LIPPÉNYI GÁBOR tesztje



„A Minilogue XD szintetizátort tényleg jó érzés volt használni, a digitális hangszerekhez képest a hangzás is és a kezelés is sokszor nagyobb élményt jelentett.”



A Korg szintetizátorokkal nagyon régre tehető ismeretségünk kezdete. Nekem az első szintetizátorom a Korg MS-20 volt és ez bizony több mint negyven éve volt, valamikor 1976 tájékán. A kapcsolatunk azért nem volt felhőtlen, bár nagyon szerettem tekergetni, de koncert közben áthuzalozni a félig moduláris rendszert egy hangszínváltás miatt, nem volt annyira vidám dolog. A hangját is szerettem, de akkoriban a Minimoog volt az ideál és ez másmilyen volt. Ennek ellenére az első polifonikus szintim is Korg lett körülbelül öt év múlva, az volt a Polisix. Ilyen előzmények után (és az idei NAMM-ról érkező tudósításokat látva) tényleg örültem, hogy egy új, elérhető árú, igazi analóg, polifonikus kis hangszert tesztelhetek a cégtől.

A Minilogue XD persze nem teljesen új fejlesztés, a Korg analóg szintetizátor családjába illeszkedik és tekinthető a Monologue szintetizátor kibővítésének (erre is utal az XD elnevezés), illetve a Prologue valamilyen könnyített, LE kiadásának is akár. Külsőleg, formátumában inkább a Monologue rokonság tűnhet fel (ami egyébként ugyanúgy a cég kínálatában marad továbbra is). Nagyjából ugyanakkora méretekkel rendelkezik, és ugyanúgy három oktávnyi (37 billentyűs) billentyűzete van, mint az elődnek. Ez persze sok zenész számára nem olyan kedvező paraméter, hisz komolyabb billentyű játékhoz ez a méret azért nem igazán alkalmas, viszont hangszínek, szekvenciák programozásánál azért egyáltalán nem baj, hogy magán a szintetizátoron, mesterbillentyűzet nélkül is dolgozhatunk (és adott esetben, a stúdióban sem árt, ha van egy kisméretű billentyűzet egyszerűbb bejátszásokhoz). Ilyen szempontból jó hír egyébként, hogy a Korg már bejelentette ennek a szintetizátornak a billentyű nélküli, modul változatát, amely valamivel olcsóbb lesz és nyilván kisebb helyet is foglal el.

A Prologue szintetizátorral való rokonságot a harmadik, Multi Engine Oscillátor mutatja és ez egy lényeges különbség a hangkeltési lehetőségekben. A két teljesen analóg oszcillátor mellett így egy digitális oszcillátort is használhatunk. Ez három féle módban képes működni. Az egyik egy digitális zajgenerátor, a második a VPM (Variable Phase Modulation) ami egyfajta FM modulációnak felel meg. A legérdekesebb a harmadik mód, ez a felhasználói (User) slot. Gyárilag ide a Korg Waves nevű oszcillátora van feltöltve, de összesen 16 hely van itt, hogy saját vagy mások által kreált oszcillátorokat ide feltöltsünk. A Korg oldalán ehhez letölthető a fejlesztői készlet (SDK), de azért programozói gyakorlat nélkül senkinek nem érdemes ebbe belevágnia. Szerencsére hobbisták és komolyabb cégek készítettek már ehhez a hangszerhez (és a Prologue-hoz) ilyen oszcillátor programokat, amiket viszonylag csekély összegért vagy akár ingyen letölthetünk. A Korg egyébként ennek a külső fejlesztésnek a lehetőségét a hangszer effekt szekciójában is megteremtette, de erről majd később. A digitális oszcillátor így szinte végtelen lehetőségeket rejt magában, nagyon sokféle hangzás megvalósítható, ugyanakkor ez keverhető az analóg résszel és szűrhető az analóg szűrővel.

Nagyításhoz klikk a képre!

Az analóg oszcillátorok és a szűrő egyébként nagyon szépen szólnak, meglepő módon a kis hangszer egyik erősségei az úgynevezett szőnyeg hangzások. Persze a négy hang polifónia fok nem mindenre elég, de gondoljunk bele, annak idején a Prophet 5 esetében is csak egy hanggal volt több ennél. Egyébként a már említett modul megjelentetése olyan szempontból is érdekes, hogy a hangszerek elő vannak készítve arra, hogy egymáshoz csatlakoztatva két ilyet (akármilyen kombinációban), a mester hangszer hangszíne már nyolc hang polifóniával képes megszólalni. Az analóg technikának a velejárója, hogy az oszcillátorok hangolódnak, a Minilogue XD bekapcsoláskor végrehajt egy hangolási ciklust és közben is figyeli a hangolódást, és ha valamennyi ideig az ember nem nyúl a hangszerhez, akkor ismét végrehajtja a kalibrálást. Folyamatos használatnál van lehetőség manuálisan is végrehajtani ezt, ha elhangolódást érzékelünk. Egy ilyen szolgáltatást a Polysix esetében elég nagyra értékeltem volna annak idején.

Amikor egy elsőre is áttekinthető hangszerrel, berendezéssel találkozom, meg szoktam próbálni, hogy a felhasználói kézikönyv megnyitása nélkül meddig jutok el. A Minilogue XD esetében meglepően sokáig. Nyilván az analóg oszcillátorokon, szűrőn, keverőn, burkoló görbéken nem kellett sokat gondolkodni, de a kisméretű kijelzők ellenére a menürendszer is jól áttekinthető. A jobboldali grafikus kijelző, amely alaphelyzetben oszcilloszkópként mutatja a létrejövő hullámforma képét, a programok neve mellett sok minden mást is képes megjeleníteni. Az Edit gombbal érhetünk el olyan funkciókat, amelyeknek nincs külön fizikai kezelőszervük. Ilyenkor az egyébként szekvenszer lépésekre használt 16 gombból villognak azok, amelyek alatt elérhető paraméterek vannak. Ha egy gomb alatt több paraméter is van, akkor a kijelzőn látjuk ezt, és a gomb újra megnyomásával tovább léphetünk a következőre.

Az eredeti Monologue szintetizátorhoz képest az effekt szekció komoly előrelépést jelent. Az effektek immár sztereók és egyidejűleg használható delay, reverb és modulációs effekt. Ebből a szempontból még a nagyobb és drágább Prologue effekt lehetőségeinél is többet kapunk. Az effekt szekciót is könnyű használni, bár a leegyszerűsített kezelés jár kompromisszumokkal is. Összesen két választó kapcsoló és két tekerőgomb található itt, tehát ne várjuk el azt, hogy mondjuk egy zengetőnél nagyon komolyan mindenbe belenyúlhatnánk. Viszont jók a gyári effektek és lehetőség van itt is minden kategóriában felhasználói effekteket is használni (kategóriánként 8 felhasználói hely van). A felhasználói effekt nem azt jelenti, hogy csak mélyebben belenyúlhatunk az effektekbe, hanem megfelelő programozással készíthetők teljesen új effektek is. Hallottam például elkészített formáns szűrő demóját, amivel teljesen más jellegű hangzások is létrehozhatók.

A Minologue XD szintetizátorban található polifonikus szekvenszer is nagyon könnyen programozható és használható. Összesen 16 lépést használhatunk és lépésenként (Step Mode) vagy valós időben (Real Time) is bejátszhatunk szekvenciákat. Ráadásul rögzíthetünk kontroller mozgásokat (Motion Sequence) akár utólag is, összesen négy kontrollernek a változásait rögzíthetjük így a szekvenciához. Azt egy kicsit sajnálom, hogy a kész szekvenciákat nem tudjuk indítani és transzponálni a billentyűzetről, bár így, ha a polifónia fok engedi a szekvenciák mellé is játszhatunk élőben plusz hangokat.

Nagyításhoz klikk a képre!

Csatlakozások tekintetében is többet kapott az XD az elődnél. A hátlapon a külső táp csatlakozója, a bekapcsoló gomb és az USB csatlakozón kívül még más lehetőségek is rendelkezésünkre állnak. Egyrészt a hagyományos két MIDI csatlakozó, másrészről az egyéb moduláris és más szintetizátorokkal való használathoz, mini jack formátumban, Sync In és Out csatlakozók és két CV (Control Voltage) csatlakozó. Ezeken kívül egy Damper pedál csatlakozó, a sztereó kimenet csatlakozói és egy fülhallgató csatlakozó. Ez utóbbiak mind normál jack méretűek.

Kezelés és játék szempontjából csak üdvözölhető, hogy a hangszeren rendes fém joystick kontrollert találhatunk és a portamento funkciónak is külön kezelőszerve van. A joystick esetében a fel és le irányokra külön dolgok programozhatók, így egyidejűleg három dolgot is tudunk a menüből jól beállítható módon kezelni játék közben. A szintetizátorban összesen 500 hangszín használható egyszerre, gyárilag 200 lett feltöltve. Letölthető egy könyvtár szerkesztő (Librarian) program a hangszerhez, ezzel menthetjük le számítógépre a saját hangszíneket, illetve sorrendben át is rakhatjuk ezeket. 16 kedvenc hangszín egyébként kirakható és a Shift funkcióval elérhető a szekvenszer gombokon. A szintetizátor nem csak polifonikus módban képes megszólalni, választhatunk vastagabb uniszónó (Unison) módot is mono szólamhoz, illetve arpeggio funkciót is.

Összefoglalva a tapasztaltakat, a Minilogue XD szintetizátort tényleg jó érzés volt használni, a digitális hangszerekhez képest a hangzás is és a kezelés is sokszor nagyobb élményt jelentett. Több más cég is elkezdett mostanában analóg polifonikus hangszereket készíteni, de ebben az árkategóriában nincs túl sok vetélytársa. Akinek a mini billentyűzet esetleg nem szimpatikus az várhat körülbelül őszig a modul változat elérhetőségére, de egyébként csak javasolhatom a gyártói oldalon is fellelhető demók meghallgatását illetve a szintetizátor kipróbálását. A hangszert a Korg hazai forgalmazójától az Audmax Kft.-től kaptuk tesztelésre, náluk a Minilogue XD ára 225 000 forint.