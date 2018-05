Címlap » Hírek » Yamaha Arius YDP-S34 digitális zongora Yamaha Arius YDP-S34 digitális zongora A Yamaha bemutatta koncertzongora hangszínnel ellátott, nagyon kedvező áron elérhető digitális otthoni zongoráját. A digitális zongorák elég nagy fejlődésen estek át az utóbbi időkben és ma már az alsóbb vagy közép kategóriás hangszerek között is nagyon használhatóakat lehet találni. Az új Yamaha Arius YDP-S34 is ebbe a csoportba tartozik és két dolog miatt is kiemelkedhet a vetélytársak közül. Az egyik a zongora hangzás és játszhatóság, a másik pedig a stílusos, modern megjelenés. Kezdjük ez utóbbival. A szekrényes zongorák, mikor nincsenek épp használatban, bútordarabok a lakásban, ez tagadhatatlan tény. A Yamaha cég ezen új modelljét pont modern, kisebb lakásokba (is) ajánlja. Az YDP-S34 mélysége nagyon kicsi, becsukott állapotban nem egészen 30 centi. A billentyűzet nem nyúlik túl a szekrény lábazaton így tényleg kevés helyet foglal és belesimul a környezetbe, mondjuk IKEA bútorok között is stílusosan néz ki. Három színváltozatban kapható, fekete dió, fehér és fehér kőris. Áttérve a másik vonalra, a hangzást és játszhatóságot több beépített technológia biztosítja. Összesen tíz hangszín van a hangszerben, de nyílván a leglényegesebb a koncertzongora hangszín. Ennek mintáit a Yamaha CFX hangversenyzongorából vették, amely egy méltán népszerű modern koncertzongora. Az autentikus megszólalást két sampling technológia is segíti. Az egyik az úgynevezett Key-off Sampling. Ez azt jelenti, hogy azt a zajt is reprodukálja a hangszer, ami akkor keletkezik, amikor az ujjunkat felemeljük a billentyűről, ráadásul a staccato illetve legato játék esetében különböző módon. A másik a String Resonance. Lefordítva ez a húrrezonancia, és azt jelenti, hogy nemcsak az éppen leütött billentyű hangját reprodukálja a hangszer, hanem azt is, ahogy lenyomott zengető pedálnál a megütött húr által a többi húr is rezgésbe kerül, a felhang összetevők által különböző intenzitással. A zongorajátékos számára fontos akusztikai élményt szintén több technológia segíti. Fülhallgatóval történő használatnál a Stereophonic Optimizer lehetővé teszi, hogy olyasmit halljon az ember, mintha tényleg a zongora testéből érkezne a hang és nem valahonnan a fejen belülről. Az Acoustic Optimizer a hangszóróval való játék esetében képes elnyomni azokat a rezonanciákat, amelyek adott esetben a hangszínben levő csúcsokat és mélypontokat erősítenék a doboz szimpatikus rezgésével. Így a hangzás közelebb marad az az eredetileg mintavett akusztikus hangszer hangjához. Az Intelligent Acoustic Control lehetővé teszi, hogy kis hangerőn használva a hangszert is kiegyenlített maradjon a hangzás, azaz ne tűnjenek el a mélyek és a magasak. A Yamaha Graded Hammer mechanika utánozza azt az érzést, hogy a mélyebb regiszterben nehezebb a billentés, majd felfelé haladva könnyebbé válik. A billentés érzékenységét három fokozatban állíthatjuk. Három zongora pedál van a hangszerben és a félig lenyomott zengető pedált is érzékeli. A polifónia 192 hang, így pedállal játszott komolyabb akkordoknál sem kapcsolnak ki hangok. Lehetőség van osztott billentyűzetre (Dual), egymásra rakott hangszínekre (Layer) illetve azonos oktávokban egymás mellé rakott zongora hangszínre (Duo) ez utóbbi például tanítás esetében lehet hasznos. A beépített erősítő kétszer 8 Watt teljesítményű, a hangszórók 12 centiméteresek. Az elmondottak fényében az YDP-S34 tényleg népszerű lehet a közeljövőben, zongora vásárlás fontolgatása esetén érdemes lehet kipróbálni. Az ismert hazai Yamaha kereskedőknél a hangszer már kipróbálható és megvásárolható - Lippényi Gábor - Hazai árak és specifikáció a hivatalos Yamaha viszonteladóknál. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó