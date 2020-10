Címlap » Teszt / Bemutatás » Keyboardok » Roland Fantom 2.0 frissítés és más Roland újdonságok Roland Fantom 2.0 frissítés és más Roland újdonságok - LIPPÉNYI GÁBOR -



Megérkezett egy jelentős, 2.0 verziószámot viselő fejlesztés Roland Fantom szintetizátorokhoz. Lényeges új tulajdonságokat kaptak ezzel a hangszerek, de mielőtt ezeknek ismertetésébe kezdenénk, az ehhez kapcsolódó teljes szoftver rendszer újdonságairól is kell beszélnünk.

ZEN-Core szintézis rendszer Még az év elején a Roland bejelentette a ZEN-Core szintézis rendszert, ami egy erőteljes új megoldás a cég már létező és a jövőben kihozandó hardver és szoftver hangszereihez. A létező hardver hangszerek között van többek között a Fantom sorozat (Fantom 6/7/8 szintetizátorok), a JUPITER-X szintetizátor és az RD-88 színpadi zongora, de a még idén tervezett szoftver frissítés után az AX-Edge nyakba akasztós keytar szintetizátor is ebbe a csoportba fog tartozni. ZEN-Core szoftver hangszer a Zenology, de erről majd egy kicsit később. A ZEN-Core szintézissel szerkesztett hangszíneket meg lehet osztani más hangszerekkel, amelyek ugyanezt a szintézist használják. Ezáltal például a stúdióban használt Zenology VST plugin hangszín a koncerthez használt RD-88 zongorában is megszólalhat. A ZEN-Core multitimbrális motorja kombinálja a legújabb virtuál analóg és PCM szintézis technikákat és az ehhez kapcsolódó DSP effekteket. A ZEN-Core alap szintézisen kívül a rendszer támogat hangszer-specifikus bővítéseket is, ilyen például az ABM (Analog Behavior Modelling) a JUPITER-X szintetizátorokhoz vagy a V-Piano a Fantom szériához.

Roland Cloud felhőalapú szolgáltatás A Roland cég az utóbbi években elkezdett komolyabban foglalkozni a szoftver oldallal is. 2018-ban hozták létre a Roland Cloud felhőalapú szolgáltatást, amely egy elsősorban előfizetéses-bérléses rendszer. Itt VST hangszerekhez és sampling könyvtárakhoz juthatunk hozzá, mára már több mint 50 autentikus Roland hangszerből és hangkönyvtárból áll a választék. Három előfizetési kategória van plusz egy ingyenes. A letölthető hangszerek és könyvtárak száma az árkategóriától függ, de arra is van lehetőség, hogy úgynevezett Lifetime Key, azaz élettartamig szóló licenc megvásárlásával akár az ingyenes regisztrációval is használhassunk Roland szoftver hangszert. A ZEN-Core bevezetésével megjelent ezzel kompatibilis szintetizátor is, ez a Zenology. A középső és a legnagyobb csomagban most már elérhető ennek a teljesen szerkeszthető változata, a Zenology Pro. (Az ingyenes regisztrációban a Zenology Lite szintetizátor található meg, míg a legolcsóbb csomagban a normál Zenology.) A Zenology Pro lényegében tudja azt, amit a Fantom sorozat ZEN-Core szintézis része, tehát teljes mértékben használható egyedi hangszínek létrehozásához. A Roland Cloud része a Zenbeats zeneszerkesztő rendszer is, ami Mac és Windows gépeken kívül Android és iOS táblagépeken is használható. Ennek is új változata jelent meg a Zenbeats 2.0, ami rengeteg új tulajdonsággal és a használatot megkönnyítő funkcióval lett felruházva. A leglényegesebb új elem a ZEN-Core kompatibilis ZC1 szintetizátor, ami az első ilyen, mobil eszközön is működő hangszer a cégtől. Fizetős csomag megléte esetén egy úgynevezett Ultimate Unlock lehetőséget kapunk a Zenbeats program csomaghoz, amelyben például a ZC1 szintetizátorhoz 800 preset hangszín és 90 beépített multi effekt is jár.



Roland Fantom 2.0 frissítés Elérkeztünk a nagyjából legfrissebb Roland bejelentéshez is ebből a kőrből. Az Fantom szintetizátor munkaállomás sorozat 2019-ben jelent meg. Azóta több frissítés is megjelent a hangszerekhez, többek között a SuperNatural hangszín szerkesztési lehetőséget kapott, valamint belekerült egy 32 sávos sztereó vokóder is. Most egy nagyobb ugrás következett, ez a 2.0 verzió. A legnagyobb újítás a sampling területén történt. Eredetileg is volt lehetőség felhasználói mintákat használni, de ez korlátozva volt arra, hogy ezeket csak importálni lehetett USB-n keresztül és a dob pad ütőfelülethez lehetett csak hozzárendelni. Így elsősorban dob és ütős hangok, effektek vagy loop frázisok tárolására és megszólaltatására volt alkalmas. Most a hangszer audió bemeneteiről közvetlenül vehetünk fel mintákat és ezeket a billentyűzetre kioszthatjuk. Saját multi-sampling mintákat is létrehozhatunk, a billentyűzet szerint vagy dinamika alapján alkalmazhatjuk az elosztásukat. Maximum 352 mintát használhatunk egy hangszínhez (Tone) és 16 Tone használható egy komplex Scene összeállításban, így nagyon összetett hangszíneket is létrehozhatunk. Megújult a Fantom hangszerek master effekt szekciója is. Egy új kategória jelent meg, a TFX (total effects), amely kiegészíti a már meglevő master equalizereket és kompresszorokat. Ez 90 különféle effektet kínál és ezeket az audió bemenetekről érkező hangokra is alkalmazhatjuk, és akár az effektezett hangot mintavételezhetjük. Ugyanígy lehetőség van a hangszer effektezett hangját mintavételezni is. A szekvenszer rész újdonsága egyrészről az, hogy a színes, érintésérzékeny kijelzőn berajzolhatunk automatikákat, másrészt egy új, mikroszkóp módot is kapunk a finomabb szerkesztésekhez, ahol egyesével módosíthatjuk minden egyes MIDI esemény minden egyes paraméterét. A Fantom hangszerek zóna felhasználása is változott. A 2.0 szoftverrel a 16 zónán belül is használhatunk layer vagy split megoldásokat a belső hangszínek, illetve a külső vezérelt hangszerek vonatkozásában. Ezzel komolyabb élő szituációban is nagyon összetett hangzásokat hozhatunk létre. Minden egyes zóna külön transzponálható és a különböző beállítások a Scene programokba is elmenthetők és könnyen előhívhatók. A 2.0 verzióban arra is lehetőséget kapnak a felhasználók, hogy módosítsák az érintésérzékeny kijelző háttérképet és a stílusukhoz, egyéniségüknek megfelelőt keressenek a kínálatból. Igazán csak üdvözölni lehet, hogy manapság egy hangszer a megjelenése után még ennyi új tulajdonságot tud kapni. A 2.0 szoftver verzió a Roland Fantom tulajdonosok számára ingyenesen letölthető a cég oldalairól.



https://www.roland.com/hu/products/fantom_series/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó