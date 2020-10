Címlap » Teszt / Bemutatás » Keyboardok » Yamaha Clavinova CLP-765GP reloaded - videóval Yamaha Clavinova CLP-765GP reloaded - videóval A Yamaha július elején jelentette be a Clavinova CLP új sorozatát, CLP 700-at. A CLP széria elsősorban az akusztikus zongorára fókuszál, és főleg olyan zongoristákra, akiknek klasszikus előképzettségük van, vagy ilyet (is) akarnak elérni. A Clavinova CLP 700-as sorozatról megjelenésekor közöltünk egy hosszabb bemutató írást. Most egy kicsit visszatérünk a sorozatra, kiemelve a legfontosabb tudnivalókat, abból az alkalomból, hogy megérkezett egy új videó a hangszercsalád kisebbik baby grand fazonú CLP-765GP modelljéről. A Yamaha két teljesen új mintakészletet használ a zongora hangszíneknél a családban, a Yamaha CFX és Bösendorfer Imperial zongorákét. Ezek a kiemelkedő részletességű mintakészletek az épp nem játszott húrok és a hangtábla harmonikus rezgéseit is tartalmazzák, és élethűen követik a legfinomabb artikulációt és pedál használatot. A legújabb Grand Touch (illetve a kisebb modellekben a Grand Touch-S) billentyű mechanika nagyon széles dinamikai tartományokban teszi lehetővé a nagyon precíz játékot. A billentyűzet az úgynevezett Escapement mechanikát is tartalmazza, ami azt modellezi, ahogy az igazi akusztikus zongoránál a megütés utána kalapácsot gyorsan eltávolítja a mechanika a rezgő húrtól. Ez nagyon finom megütésnél érezhető is a billentyűn, ugyanakkor úgy van beállítva, hogy a repetitív játékot ne hátráltassa. Az új CLP billentyűzet forgó karja a digitális zongorák között hosszúnak számít, így a billentyűzet belső részén történő játéknál sem kell túl nagy erőt kifejteni, valamint ellensúly is segíti a játékot. Yamaha Clavinova CLP-765GP A bejelentéskor a Yamaha Clavinova CLP-700 sorozatban összesen hat modell lett megemlítve. A pianínó fazonban a CLP-785 és a CLP 775 a nagyobb modellek, ezekben a Grand Touch fabillentyűs változata található meg és a kezelőpanel érintő szenzoros. A baby grand fazonban két modell lesz majd, a nagyobb CLP-795GP, és az egyszerűbb CLP-765GP. Itt is hasonló különbségeket találunk a billentyűzetben és a kezelőpanelnél, mint a pianínó modellekben. Mindegyik modell több színváltozatban is elérhető lesz. A modellek között különbség van a hangszerekben található hangrendszerben is. A legnagyobb modellekben (CLP-785, CLP-795GP) 3 utas, 3 x 50 W teljesítményű hangrendszert kapunk, míg a legkisebb modellben (CLP-735) egyutas, 30 W teljesítményűt. Korábbi, részletesebb írásunkat a Yamaha Clavinova CLP 700 sorozatról ITT olvashatod. Árak és további részletek a hazai hivatalos Yamaha visztonteladóknál. - LIPPÉNYI GÁBOR - Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó