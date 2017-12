Címlap » Hírek » Roland D-05 lineáris szintetizátor Roland D-05 lineáris szintetizátor A Roland idén szeptemberben mutatta be a D-05 lineáris szintetizátort, amely a Roland Boutique sorozat legújabb tagja. A D-05 kompakt formában kelti életre a ’80-as évek végén megjelent Roland D-50-et, amely minden idők egyik legnagyobb hatású szintetizátora. Az 1987-ben megjelent D-50 volt a Roland legelső teljesen digitális szintetizátora. A forradalmi Linear Arithmetic (LA) hanggenerátorával ez a hangszer egyedi módon ötvözte a hangmintákat és szintetizált hullámformákat, rendelkezett Chorus, Reverb/Delay és EQ effektekkel a stúdió minőségű megszólaláshoz, így nem csoda, hogy világszerte az egyik legkeresettebb szintetizátorrá vált. Telt hangzása és kidolgozott gyári hangszínei rengeteg művészt inspiráltak és meghatározó szerepet játszottak az akkori popzene hangzásának kialakításában. A D-50 megjelenésének 30. évfordulója alkalmából a Roland újra életre keltette ezt a legendás hangszert a mai kor zenészei és a következő generációk számára. A D-05 az első olyan szintetizátor, amely a Roland DCB (Digital Circuit Behavior) technológiáját alkalmazza. A fejlesztők ezt kombinálták az eredeti D-50 hangzását meghatározó, pontos PCM Attack és Loop hangmintákkal, így a D-05 precízen kelti életre D-50 hangjának minden apró jellegzetességét. A hangszer kezelőfelülete is teljesen autentikus, beleértve a jól ismert D-50 joysticket is, amely lehetővé teszi az Upper és Lower Tone zökkenőmentes keverését valós időben. A D-05 rendelkezik számos olyan funkcióval is, melyek nem voltak elérhetőek az eredeti D-50 hangszeren. A 64-lépéses, polifonikus szekvenszer tökéletes társ az előadáshoz vagy zenekészítéshez. Egy beépített Arpeggiator is megtalálható a hangszerben, ami igazán mozgásba hozza a D-05 önmagában is lenyűgöző LA hangszíneit. Mint minden Roland Boutique modul, a D-05 is könnyen hordozható, működik USB tápellátással vagy elemekkel és használható USB audio/MIDI interfészként is a számítógépes zenekészítéshez. A külön megvásárolható K-25m mini billentyűzettel kiegészítve az D-05 egy kompakt, mindent magába foglaló szintetizátor, 25 dinamika-érzékeny billentyűvel. További részletek: hu.rolandeasteurope.com Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó