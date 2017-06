Címlap » Hírek » Bemutatjuk a Yamaha új CLP 600 sorozatát Bemutatjuk a Yamaha új CLP 600 sorozatát A Yamaha CLP Clavinovával a világ két, talán legelismertebb koncertzongorájának hangszínét is magunkénak mondhatjuk: az egyik a Yamaha zászlóshajója a CFX, a másik a legendás Bösendorfer Imperial. A Yamaha az idei Frankfurti Zenei Vásáron jelentette be Clavinova CLP digitális zongora sorozatának legújabb modelljeit. Az új Yamaha CLP 600 szériában hat digitális zongora található, hatféle különböző színben. Ezek a CLP-625, CLP-635, CLP-645, CLP-665GP, CLP-675 és a CLP-685 modellek. Egy új szín, a sötét dió is megtalálható néhány modell esetében a régi, megszokott ében, rózsafa, fehér, fehér kőris, fényes fehér és fekete dió színek mellett. A sorozat modelljei pianínó formájúak, vagyis kis helyet foglalnak, egyedül a CLP-665GP kapott luxus kivitelű grand piano hangszer-testet. A Clavinova megjelenése óta szinte már intézménynek számít az otthoni digitális zongorák piacán, és ezek az új modellek tovább egyengetik a Clavinova útját az otthoni felhasználók felé az egész világon. Az egyszerűségre és a funkcionalitásra összpontosítva a CLP sorozat egy nagyzongora érzetét kínálja a felhasználóknak olyan árért, amit egy háztartás, egy iskola, vagy intézmény is meg tud engedni magának. A legtöbb CLP 600-as modell pianínó formájú GrandTouch és szintetikus ébenfa borítás

A felsőkategóriás modelleknél – 675 és 685 – újonnan fejlesztett GrandTouch billentyűzet érzékenyebb billentést és szélesebb dinamikai tartományt biztosít, mint eddig bármikor. Leütéskor természetes, zongora-szerű reagálást tapasztalhatunk a billentyű bármely pontján. A billentyűzet linear graded hammer mechanikájú (fokozottan súlyozott kalapácsmechanikájú) azaz minden billentyűnek különböző súlya van, ahogy egy nagyzongoránál. A fekete billentyűk az összes új CLP 600-as modellen szintetikus ébenfa borítást kaptak, míg a szintetikus elefántcsont borítású fehér billentyűk ugyanazt a tapintást reprodukálják, mint az igazi elefántcsont, amit valaha az akusztikus zongorákon használtak. Clavinova CLP-665GP Valósághű nagyzongora hangzás

A Yamaha CLP Clavinovával a világ két, talán legelismertebb koncertzongorájának hangszínét is magunkénak mondhatjuk: az egyik a Yamaha zászlóshajója a CFX, a másik a legendás Bösendorfer Imperial, a világ egyik legrégebbi zongorakészítő műhelyéből. Ráadásul a CLP-685-ben megtalálható a Yamaha C7 Studio Grand hangszín is, és a CLP-635 modelltől felfelé mindegyik hangszer még egy pianínó hangszínt is tartalmaz a különféle egyéb zongora minták mellett. Piano Room

Az új Piano Room lehetővé teszi, hogy testreszabjuk a zongorák beállításait. (CLP635 és fölötte). A binaurálisan rögzített CFX minták is elérhetők innen, melyeket fejhallgatón keresztül történő hallgatásra optimalizáltak és kivételes játékélményt nyújtanak. A CFX zongorák mintavételezése is ezzel a speciális technikával történt, melynél a mikrofonokat úgy helyezték el, hogy azok az emberi fül által hallottakat rögzítsék. Fejlett virtuális rezonancia modellezés (VRM)

A fejlett modellező technológia segítségével élethűen reprodukálhatók a koncertzongorák belső rezonanciái, így gazdag, végtelenül kifejező hangzás érhető el. A Virtual Resonance Modeling (VRM) technika a legapróbb részletekig visszaadja minden egyes húr rezonanciájának paramétereit. Ráadásul a Clavinova teste ugyanúgy rezonál, mint egy akusztikus zongoráé, és ezek a hangrezgések úgy veszik körül a hallgatót, mint egy koncertzongora esetében. Ennek a jelenségnek a reprodukálása is a VRM technológiának köszönhetően valósulhat meg. Felvételi és csatlakozási lehetőségek

A Clavinova CLP 600 sorozat hangszerein többsávos – típustól függ a sávok száma – felvételi lehetőség áll rendelkezésünkre, vagyis játékunkat MIDI formátumban rögzíthetjük és visszajátszhatjuk. A 625-ös modelltől felfelé mindegyik Clavinovánál egy USB-re csatlakoztatható eszközre WAV formátumban is rögzíthetjük játékunkat. Mindegyik Clavinovát saját hangrendszerrel szerelték fel, melyek teljesítménye és a hangszórók mérete szintén típusonként változó. A CLP645-ös Clavinova és a felsőbb kategóriás modellek Bluetooth-osak, azaz vezeték nélkül csatlakoztathatóak hozzá iPhone, iPad, vagy Androidos eszközök. Szinte minden modell esetében van lehetőségünk csatlakoztatni már bluetooth-on keresztül is audió eszközünket, így mindenki kedvére muzsikálhat a kedvenc zenéivel. A CLP-625 kivételével MIDI In/Out/Thru csatlakozással is ellátták a sorozat modelljeit. Összegzés

Az új CLP 600-as sorozat a következő logikus lépés abban az 1980-as évek óta tartó folyamatos fejlesztésben és erőfeszítésben, amit a Yamaha fejtett ki annak érdekében, hogy elérhetőbbé tegye a Clavinova termékvonalát a vásárlók számára. Természetesen ez a gazdag múlt a digitális zongorák világában egyúttal azt is jelenti, hogy a Clavinovák igazodási pontot, mércét jelentenek más márkák számára is. Biztosak vagyunk benne, hogy a CLP 600 sorozat esetében sem lesz ez másképp. További információk: https://hu.yamaha.com/hu/products/musical_instruments/pianos/clavinova/index.html A Yamaha új CLP 600 sorozatának modelljei kaphatók hivatalos Yamaha viszonteladóknál. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó