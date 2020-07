Címlap » Teszt / Bemutatás » Keyboardok » Megjelent a Yamaha Clavinova CLP-700 sorozat Megjelent a Yamaha Clavinova CLP-700 sorozat - LIPPÉNYI GÁBOR -



Playability, Sensitivity, Sound Quality – a Yamaha digitális zongora csúcskategóriájának megújulása. A Yamaha július elején jelentette be a Clavinova CLP új sorozatát, CLP 700-at. A Clavinova család egyébként három ágra bomlik, a CLP mellett a CSP és a CVP sorozat is idetartozik. A CLP széria elsősorban az akusztikus zongorára fókuszál, és főleg olyan zongoristákra, akiknek klasszikus előképzettségük van, vagy ilyet (is) akarnak elérni. A CSP sorozat inkább a kezdőket célozza meg, hiszen olyan funkciókat is megtalálhatunk itt, mint a vezető fény, ami a következő játszandó billentyűt jelöli meg. Ezen kívül több kísérőautomatikás és szórakoztató funkciót is integráltak ebbe az alcsoportba. A CVP valamilyen formában a két előbbi csoport egyesítése, itt a teljes akusztikus zongora paraméterek mellett kapunk olyan kiegészítő funkciókat, mint például a karaoke éneklés vagy a teljes zenekari kíséret. Egy digitális zongoránál, mivel elsősorban egy összetett akusztikus hangszer emulációja, a leglényegesebb szempont a hangzás és a játszhatóság. A Yamaha is ezeket emeli ki az új sorozat beharangozásakor. Playability, Sensitivity, Sound Quality, azaz játszhatóság, érzékenység és hangminőség.

Yamaha Clavinova CLP-785 Gyakorlatilag azonban minden téren megújult a hangszercsalád. A Yamaha két teljesen új minta készletet használ a zongora hangszíneknél a családban, a Yamaha CFX és Bösendorfer Imperial zongorákét. Ezek a kiemelkedő részletességű mintakészletek az épp nem játszott húrok és a hangtábla harmonikus rezgéseit is tartalmazzák, és élethűen követik a legfinomabb artikulációt és pedál használatot. A legújabb Grand Touch (illetve a kisebb modellekben a Grand Touch-S) billentyű mechanika nagyon széles dinamikai tartományokban teszi lehetővé a nagyon precíz játékot. A billentyűzet az úgynevezett Escapement mechanikát is tartalmazza, ami azt modellezi, ahogy az igazi akusztikus zongoránál a megütés utána kalapácsot gyorsan eltávolítja a mechanika a rezgő húrtól. Ez nagyon finom megütésnél érezhető is a billentyűn, ugyanakkor úgy van beállítva, hogy a repetitív játékot ne hátráltassa. Az új CLP billentyűzet forgó karja a digitális zongorák között hosszúnak számít, így a billentyűzet belső részén történő játéknál sem kell túl nagy erőt kifejteni, valamint ellensúly is segíti a játékot. A Grand Expression Modeling technológia a játék érzékenységét képes interpretálni széles keretek között, szinte végtelen lehetőségeket adva a zongorista kezébe. A billentés nem csak az erőt érzékeli, hanem a gyorsaságot és mélységet is, ezáltal olyan klasszikus zongoradarabok is hitelesen előadhatók, Debussy, Liszt vagy Chopin műveiből, amelyekben ezekre nagy szükség van. A binaurális mintavétel egy olyan metódus, amelyekben egy speciális próbafejbe tett mikrofonokkal veszik fel a zongora hangját a zongorista pozíciójából. Ezáltal fülhallgatón keresztül is a teljes, természetes rezonanciát kapjuk játék közben. A Yamaha CFX és Bösendorfer Imperial mintakészletek ezzel a technológiával készültek, de a többi mintakészletnél az effektekre használt Stereophonic Optimizer funkció is hasonló hatást ér el. A CLP-700 sorozat az első a Yamaha kínálatában, amely tartalmazza a mai zongora elődjének, a fortepiano hangszernek a hangszíneit. A fortepiano hangja egyszerűbb, rövidebb lecsengésű, mint a mai modern zongoráé. Hallani ezeket és játszani ezeken a hangszíneken azt jelenti, hogy képünk lehet róla, hogy a szerzők, Mozart, Beethoven és Chopin mit szándékoztak és mit hallhattak, amikor műveiket megalkották. Yamaha Clavinova CLP-795 GP A digitális zongora persze az akusztikus hangszer szimulálása mellett több speciális funkcióval is rendelkezhet. Az egyik ilyen a fülhallgatóval való játék lehetősége, ami családi környezetben egyáltalán nem elhanyagolható szempont. De a gyakorláshoz, saját fejlődésünk monitorozásához is több eszközt kapunk a Yamaha Clavinova CLP-700 hangszerekben. 20-nál több demó darabot, 50 klasszikus darabot és 303 gyakorlási darabot találhatunk a hangszerekben, amelyekben például kikapcsolhatjuk valamelyik kéz játékát és a másikat hozzá játszva gyakorolhatunk. 250 saját darabot is felvehetünk, akár 16 sávon is. A játékunkat CD minőségben (WAV 44.1 kHz, 16 bit felbontásban) is rögzíthetjük audióként egy USB adathordozóra. Természetesen használhatunk metronómot, transzponálást, hangolást. Bluetooth eszközzel is képes kommunikálni a sorozat, (országtól függően) audió és MIDI adatokat is küldhetünk rá. A Yamaha Smart Pianist applikációja ezzel a sorozattal is használható, rengeteg zenei funkciót lehetővé téve. A bejelentéskor a Yamaha Clavinova CLP-700 sorozatban összesen hat modell lett megemlítve, Ezek közül nem biztos, hogy mindegyik egyszerre jelenik meg. A pianínó fazonban a CLP-785 és a CLP 775 a nagyobb modellek, ezekben a Grand Touch fabillentyűs változata található meg és a kezelőpanel érintő szenzoros. Ez egyébként egy nagyon elegáns megoldás: amikor a panel nincs használatban, a hangszeren, a billentyűzet baloldalán egy, a bútorzat képébe illő fényes fekete felületet látunk csak, ha hozzá érünk, akkor jönnek csak elő a kiírások és jelzések és az LCD panel is. A kisebb CLP-745 és CLP-735 modellekben a Grand Touch-S változatát kapjuk és nyomógombos, állandó kijelzős kezelő kezelőpanelt. A baby grand fazonban két modell lesz majd, a CLP-795GP a nagyobb és a CLP-765GP. Itt is hasonló különbségeket találunk a billentyűzetben és a kezelőpanelnél, mint a pianínó modellekben. Mindegyik modell több színváltozatban is elérhető lesz. A modellek között különbség van a hangszerekben található hangrendszerben is. A legnagyobb modellekben (CLP-785, CLP-795GP) 3 utas, 3 x 50 W teljesítményű hangrendszert kapunk, míg a legkisebb modellben (CLP-735) egyutas, 30 W teljesítményűt. A Yamaha CLP-700 sorozat modelljei előreláthatólag ősszel fognak megjelenni. Tovább információk a megjelenésről és az árakról a hivatalos Yamaha viszonteladóknál.



További részletek: https://europe.yamaha.com/en/news_events/2020/new_clavinova_CLP_700_series.html Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó