Az idén több szakmai díjat elnyerő Yamaha CP88 és CP73 színpadi zongorákhoz jelentős szoftver frissítés lett bejelentve, az 1.4 verzió.

A CP88 és CP73 zongorák a 2019-es év elején jelentek meg, akkor erről meg is jelent egy részletes ismertetés a lapban. A hangszerek egy lényeges tulajdonságaként lett megemlítve, hogy az operációs rendszerük bővíthetősége révén új hangszínek, új tulajdonságok is kihozhatók később. Az első jelentősebb frissítés, az 1.20 sorszámot viselő 2019-én őszén lett bejelentve, a Yamaha szintetizátorok 45 éves jubileumának kapcsán, ez is meg lett említve egy cikkben, amely elsősorban a Montage és MODX szintetizátorok szoftver verzióinak megújításairól szólt. Ekkor 30 új hangszín került be a hangszerekbe és sok új hasznos funkció is. A mostani 1.4-es frissítés tovább bővíti a hangkészletet. Mivel színpadi zongoráról beszélünk a legfontosabb a két új, kiváló minőségű zongora hangszín. Az egyik a Nashville C3. Ez egy vintage grand piano hangszín, a Nashville környéki stúdiókra jellemző karakteres hanggal. A mintákat analóg szalagon keresztül processzálták a Yamaha Entertainment Group stúdiójában a még autentikusabb hangzás érdekében. A második zongora, a felhasználók beérkező kívánságai alapján, a Yamaha CP300 zongorából lett mintavételezve. Ennek első variációja már az 1.3-as frissítésben jelent meg. A CF3 modellre jellemző, hogy sűrűbb hangszerelésben, nagyzenekari környezetben is jól átszól, érvényesül a zongora hangja. A most hozzáadott CF3 Live hangszín egy újabb variáns, amelyben ezek a tulajdonságok még erőteljesebben érzékelhetők. A CP88 és CP73 zongorák kezelőfelületén három hangszer típust használhatunk párhuzamosan, jól áttekinthetően. A Piano és az E.Piano mellett a Sub az a kategória, amely az összes többi hangszert jelenti. Ezek használhatók akár önállóan vagy megosztva a billentyűzetet (Split) illetve rétegelve a hangszíneket (Layer). Ez a kategória is kapott új hangszíneket a frissítéssel. Új „szőnyegek“, vonósok, egy erőteljes Sforzando Brass szekció, klasszikus és fémhúros akusztikus gitárok gazdagítják a választékot. A hangszerekben az összeállítások, mint Live Set Sound hangszínek menthetők el és ebből egyszerre nyolc választható egy Live Set bankban (amikből 20 állítható össze). Az új hangszíneket most egy új gyári bankban, a 14-esben is próbálgathatjuk.

Az 1.4 frissítéssel kisebb funkcionális, a munkafolyamatot megkönnyítő, gyorsabbá tevő újdonságok is belekerültek a hangszerekbe. Eddig a paraméterek megváltoztatását a beállítások részben az [ENTER] lenyomásával kellett jóváhagyni, mely után a Live Set menüre ugrott vissza a kijelző. Az új operációs rendszerben ilyenkor a korábbi szintre lép vissza a menüben, így több paraméter megváltoztatása egymás után lényegesen gyorsabbá válhat. A hangszín kiválasztás ablakban most egy jól áttekinthető listát kapunk, így egyszerűsödött a hangszínek közötti keresgélés is. Yamaha Synth · PizziFastStrings Az új hangmintákat itt egyenként meghallgathatod: https://soundcloud.com/yamahasynth A CP zongorák 1.4 OS változata a meglévő felhasználók számára elérhető a Yamaha support oldalakon és ingyenesen letölthető.