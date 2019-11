Címlap » Teszt / Bemutatás » Keyboardok » Jelentős szoftverfrissítés Yamaha szintetizátorokhoz Jelentős szoftverfrissítés Yamaha szintetizátorokhoz – LIPPÉNYI GÁBOR –



Szeptemberben jelentette be a Yamaha, hogy jelentős új szoftververziót kapnak a Montage, MODX és CP hangszercsaládok tagjai. A bejelentés része volt a Yamaha szintetizátorok 45 éves jubileumának.



A csúcsmodell Montage szintetizátor az új 3.0 szoftverrel immár a hatodik ingyenes szoftverfrissítését kapta meg, ami a legnagyobb szám a Yamaha szintetizátorok történetében. A később megjelent MODX esetében az új verziószám a 2.0, de tulajdonságaiban gyakorlatilag megegyezik a nagyobbik testvér szoftverével. A legnagyobb újdonság a teljes értékű Pattern szekvenszer, amit sok felhasználó hiányolt. Ez ideális akár teljes számok valós időben való lineáris feljátszására vagy lépésenként, patternekből való szerkesztésre egyaránt. A szintetizátor egység is kapott új funkciókat, a Virtual Cicuitry Modeling által megvalósított Mini Filter és Mini Boost effektekkel még hitelesebben lehet létrehozni vintage szintetizátorhangzásokat. Szintén egy új effekt a Wave Folder, amellyel komplex digitális torzításokat használhatunk. Az LFO rész is kapott fejlesztést, sokkal nagyobb határok között lehet állítani az LFO sebességét. A normál állapotban az LFO 0 és 42 Herz között állítható, míg az Extended LFO módot bekapcsolva 0 és 1356 Herz között. Ha az extrém gyors LFO modulációval hangmagasságot, szűrőt vagy hangerőt modulálunk, akkor nagyon érdekes hangzásokhoz juthatunk. Egy új lehetőség a hangszerek Super Knob funkciójához a Super Knob Scene Link. Ezzel a hangszínekhez rendelt akár 8 Scene mindegyikében külön választhatunk paraméter tekerő funkciókat a Super Knob kontrollerhez. Ezeket az élő előadás közben a dedikált gombokkal is előhívhatjuk, de lehetőség van arra is, hogy amennyiben Pattern szekvencert használunk, akkor az kapcsoljon át. Bár a Montage 3.0 és a MODX 2.0 szoftverfrissítés, de az új USB MIDI Host funkcióval a hangszerek gyakorlatilag új MIDI be- és kimenetet kaptak. Idáig a dedikált USB Host (USB B) csatlakozót lehetett a számítógéppel összekötve USB MIDI-re használni. Mostantól a másik, az USB to Device (USB A) csatlakozó, ami egyébként adatmentésre és szoftverfrissítésre volt csak használható, ugyanúgy képes MIDI kapcsolat létesítésére. Így USB-s MIDI billentyűket, dob pad eszközöket, vagy más vezérlőket és hangszereket, mint például az AKAI EWI, is használhatunk itt. MIDI téren újdonság az új Hybrid MIDI I/O mód is. Ez a Single és Multi MIDI I/O módok kombinációja. Lehetővé teszi, hogy Multi Part Performance hangszíneket kombinálva használjunk Single Part hangszínekkel, így például egy összetett hangszínt élőben játszva számítógépről vezérelhetünk kíséret sávokat. A Montage és MODX szintetizátorok a frissítéssel 52 új Performance hangszínt is kaptak, amelyek jól demonstrálják az új lehetőségeket. A Yamaha CP88 és CP77 színpadi zongorák is kaptak 30 új hangszínt az új v1.20 szoftverrel. Itt elsősorban új kontrol funkciókról beszélhetünk a frissítésnél. Új hangszínek előállításához jó segítség a Live Set Initialize funkció, amellyel alapból elindulva szerkeszthetünk összetett felhasználói hangszíneket. A Pitch Bend tartománya immár két oktáv hangterjedelemben használható ezeken a hangszereken is. A bejövő USB hangnak a hangereje a frissítéssel már nem csak menüből állítható, hanem a modulációs kerék vagy csatlakoztatott CC pedál is vezérelheti. A frissítések mindhárom hangszercsaládnál ingyenes letölthetők a Yamaha oldalairól. A Montage 3.0 szoftver megjelenésével egy időben a cég kihozta a Montage hangszerek fehér változatait is, ami egy friss, inspiráló megjelenést kölcsönöz, a szintetizátorok kiemelkednek az általánosan szürke vagy fekete mezőnyből.