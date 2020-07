- LIPPÉNYI GÁBOR -



Múlt év őszén jelentetett meg legutóbb egy jelentős, ingyen letölthető update verziót a Yamaha a szintetizátor zászlóshajó hangszeréhez, a Montage sorozathoz, illetve a kisebb testvér MODX szintetizátorokhoz. Erről írtunk is november környékén. Most, június elején ismét egy jelentős szoftver frissítést jelentett be a cég a két hangszercsaládhoz. A Montage esetében a 3.5 verziószámot kapta az update, míg a MODX családnál a 2.5 lett a legfrissebb OS verzió. Most is teljesen ingyen letölthetők ezek a hangszerek jelenlegi tulajdonosainak, míg az üzletekben az új hangszerek már hamarosan ezzel a szoftverrel fognak megjelenni.

A frissítés leglátványosabb és legfontosabb új tulajdonsága a Smart Morph funkció. A Montage és MODX szintetizátorok hangkeltésének fontos eleme az FM-X szintézis, most ehhez lett kifejlesztve egy olyan technológia, ami jelentősen kibővíti a hangszínszerkesztési lehetőségeket.

A morph funkció némileg rokonságba hozható az úgynevezett crossfade funkcióval, amikor két hangszín között folyamatosan változtatunk, az egyik beúszik, a másik pedig elhalkul. A morph esetében paraméterek interpolálása, azaz matematikai közelítése történik. A Yamaha régebben is létrehozott hangszereket, amelyekben valamilyen szinten ez megtalálható volt. Az EX5 és az AN1x szintetizátorokban volt két Scene gomb és a modulációs kerékkel a két beállítás között változtathattunk. Az új Smart Morph funkció ennek a technológiának a kibővítése az FM-X szintézisre. A Smart Morph egy speciális gépi tanulást használ arra, hogy több (maximum nyolc) FM-X hangszínt analizáljon és létrehozzon új, interpolált hangszíneket ez alapján. Az update 32 ilyen új performance hangszínt is betölt a hangszerbe, ezeken meg lehet hallgatni, hogy miket is lehet elérni az új technológiával.

Egy Smart Morph hangszín úgy készül, hogy a 9-16 Part részekbe betölthetünk maximum nyolc FM-X hangszínt, majd ha akarjuk, akkor egy táblázaton módosíthatjuk, hogy milyen paramétereket akarunk figyelembe venni, ezután aktiválhatjuk a Learn funkciót. Ez bizonyos véletlenszerűségeket is létrehoz, így két analizálás különböző eredményt hozhat, és a végeredmény egy Smart Morph hangszín a Part 1 részben. Ez valójában 1024 lehetséges változat, ami egy színes, 32x32 felosztású négyzet formájában jelenik meg, ahol a kisebb változások vannak közelebb egymáshoz. Az érintő kijelzőn akármelyik pozícióhoz érünk, akkor egy változat szólal meg, de az ujjunkat mozgatva ezek között valós időben is váltogathatunk. A változtatás rárakható a Super Knob tekerőre is, illetve mozgás változást is programozhatunk a Motion Sequence funkcióval.

A valós idejű változtatásokkal érdekes hangzásokat lehet létrehozni, de ennél talán fontosabb, hogy az egyébként, még a nagy érintőképernyővel sem túl egyszerű FM programozást így megkönnyíthetjük. A Smart Morph ugyanis meglepő módon zeneileg nagyon sok használható variánst hoz létre. Persze ez függ attól, hogy hangzásilag az analizált hangszínek milyen közel vagy messze vannak egymástól. A már említett új hangszíneket könnyen megtaláljuk a hangszín kategória keresésnél az új, Smart Morh attribute keresőt kapcsoljuk be, illetve a Live Set esetében is egy komplett új bankot találunk 16 ilyen hangszínnel.

Kompatibilitás fejlesztések is történtek. Idáig a MODX olvasta a Montage User és Library fájljait, most már fordítva is lehetséges ez. A Montage már egy korábbi update folyamán megkapta a lehetőséget, hogy DAW programokhoz távirányítóként is használható lehessen. Most már a MODX is rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, vezérelhetünk vele Cubase, Logic, Pro Tools vagy más szoftvert. A kontroll terület másik újdonsága, hogy a Footswitch 2 lábkapcsoló bemeneten tempót is be tudunk ütni, ez nagyon hasznos lehet tempo delay effekteknél, de a pattern szekvenszerek, arpeggiók tempójának beadásakor is.



A Montage illetve MODX Connect VST plug-in is fejlesztve lett. Ezzel közvetlenül a DAW programból kezelhetjük a szintetizátort és most már arra is van lehetőség, hogy a plug-in felületéről közvetlenül emeljünk át egy patternt mondjuk a Cubase egy sávjára.

Kezelési szempontból kapott több új funkciót a szintetizátorok Performance Pattern szekvenszere. Felvétel közben is lehet immár új hangszereket hozzáadni egy performance hangszínhez. A Record Rehearse móddal kombinálva a használatot, nagyon gyorsan ki tudunk próbálni új hangszíneket és már vehetjük is fel rögtön, mondjuk a dob után a basszus sávot. Sokkal egyszerűbbe vált új kontroller adatok felvétele, vagy a régiek törlése is. Egy új Pattern Chain mód is helyet kapott a funkciók között, így könnyebben lehet új dal szerkezeteket kipróbálni, használni. Más hasznos kezelési újdonságok is belekerültek a frissítésbe a Pattern szekcióban. Az Undo/Redo funkció most már minden oldalon elérhető, nem kell ehhez a Pattern Overview lapra navigálnunk.

Ezeken kívül is találhatunk újdonságokat, így például a Pitch Bend hangmagasság kerék felbontása és reagálása is jobb lett, és például a Utility menüben az Audio I/O, MIDI I/O és Quick Setup almenük grafikus felületein is tudjuk a paramétereket változtatni.

Összességében nagyon komoly ajándékot kaptak a Montage és MODX már meglévő felhasználói és újabb csábítást a lehetséges vásárlók. A Smart Morph majdnem egy új hangszert jelent a hangszerben, régebben ekkora fejlesztések egy meglévő kategóriában nehezen lettek volna elképzelhetők.

A Yamaha MONTAGE OS 3.5 és a Yamaha MODX 2.5 frissítések a következő linken azonnal és ingyen elérhetők:



MONTAGE: https://europe.yamaha.com/en/products/music_production/synthesizers/montage/downloads.html#product-tabs

MODX: https://europe.yamaha.com/en/products/music_production/synthesizers/modx/downloads.html#product-tabs