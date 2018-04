Címlap » Hírek » Megjelent a Minimoog Model D alkalmazás Megjelent a Minimoog Model D alkalmazás A Moog által 1970-ben bemutatott Minimoog Model D minden későbbi szintetizátor archetípusának tekinthető. Most iOS platformon, alkalmazás formájában is elérhető. A Minimoog Modell D App a Moog első hordozható szintetizátorának megjelenését idézi és ugyanazokkal a jellemzőkkel rendelkezik, mint a fizikai formában is létező névrokon. Az applikáció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy felfedezzék a hangok alapvető összetevőit, alakítsák, formálják, modulálják ezt a csodálatos hangzást, vagy akár egyenesen fejest ugorjanak a közepébe és élvezzék a 160 gyári presetet, melyekhez még több száz további preset tölthető le a Minimoog Model D alkalmazás boltból. Ezt az alkalmazást a Moog kifejezetten az iPad, iPhone, iPod touch eszközökre fejlesztette, az app használható bármely 64 bites iOS eszközzel, és így az ikonikus Minimoog Model D hangzás bárhol rendelkezésünkre áll, otthon, vagy akár utazás közben is. A Minimoog Modell D App az iOS platform adottságait maximálisan kiaknázva számos olyan inspiráló hangzást előállító eszközt és lehetőséget ad a kezünkbe, amelyek az analóg hangszerben nem léteztek. Az új funkciók között találjuk például a négy hangból álló akkordok megszólaltatását, a könnyen kezelhető arpeggiator modult, a korlátlan rájátszási lehetőséget biztosító loopert, a tempóhoz állítható sztereó ping-pong delay modult, valamint a Bendert, egy vadonatúj, szélessávú modulációs effekt egységet. A Minimoog Modell D App gördülékenyen együttműködik a mobil zeneszerkesztő szoftverekkel is. Az AUv3 Audio Unit extension segítségével egyidejűleg több példányban is használhatjuk ezt a nagyszerű hangszert olyan többsávos iOS alkalmazáson belül, mint az Apple GarageBand. A Minimoog Model D App limitált ideig $4.99 bevezető áron érhető el.

