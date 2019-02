Címlap » Hírek » Az Ernie Ball bemutatta a VPJR Tuner pedált Az Ernie Ball bemutatta a VPJR Tuner pedált A luxuskivitelű hangerő és expression pedáljairól, lábbal finoman szabályozható egyéb kombinált effektjeiről ismert Ernie Ball most egy újabb 2 in 1 eszközt mutatott be. Az Ernie Ball, a világelsőnek számító gitárhúr, gitártartozék, valamint kiváló minőségű hangerő- és effektpedálokat gyártó cég bemutatta az Ernie Ball VPJR Tuner pedált, egy kettő az egyben eszközt, ami tökéletes kombinációja egy profi digitális hangolónak és egy hangerőpedálnak. A pedálba egy a gyors és pontos kromatikus hangolót pakoltak, melynek grafikus kijelzője a hangerő szintjét is mutatja, ami egyrészt látványos, másrészt nagyon hasznos tud lenni. A hatalmas kijelző könnyen leolvasható egy alig megvilágított színpadon, és közvetlen napfénynek kitéve is. A pedál a hangoló- és hangerő mód között automatikusan vált, a gitár jelerősségétől függően, így lehetővé téve, hogy a gitáros minimális hangerő mellett hangoljon. Egyszerűbben mondva, a hangerőt levéve, az eszköz hangoló módba vált, a hangerőt növelve pedig Volume pedálként funkcionál. Ugyanakkor az érintés-érzékeny kijelzőn kétszer koppintva, fixen csak hangoló, vagy csak hangerő módba is állíthatjuk a VPJR Tunert. Szintén a kijelzőre koppintva változtatható a referencia hangmagasság. A pedál kompakt, kisméretű, de masszív alumínium házat kapott, ami nem sok helyet foglal az effektjeink között. A pedálban ultra-tartós PVC bevonatú Kevlar® huzal mozgatja finoman és állandó feszességgel a potmétert. A pedál hátoldalán négy 6,3 mm-es jack aljzatot találunk: Tuner In, Tuner Thru, Volume In, és Volume Out. Az Ernie Ball VPJR Tuner 9 vagy 18 voltos DC (150 mA) adapterrel üzemeltethető, ami nem tartozék. A pedál arany, fekete, piros és fehér színben lesz kapható, az ára egyelőre nem ismert. Bővebben: Ernie Ball Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó