A Bose Noise Cancelling Headphone 700 tökéletes választás lehet mindazoknak, akik egy kiváló minőségű fejhallgató használata mellett szeretnék kívül tudni a világot, valamint használni kívánják a Bose 700 integrált „audió-irányítóközpont” funkcióit. Az otthoni HiFi- és házimozi hangsugárzók, valamint a hordozható színpadi PA rendszerek gyártói között a Bose kiváló minőségű, felsőkategóriás termékeiről ismert évtizedek óta. Legyen szó akár a funkcionális minőségről, akár a design-ról, a Bose mindig is innovatív megoldásairól volt híres. A gyártó a legújabb aktív zajkioltó technológiával (ANC) felvértezett Noise Cancelling Headphone 700 névre hallgató fejhallgatójánál is hozta ezt a papírformát. Bevallom, hogy még nem igen volt dolgom ennél letisztultabb formavilággal rendelkező fejhallgatóval, a megjelenése teljesen minimalista, letisztult, és elegáns. Rozsdamentes fémburkolattal rendelkezik, mégis meglepően könnyű. A fejpánt masszív, mégis kellően flexibilis, belső része extra puha gélhabbal bélelt, ami maximális kényelmet nyújt a viselőjének, továbbá ezt a fejpánt-belsőt (tehát a fejjel közvetlenül érintkező felületet) olyan anyaggal vonták be, ami szintén komfortos: nem csúszik, mint a műbőr, kellő stabilitást biztosít, viszont nem is tapad annyira, hogy minden mozdulatnál húzza, kócolja az ember haját. A fülre illeszkedő fülpárnák szintén nagyon kényelmesek, a fejhallgató pehelykönnyű, így a viselése hosszabb időn át sem jelent megterhelést, esetleg fájdalmat a fülnek. A jobb és bal sugárzók, illetve a fejpánt kapcsolata a sugárzók külső burkolatába vájt sínnel van megoldva, ami lehetőséget ad a „fokozatmentes” állításra, mindenféle kattanás nélkül. Ránézésre, kézben tartva és a fejen hordva is olyan érzése van az embernek, mintha (kis képzavarral élve) a fejhallgatók iPhone-ját használná. A fent említett, etalonnak számító okostelefonhoz nem csak a végletekig letisztult design-ban és külsőben hasonlítható, hanem az „okosságban” is. Eddig nem igazán beszélhettünk kifejezett okos-fejhallgatókról, de a Bose 700 már-már annak nevezhető. A minmál-design szellemében mindössze három kezelőgombot találunk a fejhallgatón, és ezek közül kettőn semmiféle felirat, ikon nem jelzi, hogy mire szolgálnak. Ez persze nem okoz problémát, mert a fejünkön viselve úgysem látnánk a feliratot… Egyedül a Bekapcsolás/Bluetooth párosító gombnál látható egy apró Bluetooth logó, a második gomb az ANC szintjét állítja, a harmadik pedig a Google asszisztenst aktiválja. A többi kezelőgomb az érintőfelületre költözött, de erről majd később. A vezeték nélküli használatot az említett Bluetooth kapcsolat biztosítja, a gyors, azonnali használathoz nyolc eszköz párosítható a fejhallgatóval, ebből egyidejűleg két eszközzel is képes aktív kapcsolatban lenni. A Bose 700 összesen négy külső mikrofonnal rendelkezik, melyek jó pár dologért felelősek. Az egyik ilyen a „hangasszisztens” szolgáltatással való kapcsolat. Ennek lényege, hogy a fejhallgató érzékeli viselője hangját, és okostelefonnal, táblagéppel, egyéb eszközzel a megfelelő applikációval képes irányítani bizonyos alkalmazásokat, szolgáltatásokat. A külső mikrofonok másik fontos szerepe a zajszűrő funkció ellátása, ugyanis a fejhallgató egyik nagy ütőkártyája a külső zajok kizárása. Ezt nagyon intelligens módon úgy oldották meg, hogy a mikrofonok által vett külső zajt a fejhallgató ellenfázisban sugározza le, így a fejhallgatóba természetes módon bejutó zaj kioltódik. Ezzel a technológiával jelentős zajcsökkentés érhető el. Természetesen ennek a képességnek is van egy határa, például egy légkalapács mellett nem lesz sosem némaság fejhallgatóval a fejünkön sem, de bizonyos szituációkban már-már természetellenes csend érhető el. A zajcsökkentés mértéke egy 10-es skálán választható meg. A fejhallgató oldalán egy gomb segítségével 3 előre beállított zajszűrési preset közül választhatunk. Alaphelyzetben ez a három állapot: 1. a zajcsökkentés kikapcsolt állapota, 2. zajcsökkentés 50%-on (5-ös fokozat), 3. zajcsökkentés 100%-on (10-es fokozat). Utcán, tömegközlekedési eszközön használva nagyon jó zajszűrés érhető el, ezzel az átlagos fölé emelve a zenehallgatási