PSR S-670 A mai tesztalanyaim a három PSR újdonság a Yamahától. Az előző modelleket is górcső alá vettem annak idején, így nem nehéz látni a különbséget az S-650-es, 750-es és 950-es modellekhez képest. Elsőként a 670-est bontottam ki, azonnal szembetűnt, hogy nem a szokásos „PSR fekete” színű a hangszer, hanem füstös, úgynevezett "metál-sötétszürke" színt kapott. A formák is inkább a NASA legújabb fejlesztésére hajaznak, a hangszer kívülről teljesen átalakult. Még kikapcsolt állapotban körbe szoktam járni az új instrumentumokat, és két dolog igen szembetűnő. A hangszerbe végre bekerült a line out csatlakozás, ami azért fontos, mert a 650-es csak fejhallgató kimenettel rendelkezett. Immáron színpadon és stúdióban is bátran használható a hangszer. Az S650-es esetében a fejhallgató kimenet nem volt a legalkalmasabb szép jelszínt továbbítására, így – bár élőben használható volt – stúdióban nem feltétlen tudtuk használni. A kapcsolók is teljesen átalakultak. Könnyen kezelhető mikrokapcsolók jöttek a régi, általam csak "zselészerűnek" nevezett gombok helyére. Pendrive csatlakozás eddig is volt, de most feltűnt a hangszer kezelőfelületének jobb oldalán a MULTI PAD 4 kapcsolója. Nagy öröm azoknak, akik szeretik az egyébként sem kevés (230) stílust megfűszerezni MULTI PAD-ekkel. Később, amikor bekapcsoltam a hangszert kiderült, hogy bizony a pendrive-ról olvassa a wav-okat, így a MULT PAD-ról is indíthatom azokat, ahogy a komolyabb modellek esetében. Az S670-es, ahogy a nagytestvérek is, rendelkezik az úgynevezett DJ móddal. A PSR E sorozatokból már ismerhettük ezt, mégis újdonságnak számít, hiszen teljesen más, felhasználóbarát, sokkal részletesebb, DJ-sebb. A stílusok között a DJ style-ok előre programozott harmóniasorokat játszanak, így nem szükségeltetik akadémiai zeneelméleti tudás a megszólaláshoz, sem programozó matematikus diploma a használatához, bárki DJ lehet, nagyjából 5 perc alatt. A két változtatható funkciójú tekerőpotival a szűrőket, triggerelést, mute-okat, s egyéb más funkciókat is valós időben vezérelhetjük. Tényleg vicces, hosszú perceket, órákat el lehet tölteni ezzel a funkcióval. A hangszer hangszórói is nagyobbak lettek, 12W-ról 15W-ra "nőttek". Ami viszont nagyon erős fejlesztésnek számít, az az, hogy az elődhöz képest, ahol "Tone Generating" hangszíneket hallhattunk, most "AWM Stereo Sampling" mintákat használhatunk. Az AUX input is nagyon hasznos lehet, a számos arpeggiatorról nem is beszélve. A hangszer legnagyobb fejlesztése azt gondolom, az operációs rendszer. Végre, ahogy a nagyobb modellekben, itt is ugyanazt a rutint tudjuk alkalmazni. Nyilván a kijelző kisebb, a kapcsolók picit másképp helyezkednek el, de már nem érzem, hogy egy teljesen más hangszer lenne a kezem alatt. Summázva az fejlesztéseket, a 670-es a 650-hez képest line out-ot, MULTI PAD-eket, mikrokapcsolókat, jelentős hangszín és stílusállomány bővítést, DJ stílusokat, DJ funkciót, operációs rendszer fejlesztést, AUX input-ot és arpeggiatort kapott. PSR S-770 A PSR S-770-et három fontos frissítéssel vértezték fel. Az egyik ilyen fejlesztés, hogy a hangszer kijelzője ugyanolyan színekben pompázik, mint a csúcsmodell, S-970-esé. Ez bagatell, mondhatnánk, de nagyon sok zenész preferálja, ha jól elkülönülnek a jelzések, könnyebben talál rá a funkciókra, és egész egyszerűen szebb a felület. A másik, "fejlettebb fejlesztés" a DJ mód, itt ez a funkció még jobban kezelhető, hiszen a változtatható funkciójú tekerőpotik beállításait már nem egy kapcsoló, hanem külön felület, külön gombok irányítják, így téve kényelmesebbé és gyorsabbá az adott funkciók elérését. A DJ stílusokból is többet, érdekesebbet, autentikusabbakat hallhatunk. A 4 variáció minden egyes DJ stílusnál bőségesen elég, mondhatni sok is, az egyszerű szerkezetű DJ-zhető harmóniasorokra. A hangszer 1186 hangszínt tartalmaz, ami bizony sokkal több, mint az előd hangszínállománya. A stílusok (357) pedig parádéznak. A '70-es évek stílusaival felvértezett 770-es le sem tagadhatná a nevét. Itt jegyzem meg, hogy mindhárom modell igen nagy mennyiségben lett felturbózva a '70 -es évek soul, funk, motown stílusaival, talán innen származnak a nevek: 670, 770, 970. A harmadik, és egyben talán legfontosabb változás, hogy a hangszerbe bekerült a mikrofon csatlakoztathatóság lehetősége. Sok zenésznek most felcsillan a szeme: talán a Vocal Harmonizer is elérhető? Nem, kedves muzsikusok, ezt a funkciót sajnos még mindig csak a legnagyobb modell ismeri. A mikrofon bemenetünk viszont line-ként és mikrofonként is használható, ami annyit jelent, hogy bátran használhatjuk az egyébként nagyon szép és élethű DSP effektjeinket. Abban az esetben, ha egy gitárossal megyünk muzsikálni, nem kell, hogy hozzon a kolléga multieffekt pedálsort (a sok kisvonatot), hanem használhatja a 770-es effektjeit, természetesen külön csatornán. A super articulation hangszíneket már megszokhattuk a Yamaha professzionális hangszereinek jellemzőjeként, most is meglepően jól játszható, nagyon élethű mintákat indít a különböző frazírozás. A PSR S-970-es sem okozott csalódást, hiszen mindezen funkciók mellett a Vocal Harmonizer tényleg gyönyörűen szól. A "Vocal harmony 2" és a "Synth Vocoder" a Yamaha keyoboardok zászlóshajójával, a Tyros 5 csúcsmodell tulajdonságaival is komolyan kezdi felvenni a versenyt. PSR S-970 Az audió stílusokból még több található a hangszerben, és nagyon jól szólnak. Nem hiába, az "élő" zene (élő percussoionok, dobok, hangzók integrálva a midi stílusokba) lényegesen eredetibb. Azt gondolom, hogy a time stretch minőségének köszönhetően lassan teljesen átállnak majd a kísérőautomatikás hangszerek az audió stílusokra. A hangszerben mp3 és wav is lejátszható, az USB audió recorder pedig végtelenül egyszerűen kezelhető, bár ezen funkciók már a 770-es hangszerben is megtalálhatóak. Nagyon szerettem, hogy az igen széles effektválaszték tallózása közben az erősítők effektjeinek eredeti, analóg képét látom, így egy picit nosztalgiázva lehet a DSP-k között kutatni. A videó kimenet továbbra is az énekesnők kedvence lesz, a keyboardos elküldheti egy jó nagy monitorra a szöveget a kis pacsirtának. 1300 hangszínünk (őrület), és 450 stílusunk van. Nem tudtam a negyedét sem meghallgatni, hiszen, ha csak a variációkat számoljuk, minden stílushoz 4 variáció, könnyen felszorozható: 1800 különböző hangszerelés! Esélytelen végighallgatni. Csak a latin stílusokból van vagy 20, felszorozva a variációkkal: 80 latin hangszerelés... Az S-970-es master EQ-ja is megváltozott, nagyobbak a terek, szélesebb a hangkép. Mindhárom hangszerhez frissítették a Közép-Kelet Európai Bővítő Csomagot, amelyet a cég grátisz ad a hangszerhez. Magyar, szlovák és román stílusokkal, autentikus hangszerekkel tele, a Yamaha Expansion Managerrel pedig saját csomagot készíthetünk, kiválasztva az egyes csomagokból a kedvenc hangszíneinket, stílusainkat. Feltűnt, hogy a gyönyörű magyar hangszer, a tárogató, neve Taragot, úgy tűnik, Romániában saját nemzeti hangszerüknek gondolják, vagy a sampling készült ott? Nem baj, jól szól, és ez a lényeg. Nem olcsók a hangszerek. Nem tudnak azok lenni, hiszen profi kategóriáról beszélünk. Jó látni, hogy a 670-es sem marad le a nagyobb modellek mögött. A két "nagytestvér" mögött kullogva az S650-es még egy középkategóriás PSR volt, de ilyen nagy változást a Yamaha hangszerek fejlesztésében még nem eszközölt a cég, így azt mondhatjuk, hogy a 670-es sem belépőszintű modell, hanem a 770-es és a 970-es családjába tartozó professzionális keyboard. Árak: PSR S-670: 218 900 Ft

PSR S-770: 337 900 Ft

