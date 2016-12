Címlap » Hírek » Yamaha MX 49 és 61 szintetizátorok - review Yamaha MX 49 és 61 szintetizátorok - review Az MX sorozatú szintetizátorok piacra dobásával az volt a Yamaha célja, hogy elérhető áron, pehelykönnyű, jól hordozható kivitelben nyújtsa a MOTIF hangszíneit, ugyanakkor VST és DAW vezérlési lehetőséget és kétirányú USB Audio/MIDI kapcsolatot is kínáljon. A Yamaha mindig is mestere volt a megfizethető árú, és mégis meglepően impresszív szintetizátorok készítésének. Az elmúlt években azonban úgy tűnt, hogy a cég bezárkózott a rendkívül sikeres MOTIF sorozatba, sorra fejlesztették középkategóriás hangszereiket, anélkül, hogy ezek olcsóbb, egyszerűbb kivitelét gyártották volna. Szerencsére az MX49 és MX61 szintetizátorok bemutatásával ez megváltozott… Az MX sorozatú szintetizátorok piacra dobásával az volt a Yamaha célja, hogy elérhető áron, pehelykönnyű, jól hordozható kivitelben nyújtsa a MOTIF hangszíneit, ugyanakkor VST és DAW vezérlési lehetőséget, kétirányú USB Audio/MIDI kapcsolatot is kínáljon, mindezt bőséges zenei szoftver készlettel csomagolva. Az MX modellek bemutatásával a Yamaha az ultra-hordozható szintetizátorok új generációját indította útjára: a 3,8 kg súlyú MX49 tényleg pehelykönnyű, még a nagyobb MX61 is csak 4,8 kg-ot nyom. Tökéletesen alkalmas színpadi használatra, ugyanakkor könnyű hordozni a próbákra – különösen az opcionálisan kapható, pontosan illeszkedő puhatokban. Ráadásul az MX modellek nem csak a hagyományos fekete, hanem kék és fehér színben is elérhetők. Yamaha MX 49 Bár súlyukat tekintve pehelykönnyűek, de a színpadon komoly erőt képviselnek az MX sorozat hangszerei: mindegyik modellt több mint 1000 MOTIF hangszínnel, 128 hangos polifóniával, 16 partos multi-timbralitással vértezték fel. Az autentikus akusztikus zongora, elektromos zongora, orgona, vonós és dob hangszínektől kezdve, egészen a nyolc összetevőből felépülő szintetizátor hangszínekig bezárólag megkapjuk a legkedveltebb MOTIF hangszíneket az új az MX szintikkel. Az MX modellekről sem hiányozhat a könnyen kezelhető Split és Layer Performance mód. A Split és Layer gombok segítségével könnyen keverhetünk össze két hangszínt – mindegyikük külön saját intelligens arpeggiatorral és külön dob parttal rendelkezhet, aminek eredményeképpen élő zenekari hangzások állíthatók elő. Az otthoni stúdióban az MX szintetizátorok, mint sokoldalú vezérlő eszközök is használhatók, a rendkívül egyszerű kezelőfelület segítségével DAW paramétereket és VST hangszereket kezelhetünk. Például a Steinberg Cubase fontos funkciói közvetlenül a szintetizátorról vezérelhetőek a dedikált DAW vezérlő gombokkal. Az MX szintetizátorok a PC-hez, vagy Mac-hez USB porton keresztül csatlakoznak, driverre nincs szükség, a hangszert az operációs rendszer automatikusan felismeri és telepíti. Yamaha MX 61 Ami a beépített audio interfészt illeti, ez arra alkalmas, hogy az MX fejhallgató kimenetén vagy az MX-hez csatlakoztatott külső stúdió hangfalakon, vagy erősítő berendezésen hallgathatjuk a számítógép hangját – a DAW sávokat – de az MX audio bemenetét nem lehet az MX USB portjára küldeni, csak a saját analóg kimenetére, vagyis nem lehetséges felvenni vele mondjuk egy énekhangot a Cubase-re. Viszont az USB audio/MIDI portokon kívül az MX rendelkezik egy USB to Device porttal, vagyis az MX adatokat USB eszközökre menthetjük, vagy akár a külső memória eszközről közvetlenül WAV fájlokat játszhatunk le. A hangszer AUX bemenetére pedig egy mini sztereó kábel segítségével egyszerűen csatlakoztathatunk táblagépet, vagy MP3 lejátszót. Az MX sorozat szintetizátoraihoz kivételesen bőséges szoftvercsomagot kapunk. Megkapjuk a Steinberg Cubase AI 48 sávos audió és 64 sávos MIDI zeneszerkesztő programot beépített VST effektekkel. A csomag része a Steinberg Prologue és a Yamaha YC-3B orgona szimulátor, vagyis van mivel elkezdeni a munkát. Összegzés A Yamaha láthatóan elhatározta, hogy ideje a MOTIF hangszíneket szélesebb piacra is bevezetni. Nyilván ez költségcsökkentéssel is jár. Aki túl tudja magát tenni a súlyozatlan billentyűzeten és a karcsú kijelzőn, kész a szintihez számítógépet csatlakoztatni, és mélyen beleásni magát, kellemes meglepetések érik. Az árához képest az MX messze túlszárnyalja minden előzetes várakozásunkat! További részletek és árak: Mezzoforte Hangszeráruház





