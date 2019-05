Címlap » Tesztek » Keyboardok » Yamaha Sonogenic SHS-500 keytar Yamaha Sonogenic SHS-500 keytar - LIPPÉNYI GÁBOR -



Új nyakba akasztható billentyűzet – keytar – a Yamahától, valószínűleg ez a legkarcsúbb és egyik legkönnyebb ilyen hangszer, amivel találkozhattunk napjainkban. A nyakba akasztható billentyűknek a használata már az 1980-as évek közepén, a MIDi szabvány elterjedésével elkezdődött. Az angol kifejezés, a keytar a keyboard és guitar szavak összevonásából jött létre. A Yamaha kínálatában is megjelent akkor a KX5, amit több nagy koncerten is láthattunk kiváló billentyűsök kezében. Más nagy cégek is kínáltak hasonló hangszereket és kontrollereket, manapság úgy tűnik, ismét nagy divatja kezd lenni ezeknek az eszközöknek. Az új Yamaha keytar, az Sonogenic SHS-500 nevet kapta és legalábbis részben a kezdő, amatőr réteget célozza meg és próbálja bevonni a zene világába. A Sonogenic valószínűleg a legkarcsúbb és egyik legkönnyebb ilyen hangszer, amivel találkozhattunk. Nagyjából 82 cm hosszú, 6,5 cm vastag és a mélysége 12 cm. 37 billentyű található rajta és a méretből kikövetkeztethetően ezek mini billentyű méretűek. A súlya (elemek nélkül) mindössze 1,5 kilogramm. Két féle színben kapható, a hagyományosabb fekete mellett élénk píros színben is. Összesen 30 gyári hangszín található a hangszerben, de hagyományos és USB MIDI-n keresztül, illetve akár bluetooth kapcsolattal is, más hardver és szoftver szintetizátorok, hangszerek vezérelhetők vele. A Sonogenic SHS-500 legnagyobb újdonsága tényleg a zenével még csak éppen ismerkedő réteget célozza meg. Ez a JAM funkció. Egy ingyenes applikációt tölthetünk le számítógépre, tabletre vagy mobilra, ez a Chord Tracker. Ez az applikáció nagy pontossággal képes elemezni elég sok mai pop szerzeményt, majd bluetooth-on vagy USB MIDI-n keresztül a hangzó audió mellett olyan információt tud küldeni a hangszerbe, ami leírja az éppen hangzó akkordokat. Öt féle JAM beállítást alkalmazhatunk a hangszeren és ezekkel a hangzó anyaghoz játszhatunk hozzá úgy, hogy a hangszer mindig a hangnemhez és akkordhoz illő hangokat vagy hangközöket fogja produkálni, függetlenül attól, hogy milyen billentyűket nyomunk le, csak megfelelő ritmusban kell lenyomni a billentyűket. A hangszer bal kézre eső „nyakán" a zeneszámok indításához, megállításához, kiválasztásához is találunk gombokat. Szintén itt található egy kijelző, ami ilyenkor megjeleníti az éppen aktuális akkordok jelzését is. Kezdőknek, gyerekeknek érdekes és inspiráló lehet, és rögtön sikerélményt adhat, jó esetben komolyabb tanulásra, hangszerrel, hangokkal való ismerkedésre is inspirálhat ez a rendszer. De a Sonogenic a már hozzáértőbb, képzettebb billentyűs kezében egy kifejező hangszerré is válhat. A nyak részen pitch és modulációs kerekek, oktáv váltó gombok találhatók, míg a hangszer jobb oldali végén, hangszín váltó és effekt kezelésére szolgáló kontrollereket is találunk. Több előadási paraméterbe is belenyúlhatunk, így például a csúszás (portamento) idejét is beállíthatjuk. A beépített hangszínek körülbelül harmada szóló szintetizátor hangszín, míg a többi inkább akusztikus hangszerek utánzata, gitárok, basszusok, fúvós hangszerek, zongorák és dobok. Hangszín választáskor a hangszínek nevét írja ki a kijelző, így a tekerős hangszínváltás sem okoz gondot, rögtön kontrollálhatjuk, hogy megfelelő hangszínt választottunk-e. A hangszínekhez kilenc effekt közül válogathatunk és ezen kívül egy Master Equalizer is rendelkezésünkre áll. A hangszer polifónia foka 48, ez egy nagyrészt egy kézzel játszott billentyűs hangszer esetében több mint elég. A MIDI csatlakozás egy kisméretű DIN csatlakozón található meg, így egy átalakító kábelt is adnak a hangszerhez, amelyhez már normál MIDI kábel csatlakoztatható. Külső hálózati tápot is kapunk a hangszerhez, de hat darab AA típusú elemmel is működtethetjük. Mini jack formában található rajta audió bemenet és fülhallgató csatlakozó is, de normál jack méretben egy monó kimenetet is kapunk. Gyakorláshoz, önmagunk vagy közvetlen mellettünk állók szórakoztatásához beépített kis erősítővel és hangszóróval is rendelkezik a Sonogenic, ennek teljesítménye 0,7 Watt. A Yamaha Sonogenic SHS-500 egyrészről egy szórakoztató hangszer, inkább kezdők számára, másfelől viszont sok profi tulajdonsággal vértezték fel. Az USB vagy Bluetooth MIDI kapcsolat lehetősége például rögtön lehetővé teszi, hogy tablet vagy laptop DAW használatnál legyen egy hordozható kontrollerünk is a MIDI részek bejátszásához. Mindez, összehasonlítva más cégek keytar kontroller kínálatával, kifejezetten olcsón érhető el. Nem lennék meglepve, ha több színpadon is találkoznánk a közeljövőben a Sonogenic eléggé jellegzetes alakjával. A hangszer hamarosan kipróbálható és kapható lesz, további információk és hazai ár a hivatalos Yamaha viszonteladóknál.