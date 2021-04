Címlap » Teszt / Bemutatás » Keyboardok » Megújultak a Roland FP-X hordozható digitális zongorák Megújultak a Roland FP-X hordozható digitális zongorák - LIPPÉNYI GÁBOR -



Az év elején jelentette be a Roland cég az FP sorozat három új modelljét. Az FP-30X, az FP-60X és az FP-90X a hasonló – X toldalék nélküli – modelleket váltják a családban, de a család része maradt a belépőszintű FP-10 is.

Mindhárom új hangszer esetében jelentős változások történtek az elődökhöz képest szinte minden területen. Nézzük milyen újdonságokat tartogatnak az új FP-X hordozható zongorák.

Roland FP-30X Az új modellek közül a legkisebb és legolcsóbb az FP-30X. Sok szempontból mégis az ebben történt változtatások számíthatnak talán még nagyobb figyelemre a koncertező zenészek körében. Egy tényleg elérhető árú, kis súlyú hangszerről beszélhetünk, amely immár bőven megfelel a színpadi, profi felhasználásnak is. Az első ilyen változás ezen a téren az FP-30-hoz képest a két normál méretű (6.3-as) jack kimenet a hangszer hátulján. Így már nincs szükség bizonytalan megbízhatóságú átalakítók használatára, ha hangosítással vagy akár stúdióban szeretnénk használni a hangszert. A hangkeltő rész ugyanaz a Super Natural minta alapú szintézis maradt, ami sok más Roland hangszerben is fellelhető, azonban az új processzor – BMC Behaviour Modelling Core chip – a hangzásban és a polifónia fokban is változásokat hozott. Hangzásban érezhetően részletgazdagabb és dinamikusabb lett a megszólalás az elődhöz képest, míg a polifónia fok immár ebben a hangszerben is 256 lett. Az FP-30X kijelző nélküli modell, bizonyos funkciók csak gombok és billentyűk együttes nyomásával érhetők el, de az ingyen letölthető, Bluetooth kapcsolattal működtethető szoftverek, a Piano Every Day és a Piano Designer lényegesen megkönnyítik és kibővítik a lehetőségeket. A hangszerről magáról 12 zongora, 20 elektromos zongora és 24 egyéb hangszín nyitható meg de a Piano Every Day szoftver segítségével nagyjából 200 hangszín között válogathatunk. A Piano Designer szoftverrel a dinamikai viselkedésbe és még sok más finom beállításba is belenyúlhatunk és elmenthetjük a hangszerbe. Az FP-30X 88 hangos billentyűzete a cég PHA-4 Standard kategóriája, bár kisebb változások itt is történtek, például billentyűk borításának tapintásérzeténél. A hangszer súlya a mellékelt kottatartóval együtt is 15 kilogramm alatt van, ehhez képest viszonylag nagyobb teljesítményű 2 x 11 Watt hangrendszerrel és 12 centiméteres hangszórókkal látták el. Újdonság a funkciók között, hogy a Bluetooth MIDI mellett immár Bluetooth Audio kapcsolattal is rendelkezik a hangszer. Ez azt jelenti, hogy mobil eszközünkről lejátszott anyagok szólalhatnak meg a hangszer hangrendszerén. Természetesen az USB eszköz csatlakoztatási lehetőség és a számítógépes USB használat is megmaradt, így stúdióban vezérlő billentyűként is használhatjuk az FP-30X keyboardot.

Roland FP-60X A következő új családtag, az FP-60X esetében a bejelentett várható ár még valamennyivel olcsóbb is lett, mint az előd FP-60 ára volt. A kisebb modellhez képest itt már találhatunk kijelzőt, ami megkönnyíti a hangszeren való navigálást, itt már az összes beépített hangszín elérhető a hangszer menüjéből és nagyobb lett a hangrendszer is. A hangszórók orientálása is más, míg az FP-30X esetében a hangszer aljából lefelé szólnak, itt felfelé irányítottak. Az FP-60X mikrofon bemenetet is tartalmaz, aminek hangereje effektezése állítható. Valamennyivel nehezebb is ez a hangszer, de így is még 20 kilogramm alatt van a súlya.



Roland FP-90X A család csúcsmodellje az FP-90X. Itt már lényegesen nagyobbak a különbségek az előző két modellhez képest. Más a fő zongora szintézis, a Roland hordozható zongorák közül elsőként kapta meg a Pure Acoustic Piano Modelling technológiát. (Idáig ez csak a felső árkategóriás LX-700 sorozat otthoni digitális zongoráiban volt elérhető.) Ez már a minták mellett modellezést is tartalmaz, amivel az akusztikus zongora megszólalásának sok finom részletét is jobban meg lehet valósítani, mint a szimpla sampling technológiával. Sok szempontból olyan ez, mintha az állóképet a mozgóképpel hasonlítanánk össze. Az FP-90X billentyűzete is felső kategóriát képvisel: a Roland PHA-50 típust kapta meg. Ennél a modellnél a fehér billentyűk alapja fa, ez és a mechanika kialakítása is segíti az akusztikus zongora billentyűzetéhez közel álló játékélményt. A PHA-50 billentyűzet egyébként több felső kategóriás Roland hangszerben megtalálható. A hangrendszer is sokkal komolyabb ebben a hangszerben, kétutas rendszer, amiben 25W és 5W teljesítményű hangszórókat alkalmaztak oldalanként. A billentyűzetből és a hangrendszerből következően persze a súlya is több lett, közel 24 kilogramm.

Mindhárom hangszer fekete és fehér színben kapható, és mindhárom esetében lehetőség van külön beszerezni az otthoni használathoz állványt pedálzattal, illetve zongoraszéket is. A Roland az új FP-X hangszerekkel a hordozható digitális zongorák piacán ismét magasra helyezte a lécet, több árkategóriában is nehéz lesz ezekkel a modellekkel versenyezni a konkurenciának. Amatőröknek, zenetanulást kezdőknek, de színpadon vagy stúdióban dolgozó profiknak is érdekes lehet valamelyik modell, így kipróbálásukat csak javasolni tudom. Ennek lehetőségéről, a modellek pontos megjelenéséről és áráról a hazai Roland kereskedőknél lehet érdeklődni. További részletek, specifikáció: https://www.roland.com/hu/promos/fp_series/