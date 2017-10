Címlap » Hírek » VOX Continental 2017 orogona VOX Continental 2017 orogona A VOX bemutatta a „Connie” új változatát, az eredeti kombó orgona modern reinkarnációját, ami tudja a mai modern hangzásokat, és számos, a színpadi játékot megkönnyítő tulajdonsággal rendelkezik. A VOX céget immár 60 éve ikonikus, kézzel forrasztott áramkörökből felépülő erősítőiről és innovatív gitárjairól ismerjük. Mielőtt forradalmian új erősítőiket elkezdték volna gyártani, a cég orgonákat is készített Jennings Organ Company néven. Az azóta már időtlen klasszikussá vált eredeti VOX Continental, a cég tranzisztoros orgonája az 1960-as években jelent meg, és praktikussága miatt rendkívül kedveltté vált a profi zenészek körében, elég, ha csak az Animals örökérvényű „A Felkelő nap háza” c. dalát említjük. Ötven évvel később a VOX bemutatta a „Connie” új változatát, az eredeti kombó orgona modern reinkarnációját, ami tudja a mai modern hangzásokat, és számos, a színpadi játékot megkönnyítő tulajdonsággal rendelkezik. Az új intuitív kezelőfelületet kifejezetten színpadi használatra optimalizálták, a VOX Continental új változata azonnali kényelmes elérést tesz lehetővé minden paraméter állításához a felső panelen. A kezelőfelület középpontjában az orgonák húzóregiszterét idéző, egyedi, érintéssel kezelhető multifunkcionális „digitális drawbar” áll, mellyel az EQ-t, az LFO-t, a hangszíneket és további paramétereket állíthatunk. Multifunkcionális digitális drawbar ORGAN szekció

Az Orgona szekció három különböző hanggenerátort tartalmaz. A VOX tranzisztoros orgona hanggenerátor tökéletesen reprodukálja a ’60-as évek népszerű VOX Continental hangzását. A COMPACT részletekbe menően adja vissza egy másik, ugyanabból az időszakból származó kompakt tranzisztoros orgona hangját. A CX-3 „tonewheel” orgona hanggenerátor valósághűen modellezi a KORG klasszikus kombó orgonájának hangzásvilágát. Az orgona szekcióban a hangszínek és regiszterek kezelésére nagyszerűen használható a forradalmian új, digitális drawbar. A VOX és a CX-3 esetében válthatunk a felső és az alsó manuál között, és egy gombérintéssel kettéosztható a billentyűzet. Azt talán mondani sem kell, hogy a CX-3-nál lehetőség van a perkusszív hangok hozzáadására, és a COMPACT-ot pedig ellátták multi-tone-boosterrel (MTB) amivel a lágy, meleg hangzásoktól egészen a harapós „Farfisa” hangzásig bármit megszólaltathatunk. A vibrato/kórus effekt és a forgó hangszóró (Leslie) szimuláció szintén egy mozdulattal ki- és bekapcsolható. E. PIANO szekció

Három elektromos zongora hanggenerátor dolgozik a Continentalban: a TINE fémes electric piano hangzást produkál, a REED a vintage elektromos zongorák hangját, az FM pedig a ’80-as évek ikonikus elektromos zongoráit modellezi. De nemcsak ezeknek a hangszereknek a hangját élvezhetjük, hanem az élethűen emulált, korabeli erősítő és hangfal modellekét is. PIANO szekció

A VOX Continental új verzióját hármféle akusztikus zongora hangszínnel látták el: GRAND páratlan rezonanciadús hangzással, UPRIGHT, ami egy pianínó egyedi, lágy hangzását nyújtja, és E.GRAND, ami az elektromos zongora és az akusztikus zongora ötvözete, kiválóan használható pl. popzenében. A GRAND és az UPRIGHT hangszíneknél a nagyfelbontású sztereó mintavételezés hangonként történt, így rendkívül kifejező és gazdag zongora hangzást kapunk, ami egyszerre kifinomult és erőteljes. KEY/LAYER szekció

Gondosan megválasztott, jól használható hangszínek, melyekből minden zenekarban könnyen kiválaszthatjuk a stílushoz illő hangzást. Ezeket a következő hat kategóriába sorolták: KEY, BRASS, STRINGS, LEAD, SYNTH, és OTHER. Intuitív és hatásos effektek

Akárcsak a hangszín szekciókat, az effekt egységeket színpadi élő játékra optimalizálták, és tervezéskor a fő szempont az egyszerű kezelés volt. Hat különböző, hatásos effektfajta, CHORUS, PHASER, FLANGER, COMP, DRIVE, WAH, négyféle DELAY, ötféle REVERB, valamint EQ teszi tökéletessé a Continental megszólalását. Mindegyikhez külön dedikált kezelőgombot és kapcsolót rendeltek, ami rugalmas, gyors és egyszerű használatot tesz lehetővé. Nutube, az új vákuumcső

A KORG által fejlesztett új típusú vákuumcső, a Nutube dolgozik az orgonában, ez állítja elő a fülnek kellemes csöves torzítást és azt a vastag, tömör hangzást, amit nem lehet modellezéssel elérni. A túlhajtás mértékét könnyedén vezérelhetjük egy dedikált kapcsolóval és gombbal, akár még játék közben is. Félig súlyozott Waterfall billentyűzet

Az újonnan tervezett, könnyű billentésű, félig súlyozott Waterfall billentyűzetet úgy optimalizálták, hogy a legkülönfélébb játékstílusok megszólaltatásánál egyaránt kényelmes legyen. Ezzel a billentyűzettel olyan különleges orgonajáték technikák, mint a glissandó és a trilla is könnyedén játszhatók. A félig súlyozott billentyűzetnek köszönhetően a játékérzet zongora és elektromos zongora hangszínnél is kiváló, ha bonyolult akkordokat, vagy gyors, nehéz frázisokat játszunk, a játék dinamikája akkor is biztosított. Használjuk a scene memóriahelyeket a gyors beállítás váltáshoz!

A kedvenc hangszínek és gyakran használt beállítások 16 memória helyre menthetők el és játék közben azonnal előhívhatók. Használhatunk külső USB meghajtót is a mentésre. Ez különösen olyan billentyűsöknek ideális, akik egyszerre több zenekarban is játszanak, mert az USB meghajtóra 16 scene-ben 100 beállítás menthető el, és az így rendszerezett beállításokat könnyedén elérhetik. A VOX Continental minden porcikájában színpadra termett

A Continental egyedi skarlátvörös színe a klasszikus VOX orgonákra emlékeztet, a hangszer doboza masszív fémlemezből és pehelykönnyű alumíniumból készült, vékony, kompakt, tartós és könnyen szállítható. A kimentek között a hagyományos 6,3 mm-es jack aljzatok mellett megtaláljuk szimmetrikus XLR kimenetet is, hogy DI box használata nélkül is tökéletes minőségű audio jelet küldhessünk a keverő, vagy felvevő eszköz felé. A hangszert ellátták fejhallgató kimenettel, MIDI In/Out, valamint USB csatlakozással. A bemenetek damper pedál, rotor sebesség vezérlő és hangerő/expression pedál csatlakoztatását teszik lehetővé. A VOX Continental 61 és 73 billentyűs kivitelben készül. A V861 hangerő/expression pedált és keyboardhoz tervezett ST-Continental állványt tartozékként kapjuk hozzá, de a hátizsákként is hordható gig baget külön kell megvásárolnunk. A hazai árról még nincsenek pontos információk. A Zenész Magazin YouTube csatornáján a további videókat találsz az új VOX orgonáról és fel is tudsz iratkozni a csatornára: ITT.