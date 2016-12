Címlap » Hírek » Yamaha CVP-701B Clavinova digitális zongora Yamaha CVP-701B Clavinova digitális zongora A Yamaha a Clavinova 600-as sorozatát leváltandó mutatta be új CVP-700-as sorozatát, melyből most a CVP-701 modellt vesszük szemügyre. A tavaly bemutatott Yamaha Clavinova CVP-701B a 600-as sorozat belépő szintű modelljét, a CVP601B-t volt hivatott leváltani. A CVP-701B azonban már nem tekinthető belépő szintű hangszernek, abban az értelemben sem, hogy jellemzői, tudása már nincs olyan távolságban a sorozat nagyobb, drágább modelljeiétől, mint volt a 600-as sorozat esetében. A Yamaha ezzel a modellel ismét azokat a határokat feszegeti, amelyek korábban átléphetetlennek tűntek. A CVP-701 Clavinova digitális zongora olyan mennyiségű technológiai újdonsággal, páratlanul valósághű zongora hangszínnel, koncertzongorákra jellemző billentéssel és dinamikával büszkélkedhet, ami kategóriájában egyedülálló. Azonban nem csak ezek a tulajdonságok teszik vonzóvá ezt a luxus hangszert mind profik, mind kezdők számára. A nagyméretű színes kijelző, a könnyen áttekinthető, intuitív kezelőfelület, melyen pillanatok alatt megtaláljuk a kívánt hangszínt, a továbbfejlesztett Piano Room, a kezdők számára kifejlesztett Guide funkció, mind újabb és újabb meglepetéssel szolgálnak a zongorával ismerkedőknek. Két világklasszis koncertzongora egy digitális zongorában A Yamaha CVP Clavinova-val a világ két, talán legelismertebb koncertzongorájának hangszínét is magunkénak mondhatjuk: az egyik a Yamaha zászlóshajója a CFX, a másik a legendás Bösendorfer Imperial, a nyolc oktávos csoda, a világ egyik legrégebbi és legmegbecsültebb zongorakészítő műhelyéből. A Yamaha CVP Clavinova-ban található kalapácsmechanikás, kiváltópontos billentyűzet minden egyes billentyűje egyenként súlyozott, akárcsak az akusztikus zongorákon, a billentyűket szintetikus elefántcsonttal borították, így kerül összhangba a megszólaló tökéletes zongorahang a tökéletes játékérzettel. Továbbfejlesztett Piano Room A továbbfejlesztett Piano Roomban nem csak a világklasszis Yamaha CFX és Bösendorfer Imperial grand piano hangszínekkel találkozhatunk, hanem ízléses válogatást kapunk a különféle modern és vintage elektromos zongora hangszínekből is. Ha belépünk a Session Módba, akkor három virtuális zenészt hívhatunk segítségül, akik 40 féle stílusban kísérik zongorajátékunkat. A virtuális session zenészek a Clavinova új Dynamics Control technológiájának köszönhetően automatikusan követik a harmóniákat, és játékunk dinamikáját. Ráadásul a kísérő hangszereket igényeink szerint egyenként ki- és bekapcsolhatjuk. Ugyanitt, egyetlen gombnyomással felvételt készíthetünk játékunkról. Több mint egy zongora I. A Yamaha Clavinova megjelenése óta, a hangszer egyik legfontosabb jellemzője a különféle stílusok használata. Ezen a téren is továbblépett a 700-as sorozat. Egyrészt bővítették a stílusok és műfajok tárházát, másrészt a Clavinova fejlett harmónia felismerő képessége miatt pusztán a lefogott akkordokkal, valós időben „vezérelhetjük” a kíséretet. Ez a virtuális kísérőzenekar lehet egy kis jazz kombó, vagy akár egy szimfonikus zenekar is. Most először a Yamaha Clavinova történetében a dobokat és a percussion-t minden egyes stílushoz audio formátumban, stúdió zenészekkel rögzítették, így a kíséret elképesztően valósághű. A stílusokon belül többféle intro, ending és fill-in rész közül választhatunk. A kísérőzenekar követi játékunk dinamikáját, a halkabb részeknél a kíséret is visszafogott, míg a hangosabb részeknél velünk erősödik. Több mint egy zongora II. A Yamaha CVP-701 Clavinova-hoz dinamikus mikrofont is csatlakoztathatunk és zongorajátékunkhoz hozzáénekelhetünk, ami a beépített hangszórókon fog megszólalni. A bemeneti jack aljzat könnyen hozzáférhető helyen, a billentyűágy alatt található. Az énekhez professzionális effekteket – reverb, delay – adhatunk. A 700-as sorozat drágább modelljeiben a Vocal Harmony funkció is megtalálható, ami az énekhez a leütött harmóniákat követve énekszólamokat ad hozzá. A CVP-701-hez hordozható zenelejátszó eszköz – MP3 lejátszó, okostelefon, táblagép – csatlakoztatható, így a Clavinova 2 x 25 wattos nagy felbontású sztereó hangrendszerén keresztül hallgathatjuk a zenét. Többsávos felvételi lehetőség A Yamaha Clavinova CVP-701B-ben is megtaláljuk a 16 sávos felvételi lehetőséget – szekvenszert – amely elsősorban zeneszerzéshez nyújt nagy segítséget. Guide funkció Az új CVP Clavinova türelmes tanár: ha nem a megfelelő hangot ütöd le, mutatja, hogy mi a következő hang és vár. Ez a Yamaha Guide funkcióval lehetséges, amellyel a Follow Lights könyvtárból letöltött világsikereket tudják teljesen kezdők megszólaltatni. A billentyűk fölött világító fény jelzi, melyik hangot kell leütni, és ha azt követjük, akkor egy-egy billentyű leütésével egy teljesen meghangszerelt kísérettel fog a dal megszólalni. Vagyis nem a felvételhez játszunk hozzá, hanem a felvétel játszik velünk. A Follow Lights könyvtár a https://eu.yamahamusicsoft.com/songs/follow-lights címen található. Ebben ismertetésben a Yamaha CVP-701 Clavinova legérdekesebb újdonságait emeltük ki, a hangszer még számos hasznos funkcióval, jellemzővel – pl. Dual és Split funkció, 256 hangú polifónia, számtalan effekt, belső adattároló, digitális csatlakozók (MIDI), rejtett billentyűfedél, kottatartó – rendelkezik. A Yamaha CVP701B matt fekete és CVP701PE típusjelzéssel (Polished Ebony) fényes fekete színben kapható. 