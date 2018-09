Címlap » Hírek » Bemutatjuk - Yamaha P-515 digitális zongora Bemutatjuk - Yamaha P-515 digitális zongora Az idei nyári NAMM show keretében mutatta be a Yamaha a P sorozat új csúcsmodelljét a P-515 digitális zongorát. Ez még június végén volt, mostanra nagyjából mindenütt már megérkezhettek az üzletekbe az első darabok. A P sorozat zongorái a hordozható kategóriába tartoznak, de a színpadi felhasználás mellett, a hozzájuk külön megvehető stílusos állványokkal otthoni hangszerként is megállják a helyüket. A P-515 most a legkomolyabb hangszer a Yamaha e termékcsoportjában, és felváltja a P-255 modellt. Egy digitális zongoránál a felhasználó számára a két legfontosabb tulajdonság a zongora hangzása illetve a billentés, mindkét esetben nyilvánvalóan az akusztikus hangszer az etalon és ennek akar minél jobban megfelelni a fejlődő technológia. A P-515 mindkét tulajdonságban felülmúlja az elődöt. A zongora hangszínek alapja két komoly multisampling mintavett hangszer a Yamaha CFX hangversenyzongora és a Bösendorfer Imperial hangversenyzongora. A CFX minták esetében találunk úgynevezett Binaural Sampling technikával készített változatot is, ez esetben egy műfejjel, a zongora előtt ülő játékos füleinek pozíciójából vették fel a sztereó mintákat. A hangszerben ráadásul alkalmazzák a Stereophonic Optimizer technológiát, amely által fejhallgatóval hallgatva tényleg nagyon hiteles hangképet kapunk. A billentyűről való kézfelemelés zajait is tartalmazzák a hangszínek és Virtual Resonance Modeling technológia a zongorában keletkező húr rezonanciákat is nagyon jól modellezi. A húr rezonancia mellett a test, a keret és az úgynevezett Aliquot rezonanciát is képes a technológia modellezni (ez utóbbi azt jelenti, hogy bizonyos hangszerekben a magas húrokhoz tartoznak nem megütött húrok, amelyek így mindig felhangokat generálnak.) A billentyűzet – a P sorozatban először – a Natural Wood X (NWX) névre hallgat. Az elnevezésből kikövetkezhető, hogy a billentyűk alapja magas minőségű, kiszárított fa, és ez lett műanyag elefántcsont utánzattal (illetve ébenfa utánzattal a fekete billentyűk esetében) bevonva. Nyilván ez is hozzájárul a természetesebb érzéshez zongorajátéknál, de talán még fontosabb a mechanikai megvalósítás. Az igazi zongoránál egy kalapácsot lendít meg a billentyű és ennek a mozgása során van egy olyan szakasz, amikor a kalapács nincs fizikai kapcsolatban a billentyűvel, szabadon forog a saját tengelyén, ez az Escapement mechanizmus. Ennek utánzása nagyobb (és nehezebb) billentyűzetekben idáig is megtalálható volt, de a Yamahának sikerült ezt viszonylag kis méretben is megvalósítania. A P-515 zongorát kétszer kétutas hangszóró rendszerrel látták el. Az ovális (12 x 6 cm méretű) mély hangszórók mellett 2,5 centiméteres dóm magassugárzókat alkalmaztak. A speciálisan kialakított basszus-reflex nyílásokkal vált lehetővé a mérethez képest meglepően telt hangzás. A hangrendszer teljesítménye 2 x 20 Watt. A mai kor igényeihez igazodva a hangrendszer Bluetooth forrás megszólaltatására is alkalmas, így kedvenc zenék azonnal szólhatnak a hangszórókon és ehhez játszhatunk hozzá zongorával. IOS eszközön (iPad vagy iPhone) egy Smart Pianist applikációt is letölthetünk a hangszerhez, amellyel a beállításokat sokkal egyszerűbben módosíthatjuk vagy menthetjük el. Az alkalmazással zongoraleckéket is használhatunk és kedvenc számaink akkordmenetét is megkaphatjuk pillanatokon belül. (A szoftver képes analizálni a hangszerbe töltött zenét és abból is képes akkordmenetet előállítani.) A hangszer specifikációját nézve sem lehet semmire panasz: 256 hang polifónia, ami komolyabb pedálhasználatnál is biztosan elegendő, 40 fő hangszín, ebből 10 akusztikus zongora, 7 elektromos zongora, 6 orgona. 480 további XG hangszín és 18 dob szett. Sztereó kimenet, két 6,3-as jack csatlakozóval, MIDI ki- és bemenet, USB Host és To Device csatlakozók. Audió felvétel és lejátszás WAV 44.1 kHz 16 bit formátumban, MIDI felvétel és lejátszás SMF formátumban. A Yamaha P-515 digitális zongora két változatban, fekete és fehér színben kapható. A mélyfényű oldal lezárókkal mindkét színváltozat elegáns megjelenésű. Az L-515 színben hozzáillő otthoni állvánnyal harmonikusan illeszkedhet akármilyen bútorhoz. Ugyanakkor a maga 22 kg-os súlyával még bőven a hordozható kategóriába tartozik, így koncertező zenészek, színházak számára is jó választás lehet.

A P-515 a hivatalos magyarországi Yamaha viszonteladóknál (pl. Mezzoforte Hangszeráruház) kipróbálható és megvehető. További információkat és pontos árat is ezeken a helyeken kaphatunk. Lippényi Gábor