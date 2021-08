Címlap » Teszt / Bemutatás » Keyboardok » KORG Modwave – új wavetable szintetizátor KORG Modwave – új wavetable szintetizátor – LIPPÉNYI GÁBOR –



A Modwave egy meglehetősen összetett hangszer. Ezzel együtt úgy lett megalkotva, hogy a használata élvezet legyen.



Nem egészen egy éve írtunk a KORG egy új digitális szintetizátoráról, a Wavestate esetében a 80-as évek egyik legendája a Wavestation szintetizátor lett újragondolva és egy kompakt hangszerbe csomagolva, sokak számára elérhető árkategóriában. A cégnél ez mára már új trendnek is mondható, hiszen az utána megjelentetett FM technológiát alkalmazó Opsix-t követően, idén év elején, a virtuális NAMM keretében bejelentették a Modwave szintetizátort is. A Modwave hasonlóképpen rendelkezik előző századi felmenővel, mint a Wavestate, bár itt azért az összefüggés nem ennyire nyilvánvaló. Még 1985-ben a KORG-nak létezett egy DW-8000 szintetizátora, ami a wavetable szintézist kombinálta analóg szűrőkkel és a maga szintjén ez is kultikus hangszerré vált. Sok szempontból ugyanakkor a rokonság a Wavestate hangszerrel talán nyilvánvalóbb. Ugyanabban a méretben, kivitelezésben jelent meg, és a benne található alapminták között is sok átfedés található. Ugyanúgy három oktáv hangterjedelmű, dinamika érzékeny, de aftertouch nélküli billentyűzettel lett ellátva és a szekvenszer rész is sok hasonlóságot mutat.

A wavetable szintézis lényege az, hogy nem egyszerű minták vannak tárolva a hangszerben, hanem minta sorozatok és a szintézis képes ezeknek a különböző helyeit kiolvasni, akár sorozatban, akár modulációs lehetőségekkel sokféle pattern mintában. Összesen 200 ilyen wavetable minta van a hangszerben, de más mintákat is betölthetünk, amelyek kompatibilisek a formátummal.

A Modwave esetében az egyszerre megszólaltatható dolgok összessége a Performance. Egy Performance két rétegből (Layer) állhat, amelyek mindegyike önálló szintetizátornak tekinthető. Mindegyik Layer két független oszcillátort használhat és mindegyik oszcillátorba be lehet tölteni egy wavetable mintát, két wavetable keverékét vagy egy normál multisample mintát. Egy wavetable minta 64 összetevőből állhat és a különböző Morph funkciókkal tudjuk sokféle módon ezeket lejátszani. A PCM mintákból egyébként bőséges, több Gigabyte méretű választék található a hangszerben. Ezeket a wavetable szintézissel létrehozott hangzások aláfestéseként vagy önállóan is használhatjuk. Egyidejűleg 32 sztereó hang képes megszólalni. A Filter részben 11 szűrő típus közül választhatunk. Ezek között megtaláljuk a Polisix finoman rezonáns filterét, az agresszívabb MS-20 filtert, több 2 és 4 pólusú alul és felül áteresztő szűrőt, Band Pass filtert és egy Multi filtert is. Ezek a Wavestate hangszerben találhatókhoz hasonlóan nagyon jó hangú sokoldalúan használható szűrők. Ami igazán különlegessé teszi a Modwave szintetizátort az a modulációs lehetőségek komplexitása és mégis könnyű elérhetősége. A kezelőfelületen egy dedikált ADSR burkoló görbe kezelésére szolgáló potmétersor található, de négy gombbal választhatunk, hogy éppen mit állítunk. A Filter és Amp gombok elég egyértelműen a szűrő, illetve az erősítő rész időben való modulálására szolgálnak, de a másik két gomb, Osc1 és Osc2 már sokkal érdekesebb. Ezekkel a wavetable mintán belül mozgathatjuk a lejátszást és akár nagyon hosszan úsztathatjuk át a mintákat a táblázatban. 5 LFO-t kezelhetünk elég egyszerűen. A két állító potméterhez (gyorsaság és intenzitás) öt nyomógomb található, amelyek a fixen bekötött Amp, Filter, Pitch és két oszcillátor Morph funkciói modulálhatók.

A modulációs szekció két nagyágyúja Motion Sequencing 2.0 és a Kaoss Physics. A Motion Sequencing 2.0 részben hasonlít a Wavestate szintetizátorban megismert Wave Sequencing 2.0 technológiára. Csak itt nem a wave szekvencia lépéseit moduláljuk, hanem mindent. Összesen nyolc úgynevezett Lane áll rendelkezésre, ezek közül négy speciális (Timing, Pitch, Shape és Master). Mindegyik Lane teljesen független, hosszban, irányban és szabályokban. A lehetőségek számát még megbecsülni is nehéz lehet, mindenesetre szerintem csillagászati szám jönne ki. Persze ennek a rendszernek a kezelése az igencsak véges kezelő felületen közel sem egyszerű. Jó hír viszont, hogy már rendelkezésre áll egy számítógépes editor program, ahol minden jobban áttekinthető. A Kaoss Physics kezelőfelülete a hangszer bal oldali tetején található. Ez a Kaoss eszközökből megismert X/Y érintő felület néhány csavarral. Ezzel nem csak adott két paramétert állíthatunk egyszerre a pozíció szerint, hanem a KORG kifejlesztett egy rendszert, amiben a paraméterek magukat kezdik modulálni bizonyos fizikai szabályok alapján. Az ujjunk pozíciója ilyenkor egy labdává válik, amit ellökhetünk és a súrlódás, a visszapattanás, a gravitáció szabályai szerint kezdhet el mozogni. A mozgást természetesen követhetjük a kijelzőn is, de hangzásban is nagyon érdekes dolgokat hozhatunk létre.

Az effekt részben mindkét Layer-hez három effektet használhatunk (Pre FX, MOD FX és Delay) valamint az egész Performance még kaphat egy zengetőt és egy parametrikus equilizert. Két potméterrel plusz a Shift gomb segítségével összesen négy paramétert állíthatunk közvetlenül a kezelőfelületen, de teljesen szerkeszthetjük az effekteket a kijelzőn a navigációs gombok és a Value encoder tekerő használatával. Azt hiszem az eddig elmondottakból is kiderül, hogy a Modwave egy meglehetősen összetett hangszer. Ezzel együtt úgy lett megalkotva, hogy a használata élvezet legyen. A kiváló gyári hangszínekből kiindulva nagyon gyorsan lehet létrehozni jó dolgokat, a négy modulációs tekerő – Mod Knob – segítségével azonnal belenyúlhatunk négy fontos paraméterbe, de az említett Kaoss Physics használata is nagyon élvezetes. Mint a Wavestate esetében itt is el lehet mondani, hogy az összetettséghez képest a hangszer mérete kicsi, a három oktávon túl sok dolgot nem lehet lejátszani. A Wavestate hangszerből azóta kijött egy nagyobb változat (Wavestate SE), nem kizárt, hogy ebből is megérünk ilyet, vagy a sorozat esetében sokak által hiányolt rack verziót. A Modwave mindenesetre ősszel már kapható lesz a Wavestate hangszernél kicsivel magasabb árért. Akik különleges hangzásokra vágynak és szeretnek ilyen hangszínek létrehozásában aktívan reszt venni, azoknak érdemes lesz figyelni a hazai kereskedők kínálatát és kipróbálni egy ilyen hangszert valamelyik boltban. Tájékoztató hazai ár: Mezzoforte Hangszeráruház