Címlap » Hírek » Yamaha PSR-EW410 és PSR-E463 Yamaha PSR-EW410 és PSR-E463 A Yamaha a kísérő-automatikás szintetizátorok családjának alsó szegmensében is két új modellel jelentkezett.

PSR-EW410 A két szintetizátor között az alapvető különbség nyilvánvaló, a nagyobbik PSR-EW410 modell 76 billentyűs, míg a kisebbik, a PSR-E463-as típus 61 billentyűvel rendelkezik. Ezen kívül más az erősítő és hangszóró méret, (a kisebb modell 2 x 6 W teljesítményének a duplája található a nagyobbikban), és a nagyobbik modell külön két vonal kimenetet is kapott a fülhallgató kimenet mellé. Ezeken kívül egy Resonant Live! Grand Piano hangszín is belekerült a PSR-EW410 hangszín készletébe, de ezeket a különbségeket leszámítva a két hangszer ugyanaz, tehát a nagyobb testvérről leírtak a PSR-E463 modellre is érvényesek lesznek.

PSR-E463 Az újdonságok közül a leglátványosabb a Quick Sampling funkció. A külső AUX bemenetről (mini jack formátum) egy pillanat alatt mintát lehet venni akár egy mobil telefonról lejátszott zenéből, vagy felvett hangból és a minta azonnal játszható a billentyűzeten. Három féle módon kezelhetjük a felvett mintát. Normál módban a billentyűzettel változik a minta hangmagassága, Loop módban visszaugrik a lejátszott minta végétől az elejére és körbe játssza egy hangmagasságon, míg a One-Shot mód esetében csak egyszer játssza le, szintén transzponálás nélkül. Szintén fontos újdonság az USB eszközre való felvétel lehetősége. Az élő előadást az USB To Device csatlakozóba dugott USB eszközre (pendrive, vagy HD) felvehetjük. Egy USB To Host csatlakozó is található a hangszereken, amellyel digitálisan is átküldhetjük a hangszer hangját számítógépre, illetve onnan is lejátszhatunk jó minőségű zenét. Valójában egy hangkártyaként használhatjuk a hangszert és rögtön lehallgatásunk is van számítógépes zenéléshez. A Groove Creator lehetőséget ad arra, hogy élőben módosítsuk a kíséretet, sávokat kapcsolhatunk ki és be, intrókat és díszítéseket használhatunk. A hangszerek polifóniája 48 hang, és 758 hangszínnel dicsekedhetnek. A Yamaha felső kategóriás hangszíneiből több is idekerült, 8 Sweet!, 3 Cool!, és 3 Dynamic hangszín, valamint a PSR-EW410 esetében a már említett Resonant Live! zongora hangszín. Stílusokból összesen 235 közül válogathatunk, beépített effektekből közel 60 áll rendelkezésre. A DSP effekteket a két Live Control Knob tekerővel valós időben állíthatjuk, szűréseket és érdekes modern DJ effekteket is előállíthatunk. Az Arpeggio funkció is bővült, immár 150 típus közül válogathatunk és a Hold Mode lehetővé teszi, hogy felszabadítva a kezünket az Arpeggio felett improvizáljunk. A Yamaha PSR-E sorozat nyilvánvalóan elsősorban a kezdőket célozza meg és ez a szintetizátorok árában is tükröződik. A modernebb stílusok kedvelői sok örömet lelhetnek benne maguk és mások szórakoztatására. Mindezekkel együtt a PSR-EW410 akár egy költséghatékony (és a maga 8.4 kg súlyával nagyon könnyen szállítható) megoldás lehet színpadi használathoz is. Kisebb helyeken az opcionálisan megvehető Yamaha KS-SW100 subwoofer ládával együtt akár mindenféle külön erősítés nélkül is elég lehet a hangja, és tényleg találhatunk benne professzionális hangszíneket és szolgáltatásokat. További információk és hazai ár a hivatalos Yamaha viszonteladóknál. Lippényi Gábor Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó