Yamaha PSR-S975 és PSR-S775 szintetizátorok Yamaha PSR-S975 és PSR-S775 szintetizátorok A kísérő-automatikás szintetizátor kategóriában kétségkívül a közelmúltban megjelent Genos, a Yamaha csúcskategóriás hangszere volt az igazi szenzáció, de a cég nem pihent a babérjain és a középkategóriában is új modelleket jelentetett meg. PSR-S775 A két új modell a PSR-S975 és a PSR-S775, amelyek a PSR-S970, illetve PSR-S770 típusokat váltják, közvetlenül a NAMM kiállítás előtt lettek bejelentve, és már kaphatók is boltokban. Az elnevezésből is sejteni lehet, hogy itt nem történt olyan generáció váltás, mint a Genos esetében, de sok területen bővültek ezek a hangszerek is az elődökhöz képest. Most a nagyobbik modell új tulajdonságait néznénk át, de ezekből több jellemző megtalálható a kisebbik hangszerben is. PSR-S975 Új funkciók kerültek be a hangszerekbe és köztük több olyan is, melyek a felhasználók kívánságlistáin szerepeltek a fórumokon. Ilyen a fél ütem hosszúságú díszítés lehetősége - Half bar fill-in -, illetve a Mono Legato játékmód. Az úgynevezett Live Control (élő belenyúlás) beállításokat immár elmenthetjük a regisztrációs memóriába és onnan vissza is hívhatjuk bármikor. Több gyári Preset stílus lett (450-ről 523-ra emelkedett a számuk). Az úgynevezett Super Articulation hangszínek száma is nőtt, az előző típusban 131, ebben a verzióban 140, a hangszerben található hangszínek száma így összesen 1625. A bővítő csomagok számára elérhető memória is nőtt, 512 MB helyett 768 MB lett. Audióval bővített stílusok számára is lett hely, 128 MB áll rendelkezésre (ez utóbbi az S775-be nem került bele). Több olyan stílus, amelyik idáig bővítő csomagban volt megvásárolható, mint például az Euro Dance és Salsa, most belekerültek a hangszerbe, és külön gombot kaptak, PluS felirattal. Mivel a hangszerek firmware felépítése USB-n keresztül frissíthető, így fórumokon már elkezdődött spekuláció arról, hogy a Yamaha. esetleg bizonyos országokba, területekre speciális stílusokkal feltölthetné ezt a PluS kategóriát, mint ahogy volt már olyan gyártó, amelyik dedikált kísérő-automatikás hangszert hozott ki bizonyos piacokra. Azoknak, akik nem ismerik az előd típusokat, el kell mondani, hogy bár ez középkategória a Yamaha esetében, de rengeteg olyan funkcióval, ami pár évvel ezelőtt vagy elképzelhetetlen volt, vagy csak a top árú hangszerekben. A mikrofon és gitár bemenet a beépített nagyon komoly effekt szekcióval együtt például azt jelenti, hogy egy duó esetében ezen az egy hangszeren meg lehet oldani a keverést is. Harmonizer és Vocoder funkciókat is használhatunk, így az egyszemélyes zenekar vokál hangzással is dúsíthatja az előadást. Külső monitorral is használható a MIDI fájlok szöveg megjelenítési funkciója, így karaoke feladatokra is használható a hangszer. (Ez csak a PSR-S975 esetében igaz, mint ahogy az effektekről elmondott dolgok nagyobb része is). Kísérő audió sávok USB háttértárolóról bejátszhatók, és ehhez intelligens audió szerkesztési funkciók is társulnak, Time Stretch amivel a tempót, Pitch Shift, amivel a hangmagasságot változtathatjuk. De van Voice Cancel funkció is, amivel meglévő felvételekből tüntethetjük el a szóló éneket és készíthetünk így saját karaoke alapot. A hangszerekben a modulációs és Pitch kerekek mellett még két programozható kontroller tekerő és két programozható lábpedál lehetőség is található. Az, hogy a történt változások, bővülések a meglévő PSR-S970 (vagy PSR-S770) tulajdonosok számára elég vonzóak-e ahhoz, hogy lecseréljék a hangszerüket, esetleg kérdéses lehet. De régebbi Yamaha típusok használói, más gyártók ilyen kategóriájú hangszereinek használói, illetve teljesen új felhasználók számára az új PSR-S975 és PSR-S775 hangszerek biztosan kipróbálásra és megfontolásra ajánlottak. A hangszerek nagyjából abban az árkategóriában kaphatók, mint az előd modellek és a jelentősebb forgalmazóknál már elérhetőek nálunk is. - Lippényi Gábor írása - További információk és hazai ár a hivatalos Yamaha viszonteladóknál.