bridge modellek az USA-ban készülnek és már rendelhetők, azonnali szállítással. Mindkét hangszedő javasolt listaára 199,99 USD. Azt fontos tudni, hogy a Pandemonium pickupok F-Spaced méretűek, ami azt jelenti, hogy a standard 48 mm helyett, 51 mm távolság van az első és a hatodik rúd pólus közepe között. Nita Strauss Facebook: https://www.facebook.com/NitaStrauss/ További információk: DiMarzio A DiMarzio hangszedők hazai és európai forgalmazója a Sound Service. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó