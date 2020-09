Címlap » Teszt / Bemutatás » Keyboardok » Yamaha PSR-E373, PSR-EW310 hordozható szintetizátorok Yamaha PSR-E373, PSR-EW310 hordozható szintetizátorok – LIPPÉNYI GÁBOR –



Dinamikus billentyűzettel és a teljesen új LSI hanggenerátorral a PSR-E373 és PSR-EW310 szintetizátorok új szabvány hoztak létre a hordozható keyboardok világában.





Megújulnak a belépő szintű modellek a hordozható keyboard kategóriában a Yamahánál. A két új a hangszer a PSR-E373 és a PSR-EW310, az előbbi 61 billentyűvel rendelkezik az utóbbi 76 billentyűs változat, más tekintetben teljesen megegyező paraméterekkel rendelkeznek. Az új modellek a PSR-E363 és a PSR-EW300 modelleket váltják. PSR-E373 Bár a korábbi modellekhez képest azonos árkategóriában lesznek kaphatók az új billentyűk, de nagyon sok új tulajdonsággal lettek felruházva. Az első és talán legfontosabb a beépített hangszínek száma és minősége. Míg az elődöknél 574 hangszínt kaptunk, ez a szám az új hangszereknél 622. Elsőként ebben a szegmensben megjelentek a csúcsmodellekben található komolyabb hangszín kategóriák is. A Yamaha terminológiája szerint 3 Live!, 4 Sweet! és 6 Cool! hangszínt is kapunk és 11 hangszín a Super Articulation Lite kategóriát képviseli. Ez utóbbi hangszínek esetében egy külön dedikált gombot kapott a funkció az előlapon így a kezdők, gyakorlatlanabb játékosok ennek, vagy erre a funkcióra állított lábkapcsoló segítségével aktiválhatják. Ezeknél a hangszíneknél minden egyes hangszínhez egy speciális játékmódot aktiválhatunk így, például az akusztikus gitárnál az üveghangot, a szaxofonnál a recsegtetést, az elektromos gitárnál a bundokon lehúzást. PSR-EW310 A következő komoly előrelépés az effekteknél történt. Az alap zengető, kórus, master equalizer és harmonizer effekteken kívül itt már egy külön DSP effekt kategória is elérhető összesen 38 effekt típussal. Ezek között megtalálhatunk például erősítő szimulációs effekteket is. Szintén egy külön dedikált gombbal aktiválhatjuk a hangszínekhez hozzárendelt speciális effekteket. A kísérőautomatikás stílusok száma is nőtt negyvennel, immár 205 beépített stílust használhatunk. Mivel a stílusok is felhasználják az új hangszíneket és DSP effekteket így ezek hangzása is sokkal hitelesebb lett. A kísérőautomatika rész megkapta a Smart Chord funkciót is. Ez az jelenti, hogy az adott szám hangnemének megadása után egy ujjal is aktiválhatjuk a megfelelő akkordokat a bal kéz részen. PSR-EW310 Mint főleg kezdőknek szánt hangszerek, a PSR-E373 és PSR-EW310 is fel lett ruházva több, a tanulást segítő funkcióval, szolgáltatással. A Duo mód aktiválásával a billentyűzet két felén ugyanabban a lágéban szólalnak meg a hangszínek, így a tanár vagy segítő könnyen elő tud játszani zenei részeket, hozzá tud játszani a tanítvány játékához. Sok beépített dal (összesen 154) is segíti a tanulást, ehhez kottákat is le lehet tölteni a weboldalakról. A Keys to Success, azaz kulcsok a sikerhez funkcióval egy-egy adott dal egy-egy részletét lehet gyakorolni, amit ki is értékel a hangszer, így fokozatosan lehet elsajátítani a darabokat. Saját játékunkat is rögzíthetjük, összesen öt dalt, és lehetőség van rájátszani a már felvett játékunkra. PSR-E373 A PSR-E373 és PSR-EW310 modellek is rendelkeznek USB to Host csatlakozóval így számítógéphez, vagy okos eszközhöz csatlakoztatva audió interface eszközként is használhatjuk őket. Ez a tulajdonságuk teszi lehetővé, hogy az ingyen letölthető Rec’n’Share alkalmazással (iOS és Android változatban is elérhető) könnyen használhatunk az okos eszközön meglévő audió anyagot, erre rájátszhatunk, közben videóval is rögzíthetjük a játékunkat, majd utólag szerkesztve, vágva az audiókat és a felvett videót könnyen előállíthatjuk és megoszthatjuk produkciónk videóját a közösségi portálokon. Változott a kijelző is. A hangszereken található LCD halványkék háttérvilágítást kapott és nagyon tisztán olvasható és áttekinthető, külön információt kapunk például a billentyűleütés erősségéről, illetve a felhasználói beállításokról is. PSR-EW310 A hangszerek könnyen mozgathatók, a PSR-E373 mindössze 4.6 kg súlyú és a PSR-EW310 is csak nem egész egy kilogrammal nehezebb ennél. Mindkét modell esetében tartozékként kapunk kottatartót is. A beépített hangrendszer 2 x 12 cm-es hangszóróit 2 x 2,5 Wattal szólaltathatjuk meg, a hangszereket használhatjuk elemmel (6 darab AA méretű szükséges) vagy a tartozék külső tápegységgel egyaránt.





A Yamaha PSR-E373 és PSR-EW310 hangszerek bemutatásával a cég magasra tette a mércét a kezdő hangszerek kategóriájában, most viszonylag kisebb összegért is már elég sokat kaphatunk. Az új modellek hamarosan meg fognak jelenni az üzletekben, a pontos dátumról, árakról a hivatalos hazai Yamaha viszonteladóknál lehet érdeklődni. https://hu.yamaha.com/hu/products/musical_instruments/keyboards Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó