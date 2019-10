Címlap » Teszt / Bemutatás » Keyboardok » Yamaha Sonogenic SHS-300 nyakba akasztható keytar Yamaha Sonogenic SHS-300 nyakba akasztható keytar Az évek során a keytart sokan megmosolyogták, esetleg kigúnyolták, de úgy tűnik, ez a hangszer nem hajlandó kihalni. Tény, hogy a Yamaha új generációkat szólított meg azzal, hogy kihozta a Sonogenic SHS-300 nyakba akasztható apró szintetizátort. A Sonogenic SHS-300 nyugodtan tekinthető az általunk is tesztelt Sonogenic SHS-500 leegyszerűsített változatának. A 37 érintésérzékeny billentyűvel rendelkező, elemmel üzemelő, beépített hangszóróval ellátott mutatós kis hangszer 12 hangszert képes 32 hang polifónia fokkal megszólaltatni. Ezek között találunk zongorát, elektromos zongorát, orgonát, szintetizátort, gitárt, basszusgitárt, szinti basszust és vonósokat is. A játék kifejezőbbé tételéhez szükséges effektek kezelőszerveit – Pitch, Sustain, Vibrato – a nyak részen helyezték el. Az igazi újdonsága a kis hangszernek a nagyobb testvérben is jelenlévő JAM Funkció és a Chord Tracker alkalmazás, melyekkel a gyártó a zenével még csak éppen ismerkedő réteget célozza meg. Az ingyenesen letölthető Chord Tracker alkalmazás, segítségével kedvenc dalainkhoz azonnal hozzájátszhatunk. Háromféle JAM Funkció beállítást – 1 Finger, Backing, Melody A – alkalmazhatunk a hangszeren és ezekkel a hangzó anyaghoz játszhatunk hozzá úgy, hogy a hangszer mindig a hangnemhez és akkordhoz illő hangokat vagy hangközöket fogja produkálni, függetlenül attól, hogy milyen billentyűket nyomunk le, csak megfelelő ritmusban kell lenyomni a billentyűket. Természetesen a JAM funkciót kiiktatva virtuóz egykezes játékra is alkalmas az SHS-300, amint azt a demo videóban is láthatjuk. Az SHS-300-on fejhallgató kimenetet és 3,5 mm-es sztereó AUX bemenetet, valamint USB csatlakozót is találunk. Az USB csatalakozási lehetőség azért kiemelkedően fontos, mert ezen keresztül lehetséges az okos eszközre telepített Chord Tracker alkalmazás elérése. Ha számítógéphez csatalakoztatjuk az SHS-300-at, akkor USB-n keresztül tápfeszültséget is kaphat, ráadásul USB-n keresztül MIDI billentyűzetként is használhatjuk a keytart, így zeneszerkesztő szoftverekkel zeneszerzésre, felvételek készítésére is alkalmas. Óriási előnye az új Yamaha keytarnak, hogy bárhová magunkkal vihetjük és megszólaltathatjuk, hiszen elemmel (is) üzemeltethető és saját hangszórója van. Így kreativitásunkat szó szerint bárhol kiélhetjük, nem vagyunk helyhez kötve. Minthogy az SHS-300 a játékkényelmet és az intuitív, egyszerű kezelést ügyesen kombinálta, a hangszert teljesen kezdő és már a zenélésben kissé jártasabb jövendőbeli zenészek is tudják használni. Fontosabb adatok:



Hangszóró: 0,7 W-os 8 cm-es hangszóró

Tápellátás: USB adapterrel (5V/1A), aktív USB hub-bal (5V/1A), 4 x AA alkáli, mangán elemmel, vagy Ni-MH (HR6) akkumulátorral

Automata kikapcsolás funkció

Tartozékok: vállpánt, USB kábel, felhasználói kézikönyv

Színválaszték: fehér, kék

Méretek: 733 x 56 x 125 mm (Szélesség x Magasság x Mélység )

Tömeg: 1,2 kg



