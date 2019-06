– LIPPÉNYI GÁBOR –



Az idei NAMM kiállításon jelentette meg a Roland a mostani legolcsóbb, már kalapácsmechanikával szerelt zongoráját, az FP-10-et. Ez idáig ebben a kategóriában a legolcsóbb modell az FP-30 volt. Az FP sorozat egyébként így már összesen négy családtaggal rendelkezik a már említett két típus felett még az FP-60 és az FP-90 modelleket is megtaláljuk. A beépített tulajdonságok, a méret és nem utolsó sorban az ár is növekszik a verzió számokkal. Így nyilván gondolhatnánk, hogy az FP-10 esetében akkor nagyon sok mindent kispóroltak. Nos, ez nem egészen így van.

Digitális zongorákról írva már többször elmondtam, hogy a két legfontosabb dolog egy ilyen hangszer esetében a zongora hangzás és a billentés. A hangkeltés az FP-10 esetében ugyanaz, mint amivel a nagyobb testvére, az FP-30 is rendelkezik. A fő zongora hangszín az úgynevezett Super Natural Piano Sound és fülhallgatóval kipróbálva egymás után a két hangszert, azt kell, hogy mondjam, tényleg ugyanaz. Mivel a beépített erősítő és hangszórók között már van különbség, így azon keresztül már persze más az akusztikai élmény. A billentyűzet szintén ugyanaz, ez a Roland PHA-4 billentyűzetnek az alap változata. Persze ennél vannak komolyabb és drágább billentyűzetek a Roland arzenáljában (lényegesen drágább hangszerekhez), de egy alapjában nagyon jól játszható, természetesen viselkedő billentyűzetről beszélhetünk ebben az esetben, ebben az árkategóriában szerintem talán a legjobb ebben a pillanatban.

Roland FP-10 állvánnyal

Az FP-10 az egyik legkönnyebb olyan digitális zongora, ami már 88 billentyűs és rendes kalapács mechanikás. Alig több mint 12 kilogramm a súlya. A mélysége is elég kicsi, nagyjából 26 centiméter, a magassága 14 cm, míg a hossza nagyjából 128 centiméter. A megjelenése tényleg kompakt, a külön megvehető saját állványával együtt is nagyon keskeny, kis helyet foglal egy szobában. Kezelőszervek és kijelzés tekintetében az egyik legminimalistább hangszer, amivel találkoztam. Persze az alacsonyabb kategóriás zongorák között több is van, amelynek nincs komolyabb kijelzője, hiszen általában nincs is annyi funkció, ami ezt szükségessé tenné.

Roland-10 iPad-del

Az FP-10 esetében összesen négy nyomógomb és öt LED lámpa ez a szekció. Az öt LED csak a hangerőszint kijelzésére szolgál. A négy kapcsológombból az első a ki- és bekapcsolás gombja. A második és harmadik a hangerő lefelé illetve felfelé szabályozására használható. A negyedik gomb egyrészről a funkciók elérését teszi lehetővé úgy, hogy nyomva tartva és bizonyos zongora billentyűket lenyomva érhetünk el a hangszerről bizonyos dolgokat. Akármilyen állapotban ennek a gombnak az önálló megnyomása az alap zongora hangszínt hívja be. A hangszínválasztás például úgy történik, hogy a funkció gombot tartva az alsó oktávban nyomhatunk meg billentyűket és így kiválaszthatjuk a hangszeren magán hivatalosan elérhető 15 hangszín valamelyikét. Érdemes tudni, hogy Bluetooth vagy USB kapcsolatos applikáción keresztül ugyanúgy elérhető az FP-30 teljes hangkészlete, azaz 35 hangszín. Magán a hangszeren Dual módot is be tudunk kapcsolni, ha a hangszín választáskor egyszerre két billentyűt nyomunk meg, akkor a két hangszín Layer módban, egymás felett, egyszerre szól.

A már említett Roland applikációból itt is több funkció érhető el, osztott billentyűs Split módba, illetve egy speciális Twin Piano módba is kapcsolható a hangszer, ilyenkor a billentyűzet mindkét felén ugyanaz a zongora szól, ugyanabban a regiszterben. Ez például tanár és tanítvány együtt játszásakor lehet nagyon hasznos, egymás mellett ülve is elő lehet játszani egy zenei részt.

