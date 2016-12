Címlap » Hírek » Casio GP-300 BK CELVIANO digitális zongora Casio GP-300 BK CELVIANO digitális zongora Casio GP-300 BK CELVIANO Grand Hybrid digitális zongora – az innováció és a hagyomány tökéletes kombinációja. A Casio nem új szereplő a digitális zongorák piacán. Az otthoni használatra tervezett sikeres CELVIANO sorozatától kezdve a hordozható, koncertre termett Privia sorozatáig – ideértve a híres Privia Pro PX-5S modellt – a cég folyamatosan új megoldásokat keres a tökéletes hangzású, és kedvező áru hangszerek gyártása területén. A CELVIANO Grand Hybrid sorozatával a Casio újra definiálta, magasabb szintre emeli az akusztikus zongora hangzás élményét. A CELVIANO Grand Hybrid modellek pianínó-stílusú zongora szekrényt kaptak, és ameddig más gyártók grand piano és pianínó kivitelben is gyártják digitális hibrid modelljeiket, addig úgy tűnik, hogy a Casio ragaszkodik ahhoz a formához, amely a nagyszerű hangzást kis helyfoglalással éri el. A Casio GP-300 BK CELVIANO a digitális technika, a tradicionális zongorahangzás, valamint az akusztikus zongorajáték érzetét ötvözi egy hangszerben. AiR Grand Sound Source A Casio új AiR Grand Sound Source technológiája tökéletesen reprodukálja az akusztikus zongora hangzását. A tökéletesített rezonancia visszaadás kiterjed a húrok rezonanciájának minden részletére, ideértve a tompított és a nyitott húrok rezonancia jellemzőit, sőt a billentyűzet és a mechanika mozgásának hangját is.



A CELVIANO Grand Hybrid zongorák új hangminta készlettel büszkélkedhetnek, ami három különböző stílusú, legendás és hosszú múltra visszatekintő hangversenyzongora hangját modellezi. Ezek a Berlin Grand, a Hamburg Grand, és a Vienna Grand. Akik már játszottak a Casio korábbi modelljein biztosan ismerősként üdvözlik a Hamburg Grand hangját, minthogy az már a Casio korábbi hangszereiben is jelen volt. Grand Hammer Action A Casio GP-300 lelke a teljesen új billentyűzet, amit a Casio a német zongorakészítővel, C. Bechsteinnel közösen fejlesztett ki. Ez a “Natural Grand Hammer Action Keyboard” melyben a lucfenyőből készült, akril és fenol bevonatú billentyűket olyan mechanikával párosították, ami teljesen úgy mozgatja a kalapácsot, mint egy akusztikus zongorában. A valódi billentyű és a háromszenzoros kalapács-rendszer kombinációjával valóban egy versenyzongora billentyűinek súlyozását és mechanikáját érezhetjük ujjaink alatt. Grand Acoustic System A tökéletes billentésérzet mellet a Casio nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a CELVIANO Grand Hybrid egy valódi akusztikus zongora hangképét adja vissza. A Grand Acoustic System-re keresztelt hathangszórós, négycsatornás hangrendszert úgy tervezték, hogy a hangok a hangszerből egy valódi zongorához nagyon hasonló módon terjedjenek, vagyis felfelé és lefelé. Ugyanakkor a hangszer számos lehetőséget nyújt arra, hogy befolyásoljuk a hangok terjedését. A CELVIANO Grand Hybrid felső lapját kézzel különböző szögekbe állíthatjuk. Ez a pozíció is befolyásolja a felső hangszórókból kilépő hang terjedését, de ugyanakkor összeköttetésben van a Lid Simulatorral, ami digitálisan modellezi a zongora tetejének nyitását, zárását. Ha fejhallgatóval játszunk, nem hagyományos sztereó hangképek hallunk, hanem a speciális Headphone Mode jóvoltából egy valódi koncertzongora széles hangképét élvezhetjük.

Terem szimulátor és hallgatási pozíció A Casio GP-300 BK CELVIANO 12 féle terem szimulátort kínál, ezek mindegyike valamelyik világhírű koncerthelyszín akusztikai jellemzőinek gondos analízisén alapszik. Mindegyik helyszínen négyféle hallgatási pozíció közül választhatunk. Például beállíthatjuk, hogy úgy halljuk a hangszert, mintha valahol a közönség soraiban ülnénk, szemben a zongorával. Concert Play – játék szimfonikus zenekarral (15 zenemű) CELVIANO Grand Hybrid Concert Play funkciójával átvehetjük egy szóló zongorista szerepét, aki nagyzenekari kísérettel játszik. A hangrendszer játssza a zenekar szólamait, vagyis kísér minket. Csajkovszkij, Smetana, Pachelbel, és még számos más zeneszerző művei állnak rendelkezésünkre. Nagyzenekarral játszani rendkívül izgalmas élmény. A Concert Play funkció ezt az élményt nyújtja 15 előre rögzített mű segítségével. Ilyenkor a gyakorlást segítő funkciók is működnek, úgymint lejátszás, szünet, előre tekerés, visszatekerés, A-B pont közötti ismétlés, a tempót pedig szükség esetén az eredeti 80%-ára tudjuk lassítani. Music Library – zenetár (60 zenemű) A CELVIANO Grand Hybrid 60 zeneművet tartalmaz a Music Library-ben. A művek kottája is rendelkezésre áll, így a CELVIANO Grand Hybrid ideális tanulásra is. A bal és jobb kéz szólamait külön is gyakorolhatjuk. A tempót változtathatjuk, és A-B pont közötti ismétlést is beállíthatunk. Mindegyik darabhoz tartozik egy zongorahangszín, de választhatunk a Berlin Grand, a Hamburg Grand és a Vienna Grand hangszíneiből is. Ebben a rövid ismertetésben Casio GP-300 BK CELVIANO Grand Hybrid digitális zongora legérdekesebb jellemzőit emeltük ki. Ezen tulajdonságok mellett a digitális zongoráknál megszokott szolgáltatásokat – audio felvevő, MIDI felvevő, duett mód, layer és split funkciók – is megkapjuk. Specifikáció és hazai ár: Mezzoforte Hangszeráruház