Az első Nord Piano 2010-ben jelent meg, az eltelt évek során a Nord zongorák játszhatóságuk, dizájnjuk és hangminőségük okán irigylésre méltó hírnévre tettek szert. Áprilisban már a Nord Piano 5-öt ismerhettük meg.

A svéd Nord cégről legutóbb a Wave 2 szintetizátoruk kapcsán írtunk több mint egy évvel ezelőtt. A cég jellegzetes, piros színű hangszerei nagyon sok komoly színpadi produkciónál kiszúrhatók, és bár szintetizátor, orgona, sőt elektronikus ütőhangszer is szerepel a kínálatukban, mára a fő profil az úgynevezett stage piano, azaz színpadi zongora lett. Ebben a kategóriában a Nordnak három hangszer családja is van. A talán legismertebb és legelterjedtebb a Nord Stage, ez a harmadik generációnál tart most. Ezek zongora billentyűs modellek, amelyekben a zongora mellett orgona és virtuális analóg szintetizátor egység is a hangszer része. A következő a Nord Electro, ebből a Nord Electro 6 a legújabb. Ebben a családban a billentyűzet inkább az orgona és szintetizátor játékhoz ideális, és szintetizátor rész nem virtuális analóg, hanem minta alapú. A harmadik a Nord Piano kategória, itt nem találunk orgona szekciót, viszont teljes értékű zongora billentyűzetet kapunk a zongora és minta alapú szintetizátor részek megszólaltatásához. A legújabb modell a közelmúltban bejelentett Nord Piano 5 lett. Mindhárom sorozat jellemzője, hogy a minta alapú részek (zongora és szintetizátor) minta állománya cserélhető és a Nord cég honlapján elérhető hangminta készletekből (Nord Sound Libraries) szabadon (és ingyenesen) feltölthetjük a hangszereket. Az első Nord Piano még 2010-ben jelent meg. Ezután két-három évente kijött egy új modell, legutóbb 2018-ban. A helyzetet árnyalja az a tény, hogy 2019-ben a cég kihozta a Nord Grand zongorát, ami végül is a kategória csúcsmodellje. Ez egyrészt teljesen más fazonban jelent meg (fa tokos, magasabb építésű hangszer) másrészt egy komolyabb, Kawai billentyűzetet kapott (a többi Nord stage piano modell Fatar billentyűzetet használ). Az új Nord Piano több tulajdonságot ebből a modellből is örökölt. Ha a Nord Piano 4-gyel hasonlítjuk össze az új hangszert, akkor egyrészt abban foglalhatjuk össze a változásokat, hogy több paraméterben megduplázódtak a lehetőségek. Másrészt fontos újdonság, hogy a Nord Piano immár 73 billentyűs, de ugyanúgy kalapács mechanikás billentyűzettel is kapható. Ez abból a szempontból fontos, hogy pop vagy jazz műfajban sokszor nincs igazán szükség teljes 88-as billentyűzetre, viszont a szállíthatóság egy elég fontos szempont. Egy 73 billentyűs hangszer még tokkal együtt is elfér keresztben egy autó hátsó ülésén, ami nem mondható el a 88 billentyűs variánsról. Részletesebben rátérve az újdonságokra első ránézésre is érzékelhető változás a kezelőpanel elrendezése. A program szekció a Nord Piano 4 esetében a bal oldalon volt, ez most bekerült középre. Ez ergonómiai és esztétikai szempontból egyértelműen jobb megoldás szerintem. A fő hangerő potméter maradt a baloldalon, panelen kívül, ez is jó megoldás. A program szekciótól balra a zongora és szintetizátor szekciók találhatóak. A jobb oldalon az effekt szekció paneljeit találjuk. A Nord Piano 5 hangkeltő rendszerében immár két független zongora és két független szintetizátor egység alkalmazható. Mindkettő esetében használhatjuk ezek egymás felett – Layer – vagy billentyűzet szerint elosztva – Split. Tehát lehetőség van arra, hogy mondjuk a bal kézben Fender zongora a jobb kézben pedig akusztikus zongora szólaljon meg. A Nord billentyűzetek Split kezelése egyébként speciális, hat fix pontra állíthatjuk a Split pontot és ezt jelzi is LED a billentyűzet felett. A dupla, független hangszer egységekhez kibővített memória is társul. A zongora szekció memória mérete az 1GB-ról 2GB-ra módosult és a szintetizátorhoz tartozó tárhely 512MB-ról 1GB méretre. Ezek a számok más hangszerekhez hasonlítva nem mondanak sokat, mivel a Nord nagyon jó minőségű és nagyon hatékony, veszteség nélküli tömörítést használ. A zongora szekció esetében a polifónia fok maradt a 120 hang, a szintetizátor szekciónál valamivel nagyobb lett – 40 hang felett. Mivel a Nord Piano esetében a zongora hangszínek a leglényegesebbek ezért nézzük először át ezeket, A hangszerrel kapott gyári készletben 9 különböző akusztikus nagyzongorát, 9 akusztikus pianinót és 10 elektromos zongorát találunk. Ezek elég széles spektrumot átfognak, nem csak kisebb variációk. De, mint már említettem, ezek mellé is tudunk tölteni a Nord könyvtárból, illetve kitörölhetünk hangszereket és helyettük is tölthetünk be újakat. Új hangszer például a Nord könyvtárban a White Grand, amely négyféle méretben is elérhető és a demók és vélemények alapján az egyik legjobb Nord mintakészlet. A szintetizátor szekció esetében is igaz, hogy szabadon bővíthetjük, cserélhetjük a Nord könyvtár hangjaival, ráadásul az új Sample Editor 3 szoftverrel önmagunk is elég egyszerűn állíthatunk elő hangszíneket és tölthetjük fel a Nord Piano 5 hangszerbe. A szintetizátor rész új funkciókat is kapott. Egy új Vibrato effektet találunk itt külön gombbal, aminek állítható paraméterei is vannak a menüben, True-Vibrato beállítást is tartalmazva. Szintén új funkció lett külön gombbal a Unison azaz uniszónó. Ezzel vastagabbá tehetjük az adott szólamot, elhangolva és panorámázva a párhuzamos hangokat. Az új dinamikus Soft és Bright szűrők lehetővé teszik a hangszín finom változásait a velocity, azaz a billentyű játék dinamikájának segítségével. A repetitív játéknál Round-Robin technológiát is képesek használni a hangszínek (azaz véletlenszerűen mindig más minta szólalhat meg) és a monofonikus mintáknál lehetőség van igazi legato játékra. Az Effect szekció is kapott új algoritmusokat. A zengetőknél két új méret is lett a Booth és a Cathedral, illetve bekerült egy új Chorale effekt is, ami a Wave 2 hangszerben jelent meg. A Delay szekcióban Ping Pong effekt is elérhető immár. A duplázott zongora és szintetizátor motoroknál az effekt függetlenül használható. A Reverb rész kivételével mindegyik effekt szekcióban egy külön gomb és négy LED-es kijelző szolgál az effektek használatához. Az újdonságokon túl a Nord Piano 5 természetesen rendelkezik mindazokkal a tulajdonságokkal, melyek miatt elődjei népszerűek lettek a zongoristák körében. A három érzékelős Virtual Hammer Action kalapácsmechanikás billentyűzettel az akusztikus zongorázás dinamikai lehetőségei és érzete hitelesen reprodukálható. A hangszerhez adott hárompedálos egység szintén az autentikus játékmódot erősíti. Színpadi használatnál nagy jelentősége van, hogy programváltás esetén is zökkenésmentes a megszólalás, nem lesznek még hangzó hangok elvágva. A MIDI csatlakozás mellett USB csatlakozással is használhatjuk számítógépes környezetben. Az új Nord Piano 5 modellbe meglehetősen sok új tulajdonságot pakolt bele a cég, kérdés persze, hogy ezzel együtt pont ez a hangszer az, amely a legmegfelelőbb számunkra. Magának a Nordnak a kínálatában is lehet több alternatíva, így többek között a már említett (valamennyivel drágább) Nord Grand hangszer is. Minden esetre a Nord Piano 5 az egyik legkomolyabb színpadi zongora, ami ma elérhető. Ezt nyilván az ára is tükrözi, a 88 billentyűs változat 1 100 000 forint körüli áron, míg a 73 billentyűs Nord Piano 5 ennél körülbelül 40 ezer forinttal olcsóbban lesz kapható.