Nagyításhoz klikk a képre!

Egy kicsit visszatérve a hangszer „lelkéhez“, a fő zongora hangszínhez, ez egy tényleg részletes, jól kidolgozott zongora hangszín, amiben sok finomságot is modelleztek. Ebben az árkategóriában talán egyedülálló, hogy az úgynevezett szimpatikus húrrezgést és a billentyű elengedés rezonanciáját is utánozzák. A szimpatikus húrrezgés azt jelenti, hogy abban az esetben, ha úgy ütünk le egy billentyűt, hogy közben más billentyűk is lenyomva vannak, akkor azoknak a felhangjai is megszólalnak és hozzá adódnak a hangzáshoz. A billentyű elengedésekor az igazi zongorán a tompító filc ráesik a húrra és ez is produkál egyfajta finom hangot, ami ráadásul függ a billentyű elengedésének a sebességétől. Az FP-10 hangszínei módosíthatók valamennyire, az Ambience és Brilliance beállításokkal 0-10 skálán állítható a tere és a fényessége a hangnak.

Mint már írtam, az FP-10 hangszórói viszonylag kisebbek, két 6 wattos, 12 centiméteres hangszórót építettek be, ezek a hangszer aljából lefelé szólnak, így az sem mindegy milyen felület van alatta. Nyilván nem bírnak olyan hangerőt, mint a drágább hangszerekben levő nagyobb erősítő rendszerek, de általában elégendő lehet, és a megszólalás is kiegyenlített.

Az FP-10 polifónia foka 96, ez azt jelenti, hogy ennyi hang tud megszólalni egyidejűleg, és ez még sok pedált használó játéknál is elég lehet. Ez például egy paraméter amelyben az FP-30 többet tud a maga 128-as polifónia szintjével. Ha már a pedál szóba került, a hangszerhez (mint az FP-30 esetében is) egy egyszerű, kocka nyomógombos pedál jár, a komolyabb Roland DP-10 zongora pedált külön megvehetjük hozzá és azzal már az úgynevezett félpedálos technikát is alkalmazhatjuk.

Gyakorláshoz metronóm is elérhető a hangszerben, ennek patternjét, sebességét, hangerejét a hangszerből is állíthatjuk. A hangszerben beépített Bluetooth is van, ami ebben az árkategóriában szintén egyedülálló. Ez alkalmassá teszi a hangszert, hogy tablethez, telefonhoz kapcsolódjon kábel csatlakoztatása nélkül. Egyrészről a már többször említett Roland applikációt – ami Piano Partner 2 névre hallgat – is csatlakoztathatjuk így, de más alkalmazások, mondjuk egy Garageband is elérhető így egyszerűen. A Piano Partner 2 egyébként a „rejtett“ funkciók elérésén túl, tanulásra, a gyakorlás felvételére és még sok más hasznos dologra is használható, Roland zongorán való tanulás esetében mindenképp érdemes valamilyen eszközön használni.

A hangszeren van persze USB B csatlakozás is, ami szintén használható MIDI kapcsolatra. A zongorán egy USB A típusú csatlakozó is található, de ez csak a szoftver frissítésére használható. Ezeket a csatlakozókat mind a hangszer hátoldalán helyezték el, és itt foglal helyet az egyedüli audió csatlakozó is, amely mini fülhallgató jack formájában van jelen. Ez egy kicsit kényelmetlenné teszi azt a szituációt, ha hirtelen át akarunk váltani fülhallgatós gyakorlásra, én valószínűleg odakészítenék egy hosszabbító kábelt ilyen esetre.

Mindent egybevetve a legújabb és egyben legolcsóbb Roland FP zongora esetében elég kevés kompromisszumot éreztem, csak ajánlani tudom a kipróbálását, kezdő és haladó szinten is egy jó választás lehet.

A Roland FP-10 digitális zongorát a Roland Zenegalériában teszteltem, ahol ezt a hangszert 167 900 forintért kaphatod meg.