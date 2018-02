Címlap » Hírek » Kurzweil SP1 színpadi zongora Kurzweil SP1 színpadi zongora Az egyszerű is lehet nagyszerű – a Kurzweil a 2018-as téli NAMM Show-n mutatta be új SP1-es színpadi zongoráját, ami prémium kategóriás Kurzweil hangzást nyújt belépő szintű áron. A Kurzweil hangszerek elég szép múltra tekinthetnek vissza, 1982-ben az alapítók között volt Stevie Wonder is és természetesen Raymond Kurzweil, akinek a nevét a mai napig viselik. Azóta persze elég sok minden történt, többek között 1990-ben a Young Chang vállalathoz került a márka, de 2007 óta Raymond Kurzweil ismét tevékenyen részt vesz a fejlesztésben. A zenészek a Kurzweil hangszerekről mindig nagyon jó véleménnyel voltak, a hangzás a mai napig top kategóriának számít. Bár a Kurzweil név a szintetizátorokról lett ismert, a mai kínálatban túlnyomó részt a színpadi zongora kategória a domináns. A PC3 családon kívül, amelyik igazán szintetizátor, a Forte, az Artis és az SP hangszercsaládok inkább a stage piano kategóriába sorolhatók, bár sok átfedés is van. A Forte és Artis modellek tekinthetők szintetizátornak is némileg korlátozott programozási lehetőségekkel. Az SP sorozat (az elnevezés könnyen megfejthető: a Stage Piano rövidítése) már inkább ténylegesen színpadi zongorákból áll. Ebbe a szegmensbe érkezett két új jövevény, az SP6 és az SP1. Most ezzel az utóbbival foglalkoznánk, ami a legkisebb és legolcsóbb tagja a sorozatnak, de majd, mint látjuk, ez nem jelenti azt, hogy valami alsóbb kategóriás hangszerrel lenne dolgunk. Ha röviden össze kellene foglalni, hogy melyek az SP1 igazi erősségei, akkor a zongora hangzást és az egyszerű kezelhetőséget kellene mindenképp kiemelni. A zongora hangszín a Forte és Artis sorozatokból már megismert German D, amely tényleg nagyon plasztikusan, hitelesen szól. Az SP sorozatban ez először szerepel, és más kategóriát képvisel, mint az idáig használt Triple Strike mintakészlet. Az egyszerűség az SP1 tervezésekor tényleg fontos szempont lehetett, a “Powerfully Simple”, azaz hatalmasan szerény, vagy egyszerű szlogent választotta a cég az idei NAMM bemutatón is. Ez az egyszerűség leginkább abból áll, hogy nincs menürendszer, kevés dolog van, de azok szinte kivétel nélkül külön gombot vagy potmétert kaptak. Összesen 16 hangszín található a hangszerben, ezek négyesével négy kategóriába lettek osztva. Minden egyes hangszínnek külön választó gombja van, és minden kategóriának van külön hangerő állítási lehetősége egy-egy dedikált kontrollerrel. Az első Piano kategóriában az akusztikus zongorákból van négy, a következő Keyboard kategóriában két elektromos zongora egy calvinet és egy orgona található. A harmadik Strings/Pad kategória két-két hangszínt tartalmaz a felsoroltakból, míg az utolsó Other kategória egy-egy Brass és Wind illetve két basszus hangszínnel rendelkezik. Egy osztott billentyűs felállás (Split) létrehozása nagyon egyszerű. Az éppen kiválasztott hangszín lesz a jobb kézben, majd a Split gombot megnyomva egy másik kategóriából kiválaszthatunk egy hangszínt és a Volume tekerőkkel a két kategóriában beállíthatjuk a hangerő arányokat. A Split funkción kívül van még Layer és Dual szintén önálló választó gombokkal. Layer esetében egyszerre maximum négy hangszínt rakhatunk egymás tetejére a Split esetében pedig a már elmagyarázott egyszerű módon. A Dual funkcióban a hangszer két oldalán ugyanaz a hangszín fog szólni ugyanabban a lágéban. Ez elsősorban oktatásnál lehet hasznos, mivel a tanár így kvázi két zongorás módban tud a tanítvánnyal együtt játszani. Az elmondottak egyébként ki is merítik a kezelőszervek nagyobb részét, ezeken kívül van egy szekció a belső effektek kezeléséhez, ez is nagyon egyszerű, Reverb, Chorus, Tremolo és Delay közül választhatunk és alapjában ezeknek a hangerejét állíthatjuk. Található egy Save gomb is, ezzel az 5 felhasználói hely valamelyikére menthetjük a beállításunkat (ezek között is 5 külön gombbal választhatunk). A kijelző egy mindössze 3 karakteres LED, de az elmondott menü nélküli kezelhetőség miatt ez egyáltalán nem nagy hátrány. A MIDI-re használható USB mellett van egy másik is, de ezzel nem menthetünk a csatlakoztatott USB pendrive-ra csak az esetleges frissítést tölthetjük be onnan. A kevés paraméter és hangszín miatt ez sem problémás. Mint láthatjuk sok dologban az SP1 tényleg leegyszerűsített, lecsupaszított, ugyanakkor több olyan terület is van, ahol nem spóroltak ki semmit. A bemeneti és kimeneti csatlakozók mind normál 6,3 jack méretűek. MIDI csatlakozást hagyományos MIDI csatlakozón és USB-n keresztül is létesíthetünk. Furcsa módon a Kurzweil hangszerek között most csak ez rendelkezik 256 hang polifóniával a lényegesen komolyabb és drágább típusok esetében ez 128. A 88 billentyűs billentyűzet teljesen súlyozott. Pitch és modulációs kerekeket is kapott a hangszer, ezek a billentyűzet felett a baloldalon találhatóak, így stúdióban master billentyűzetnek is jól használható adott esetben, vagy színpadon más hangszerek vezérlésére. Ezekkel együtt egy igazán könnyen szállítható hangszert kaphatunk a Kurzweil SP1 megvásárlásával, mindössze 12,3 kilogramm a súlya. A Kurzweil az SP1 árát a lélektanilag fontos 1000 dollár alá pozícionálta, így itthon is várhatóan kedvező áron lesz kapható. Nyilván így sem a legolcsóbb hangszer lesz a színpadi zongorák között, de ilyen felszereltségű és hangú Kurzweil stage piano ilyen árért, idáig nem volt elérhető. Tehát tényleg lehet az egyszerű is nagyszerű. Lippényi Gábor A Kurzweil európai és hazai forgalmazója a Sound Service.