élményt. A zajkioltás egy gombnyomással kikapcsolható, sőt a külső mikrofonokkal észlelt, külvilágból származó hangokat közvetlenül a fülünkbe juttathatjuk az általunk hallgatott zene szüneteltetésével egyidejűleg. Ez a „beszéd üzemmód”, ami lehetővé teszi, hogy ne kelljen kikapcsolgatni külön a hangforrásforrás eszközén a zenét, és levenni a fejhallgatót a fejünkről, ha valakivel kommunikálni szeretnénk. Hogy továbbra is az okostelefon-analógiánál maradjunk, a Bose 700 is rendelkezik érintőfelülettel. A jobboldali fülhallgatórészen van egy terület, melyen ujjunkat csúsztatva előre és hátra lépkedhetünk a dalok, track-ek között. Felfelé és lefelé mozgatva ujjunkat a hangerőt állíthatjuk, megérintve pedig megállíthatjuk, illetve elindíthatjuk az adott dalt a Bluetooth-szal párosított zenelejátszó eszközünkön. Telefonnal párosítva hívást fogadhatunk, illetve a hívást meg is szakíthatjuk ilyen módon. Megérintve és rövid ideig nyomva tartva ezt az érintőfelületet a fejhallgató bemondja, hogy hol áll a töltöttsége, hány órán keresztül használható még. (Teszi mindezt angol nyelven egy kellemes női hang tolmácsolásában). A Bose 700-at mozgásérzékelővel is felszerelték, ami további képességekkel ruházza fel a fejhallgatót. Ha úgy érzékeli, hogy nincsen a fejünkön, vagyis nincsen mozgásban, akkor 10 perc után automatikusan lekapcsol. No, de ez még csak a kezdet… A fejhallgató érzékeli a fejünk irányát is, és ezeket az információkat a mobil eszközről származó helyadatokkal együtt felhasználva helyzetünkre, és tevékenységünkre vonatkozó különböző audiótartalmakat kínál. A Bose ezt a platformot AR-nek (Augmented Reality) nevezi, vagyis egyfajta hangalapú kibővített-valóságot kínál a felhasználóinak – a cél az, hogy a felhasználó kényelmesen kapcsolatba tudjon lépni a digitális világgal, és a valós, fizikai környezetével is. Ez a fajta instant interaktivitás nemcsak a fiatalok számára lehet csábító, hanem azoknak is, akik minden kommunikációs és szórakoztató eszközüket egyszerre szeretnék használni, pontosabban egy eszközzel szeretnék hallgatni, és kezelni. A fejhallgató hangminősége kiváló. A Bose Music App segítségével azonban – ha igényünk van rá – mélyen bele tudunk nyúlni a hangzás paramétereibe, az automatikus EQ beállításokat ízlés szerint testreszabhatjuk. Első kipróbálásra egy stúdióban használatos, keverésre alkalmas fejhallgatóval összevetve az a különbség tűnt fel, hogy a Bose keskenyebb panoráma térrel dolgozik, vagyis ugyanazt a zenei anyagot hallgatva a stúdió fejhallgató sztereó hangzása szélesebbnek tűnt, mint a Bose fejhallgatóé. Lehet, hogy ez is állítható a fent említett alkalmazással, de ha nem, az sem gond, mivel alapvetően nem stúdióban való keverési munkákhoz fejlesztett fejhallgatóról van szó. A Bose 700 fő erőssége az átlag felhasználó kiszolgálása a már kész zenei és egyéb audió anyagokkal. Utcán, zajosabb környezetben, repülőn, tömegközlekedési eszközön kifejezetten hasznos a zajcsökkentő funkció, ami új szintre emeli a zenehallgatás élményét. A több eszköz egyidejű vezeték nélküli használata lehetővé teszi, hogy például a fejhallgatón keresztül hallgassuk a TV-t, de ugyanakkor, ha telefonunk megcsörren, akkor a TV némításával a fejhallgatónk jelzi azt, mi több, fogadni is tudjuk a hívást, ilyen módon egy luxus headset-ként funkcionál. Az AR platform segítségével pedig megannyi lehetőség nyílik, hogy az interaktív (audió) világban is jelen legyünk a fizikai mellett. A Bose Noise Cancelling Headphone 700 tökéletes választás lehet mindazoknak, akik egy kiváló minőségű fejhallgató használata mellett szeretnék kívül tudni a világot, valamint használni kívánják a Bose 700 integrált „audió-irányítóközpont” funkcióit, továbbá szeretnék maximálisan átélni a zene- és a filmhallgatás élményét a külső zajok minimalizálása mellett. A Bose 700-hoz tartozékként kapunk egy kiváló minőségű, igényes cipzáras védőtokot, egy USB töltőkábelt, egy audió kábelt 3,5 mm-es jackdugóval és egy üzembehelyezési útmutatót. Bose 700 aktív zajszűrős fejhallgató fekete és ezüst színben kapható, a teszt példányt a Mezzoforte Hangszeráruháztól kaptuk, a fejhallgató ára 144 900 forint.