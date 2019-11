Címlap » Teszt / Bemutatás » Keyboardok » Bemutatjuk a Kurzweil PC4 workstation szintetizátort Bemutatjuk a Kurzweil PC4 workstation szintetizátort – LIPPÉNYI GÁBOR –



A Kurzweil még idén áprilisban jelentette be új szintetizátorát és mostanra már a legtöbb országban kapható is a modell.

A cég termékpalettájában a Pro Keyboards kategória alapvetőleg két részre van osztva, a színpadi zongorák (stage piano) és a színpadi szintetizátorok (Performance Controllers) és a PC4 ez utóbbi kategória új tagjaként jelent meg. Azonban helyzet ennél kissé bonyolultabb, hisz a fő kategória két csoportja között sokszor elég jelentős átfedés is van. A csúcsmodell továbbra is a Forte, amely bár stage piano, de ugyanakkor teljes értékű workstation szintetizátor is egyben. Ennek legújabb 4-es szoftverének legtöbb tulajdonságát kapta meg a PC4, amely így szoftver specifikációban immár a másik kategória csúcsmodellje lehet. A Performance Controller (PC) családnak ezidáig összesen három modell kategóriája volt, a PC3A, a PC3K és a PC3LE, mindegyik kategóriában három modellel (8,7,6) a billentyűzet méret szerint. A PC4 csak 88 billentyűs, aftertouch érzékeléssel ellátott formában jelent meg. A másik kategóriában a Forte összesen három modellel szerepel (Forte 8, Forte 7 és Forte LE), de ezen kívül alattuk az Artis család három tagja is ott van (Artis 8, Artis 7 és Artis SE), valamint az SP zongorák. Ha elég precízen akarnám meghatározni a PC4 helyét ebben a hierarchiában, akkor valószínűleg a Forte SE és a Forte közé tenném. Egy paraméterben mindenképpen kiemelkedik ebből a mezőnyből, és ez a polifónia fok. Míg az idáig felsorolt modellek maximum 128 polifóniával rendelkeznek, addig ez a szám a PC4 esetében a duplája, 256 hang. Egy másik figyelemreméltó adat, a súlya. Ez mindössze 13 kilogramm és ez jelentősen könnyebb a Forte, Artis és PC3 as kategóriák 88 billentyűs modelljeinél. Ennek egyik oka az, hogy a fémház helyett a PC4 műanyag házat kapott, és külső táppal rendelkezik. A billentyűzet is másmilyen lett, az említett modellekben a Fatar billentyűzete található meg, itt a Medeli gyártotta variációt használták. A vélemények megoszlanak, hogy ez jobb vagy rosszabb, mindenesetre másmilyen.

Kijelzőben ugyanazt a 480 x 272 felbontású színes LCD-t találhatjuk rajta, mint a két nagyobb Forte esetében. A hangszeren található kontrollerek számára sem lehet panasz, 9 fader, 9 tekerő potméter és rengeteg gomb áll rendelkezésre. A fő sztereó kimenet mellett egy sztereó AUX kimenet is használható, audió bemenetből is találunk egy sztereó párat. Ezek mind normál 6,3-as jack méretben foglalnak helyet a hangszer hátoldalán, de audió bemenetből egy sztereó mini jack formátum is van itt. Két CC (Continous Controller) és két kapcsoló pedál csatlakozó is található mellettük. USB csatlakozóból is kapunk kettőt, a másik oldalon az egyik a MIDI-re használható USB B formátum, a másik az adatrögzítésre illetve a szoftverfrissítésre szolgáló USB A. MIDI kapcsolat hagyományos ötpólusú MIDI DIN csatlakozóval is létesíthető, MIDI In és MIDI Out csatlakozók folytatják a sort. A hátlapon ezeken kívül már csak a kijelző fényerejét állító potméter illetve a külső táp csatlakozója és a ki-bekapcsoló gomb található. Nagyításhoz KLIKK a képre! A Forte modellekben a belső és a felhasználói minták tárolására a Flash Play technológiát alkalmazták és ez került a PC4-be is. 2GB belső mintával rendelkezik a hangszer és további 2 GB méret használható a felhasználói hangmintákra, a technológiából következően ezek ultra gyorsan tudnak betöltődni. A gyári hangszín programok száma ezer fölött van, de saját programból ennek a négyszeresét is elmenthetjük a hangszeren. A Kurzweil hangszerek fő szintézis formája a mai napig a V.A.S.T. (Variable Architecture Synthesis Technology), ami rendkívül összetett hangszín felépítéseket tesz lehetővé.

Nagyításhoz KLIKK a képre! A PC4 ezen kívül megkapta a KB3 virtuális orgona modellezést is és a Forte 4.0 szoftverben megjelent 6 operátoros FM szintézis motort is. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy régi DX7 SysEx fájlok is betölthetők a hangszerbe. A párhuzamosan 16 CC lépés szekvenszer használatának a lehetősége mellett a PC4 egy úgynevezett RIFF generátorral (patternek gyors indításához) és egy teljes értékű belső, 16 sávos szekvenszerrel is rendelkezik, ez utóbbiba MIDI fájlok illetve Kurzweil PC3-on készült komplett számok is betölthetők. Kurzweil formátumú hangszín fájlokkal és hangmintákkal egyébként szintén kompatibilis a hangszer (.P3K, .KRZ, .K25 és .K26 formátumokat is használhatunk). Komoly effekt lehetőségek (zengetők, delayek, kórusok, flangerek, stb, teljesen szerkeszthető formában) és szintén komoly Arpeggiator teszik teljessé a palettát. Mindent egybevetve, a Kurzweil PC4 határozottan egy nagyobb lépés felfelé a PC3 szériával összehasonlítva és a „mindent tudó" workstation szintetizátorok leendő vevőinek egy meggondolandó alternatíva lehet. A külföldről elérhető információk szerint az ára is bizonyára eléggé kedvező lesz, (nagyjából 2 000 EUR környékén) érezhetően a Forte illetve a PC3 K8 ára alatt. A cikk megjelenésekor remélhetőleg itthon is kipróbálható és megvehető lesz már.

