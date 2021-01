Címlap » Teszt / Bemutatás » Keyboardok » Yamaha EZ-300 kísérőautomatikás belépő szintű szinti Yamaha EZ-300 kísérőautomatikás belépő szintű szinti A Yamaha még karácsony előtt jelentette be legfrissebb belépő szintű, kezdőknek, zenét tanulóknak, gyerekeknek szánt 61 billentyűs hordozható szintetizátorát. Az EZ-300 modell minden olyan funkcióval rendelkezik, amely a zenével ismerkedők számára fontos lehet a tanulásban, gyakorlásban és a zenélés során. A fiatal zenészek számára külön élmény lehet a világító billentyűzet, mely modern és klasszikus darabok megtanulásában segíti, még akkor is, ha a zenével ismerkedő nem tud kottát olvasni. Az új Yamaha billentyűvel összesen 622 autentikus hangszínt, illetve hangszert (Voices) kapunk, melyek között a remek zongora sound-ok mellett orgona, vonós, rézfúvós, gitár, szintetizátor és percussion hangzások is találhatók. További 11, úgynevezett Super Articulation Lite Voice is szerepel a palettán, melyek professzionális zenészek különleges játékmódjainak jellemzőit tartalmazzák, így például gitárhúrokon megszólaló felharmonikus hangokat, hegedű pizzicato-kat, melyekkel még kifejezőbbé tehetjük játékunkat. A Voice-ok között néhány speciális Live hangzás is szerepel, melyek élőben rögíztett koncertzongora, vonós és fúvós hangszerek hangmintáiból készültek. A Touch Response funkcióval több fokozatban beállítható a billentyűzet billentésérzékenysége, így az a nekünk megfelelő, vagy a tanuláshoz szükséges módon képes követni játékunk dinamikáját. A hangszer kísérőautomatikás, vagyis amikor szükségünk van rá, 205 féle dinamikus kísérő Stílusból választhatunk, hogy komplett zenekari kísérettel játszhassunk. A fedélzeti effektekkel – többféle Reverb, Kórus, Master EQ – tovább színesíthetjük játékunk megszólalását, de olyan fontos funkciókról sem kell lemondanunk, mint a Dual (két hangszer szól egyszerre), Split (a billentyűzet kettéosztása, tanár-tanuló) vagy a többféle stílusú Arpeggio. Játékunkat 5 dal erejéig 2 sávra rögzíthetjük, ami szintén nagy segítség lehet kezdőknek tanuláskor. További tanulást segítő funkció a Keys To Success, ami rövidebb Step-nek nevezett részekre bontja a megtanulandó zenét, így lépésenként tanulhatjuk a megszólaló dalt, aminek a tempóját akár le is lassíthatjuk. A Yamaha EZ-300 összesen 202, különböző stílusú népszerű demó dalt tartalmaz, melyek száma bővíthető. A dalokhoz hozzájátszhatunk, és a különböző tanulást segítő funkcióknak köszönhetően könnyen megtanulhatjuk eljátszani azokat. Játékunk a beépített 2 x 2,5 W-os erősítő által meghajtott két 12 cm-es hangszórón keresztül szólal meg. Csatlakozások terén 3,5 mm-es AUX audió bemenet, 6,3 mm-es jack fejhallgató kimenet, USB Type-B, és 6,3 mm-es sustain pedál csatlakozó áll rendelkezésünkre. A Yamaha EZ-300 6 db AA elemmel, vagy a külön megvásárolható 12 V DC adapterrel üzemeltethető. Stílusos megjelenése, könnyű hordozhatósága, autentikus hangszerei, sokrétű oktató és gyakorló funkciója ideális társsá teheti az EZ-300-at a zenével, billentyűs hangszerekkel ismerkedők, tanulni vágyók számára. A Yamaha EZ-300 boltokba kerülése 2021. első negyedévében várható. További információkért és hazai árért a hazai hivatalos Yamaha kereskedőknél érdemes érdeklődni.





