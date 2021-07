Címlap » Teszt / Bemutatás » Kiegészítők » D’Addario XS Acoustic Phosphor Bronze – reloaded D’Addario XS Acoustic Phosphor Bronze – reloaded - KERES TIBOR -



Egy korábbi tesztünkben már írtunk a D’Addario XS Acoustic Phosphor Bronze húrkészletről, a tesztre akkor 12-53 Light szettet kaptunk, ami a hathúros gitárokhoz gyártott XS készletek közül inkább a kissé vastagabbak közé sorolható. A 12-53 Light szettel rendkívül jók voltak a tapasztalataink, de megkértük a gyártót, hogy küldjön nekünk tesztelésre egy 10-47 Extra Light húrkészletet is, mert kíváncsiak voltunk, hogy a sorozat legvékonyabb készlete hogyan muzsikál.



A 12-es készletet kollégám, Borbély Tamás tesztelte, egy meglehetősen jónak mondható Furch dreadnought testű akusztikus gitáron, ezúttal azonban arra voltunk kíváncsiak, hogy mondjuk egy nagy akusztikus hanggal egyáltalán nem rendelkező öreg Ovation gitárt felhúrozva a 10-47 Extra Light húrokkal, mi lesz az eredmény. Azon nem voltam meglepődve, hogy az új D’Addario XS Acoustic Phosphor Bronze húrokkal a gitár sokkal fényesebben szólt – előzőleg egyébként egy „számmal nagyobb” D’Addario Light 011-052 készlet volt a gitáron. A fényesebb hangzás minden húrcsere után – legyen szó akusztikus vagy elektromos gitárról – megszokott jelenség. Azonban itt nem csak erről volt szó. A gitár hangereje is kissé megnövekedett (a vékonyabb húrok ellenére) teltebbé és tökéletesen kiegyenlítetté vált a hangzása. A mélyek fémesen, de melegen, a magas húrok fényesebben, határozottabban, de nem csilingelve szóltak, a D és G húrok pedig a kettő közé illeszkedve helyüket megtalálva illeszkedtek a többihez. Ami azonban az igazi meglepetés volt, az a húrok reagálása, a lefogás érzete, más szóval a játékérzet volt. Ahogy kollégám írta az előző tesztben, a bevonatos húrok mindig megosztó témának számítottak a gitárosok körében, van, aki esküszik rá, van, aki szerint negatív irányba befolyásolja a hangot, illetve a játékérzetet. Én most pont az ellenkezőjét tapasztaltam… Nem lehet pontosan tudni, hogy a D’Addario XS húrok milyen bevonatot kaptak, csupán annyit, hogy ultravékony film-szerű anyag került a tekert húrokra, a két felső acélhúr pedig egyedi polimer kezelést kapott. Konkrétan észlelhető, hogy a húrok érintése, lefogása, hajlítása más érzés, mint a bevonat nélküli D’Addario Light húrnál volt. Ha a gitáros arra szánja el magát, hogy balkeze kisujjával is pengeti mondjuk a felső E húrt, valahogy könnyeben szólalnak meg a pull off technikával képzett hangok, jobban engedelmeskedik a húr, mint a normál acélhúr. Összegezve, anélkül, hogy húr gyártási technológiájába belemennék – ez megtörtént előző tesztünkben – a bevonatos D’Addario XS 10-47 Extra Light húr kényelmesebb, és a hangja is messze jobb, mint mondjuk egy mezei D’Addario Light húré. Ez persze az árában is tükröződik, majdnem négyszer annyiban kerül, mint az olcsóbb társa. Ezzel együtt az a véleményem, hogy a D’Addario XS Acoustic Phosphor Bronze húrok nemcsak drága, márkás gitárokhoz ajánlhatók, hanem kisebb testű, amúgy korrekt, tisztán behangolható olcsóbb gitárokra is érdemes feltenni, mert szinte csodát tesz a gitárral. Ami a hangolás tartását illeti, ebből a szempontból is jól vizsgázott a D’Addario XS 10-47 Extra Light húr, ami pedig a tartósságot illeti, arról egyelőre nem tudunk nyilatkozni, de ha közepes használat mellett nagyjából egy évig tartja a hangját, akkor szerintem nagyon megéri a 8 800 forintos árát. További részletek: https://www.daddario.com/products/guitar/acoustic-guitar/xs-phosphor-bronze/





Kapcsolódó tesztünk: D’Addario XS – csúcsminőségű húr, hosszú élettartam Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó