Yamaha PSR-SX900 és PSR-SX700 digitális munkaállomások - LIPPÉNYI GÁBOR -



A Yamaha bemutatta digitális munkaállomásainak legújabb modelljeit. A PSR-SX család új tagjai, az SX700 és SX900 izgalmas új képességekkel és maximális játékkényelemmel célozzák meg a billentyűsöket. Külsőre szinte egyformák A Yamaha a közelmúltban hivatalosan is bejelentette két új kísérő-automatikás hangszerének a megjelenését, ezek a PSR-SX900 és PSR-SX700 típusok. Az új modellek (amelyek a PSR-S975 és PSR-S775 hangszereket váltják majd le) több olyan tulajdonsággal is fel lettek vértezve, amelyeket a csúcsmodell Yamaha Genos hangszerben ismerhettünk meg. Az egyik, elsőre is szembeötlő ilyen technológia a hangszer kijelzője, amely ugyanaz a 7 hüvelykes, színes, érintésérzékeny TFT kijelző, és a menürendszer felépítése és kezelése is nagyon hasonló lett. Hardver szinten, mint különbség az elődökhöz képest feltűnhet az integrált joystick kontrol. A billentyűzet is más lett, az új FSB típus jobb játékérzetet ígér, kevesebb az oldalirányú mozgás, nagyobb a billentyűk ellenállása és hosszabb az út, amin mozognak, így a játék még a fekete billentyűk belső felén is kényelmesebb. A már említett színes kijelző alatt található hat gomb immár szabadon programozható, így a számunkra legfontosabb, az egyébként sok gombbal rendelkező kezelőfelületen nem található funkciókat oda tehetjük. Mindkét hangszer ötoktávos, 61 billentyűvel rendelkezik, a két hangszer közti különbségek nagyobbrészt szoftver, illetve belső hardver szinten vannak. Először is a PSR-SX900 esetében 1337 hangszínt kapunk, amelyek közül 252 esik a Super Articulation kategóriába, míg a PSR-SX700 986 hangszínnel rendelkezik, és ebből 131 a Super Articulation kategória. (Ezek az olyan hangszínek, amelyekben az akusztikus hangszerek különböző technikákkal való megszólaltatása is modellezve lett.) Mindkét hangszer esetében bőséges effekt választékot (322) kapunk a zengetőkön és kórusokon kívül, de a PSR-SX900 még VCM technológiával is el lett látva, amellyel magas minőségű stúdió kompresszorok, equalizerek és más dolgok hangzását virtuálisan létre lehet hozni. Ugyanígy csak a nagyobbik modellben található Vocal Harmoniser funkció a mikrofon bemenetre, amivel a saját énekszólamunkra generálhatunk vokált. Beépített stílusokból is kevesebb van a kisebb modellben, itt 400, míg a nagyobbikban 525. A Chord Looper funkció is csak PSR-SX900 készletébe került bele, ezzel komplett akkordmeneteket rögzíthetünk, majd hurokban körben játszva erre gyakorolhatunk, szólózhatunk két kézzel is. Mindkét hangszer esetében beszerezhetünk új stílusokat, hangszíneket, míg a PSR-SX700 esetében ezek tárolására 400 Megabyte memória áll rendelkezésre addig a nagyobbik modellnél már 1 Gigabyte. Bluetooth eszközre zenét csak a PSR-SX900 hangszerről küldhetünk, mint ahogy USB-n keresztül képet monitorra is csak itt van lehetőség megjeleníteni. Mindkét modell rendelkezik sztereó 6,3 mm-es jack kimenettel, a nagyobbik modell esetében külön Sub (vagy Aux) kimenetet is találunk. A PSR-SX700 hangszórói 13 és 5 centiméteresek és ehhez egy kétszer 15 wattos erősítő tartozik, a PSR-SX900 már kétszer kétutas (15W és 10W oldalanként) erősítőrendszert kapott komolyabb hangszórókkal. A felsorolásból kitűnhet, hogy azért számos területen elég nagy különbség van a két hangszer között, és ez nyilvánvalóan az árukban is jelentkezik. A nagyobbik modell most nagyjából a másfélszeresébe kerül, mint a kisebbik, de elég sok fontos szolgáltatást csak az SX900-ban találunk meg. A Yamaha YouTube csatornára már felkerültek bemutató videók és ezek tényleg nagyon hatásosak, a hangszínek egy jelenetős részénél (nyilván nem véletlenül) hallani a rokonságot a Montage szintetizátorokkal. A kísérő-automatikában is sok új és hasznos dolog tapasztalható. Ilyen például a Multi Pad gombok használata, amivel többek között saját audió fájlokat indíthatunk szinkronban, így például vokál szólamokat is felvehetünk a számokhoz. Új funkció a Style Section Reset is. Az erre a célra szolgáló gombbal (vagy erre programozott lábpedállal) akármikor az ütem egytől indíthatjuk a patterneket, így például a normál négy negyedes stílust használhatjuk, mondjuk hét negyedes részeknél is. Az Arpeggio részben is történtek változások, több modern, ritmikus arpeggio patternt használhatunk szinkronban a kísérettel, és ilyenkor a Live Control két potméterével szűrhetjük, modulálhatjuk is a valós időben a szaggatott Arpeggio akkord kíséretet, ahogy mai slágerekben sokszor halljuk. A Yamaha PSR-SX900 és PSR-SX700 hangszerek előreláthatóan október elején már megérkeznek az üzletekbe, onnantól kezdve személyesen is kipróbálhatók lesznek. Árakról, egyéb paraméterekről és a pontos magyarországi megjelenésről a hazai hivatalos Yamaha viszonteladók oldalain lehet információkat szerezni. https://www.hangszeraruhaz.hu/ https://hangszerplaza.hu/

