Címlap » Hírek » Az M-Audio bemutatta CTRL49 MIDI billentyűzetét Az M-Audio bemutatta CTRL49 MIDI billentyűzetét A 2016-os NAMM Show-n bemutatott új M-Audio CTRL49 MIDI billentyűzet már itthon is kapható. Az M-Audio márkanév mára már összeforrt a minőségi stúdióeszközök és az innovatív zenekészítő eszközök gyártásával. A cég év első felében jelentette be forradalmian új MIDI billentyűzetét, a CTRL 49-et. Az új billentyű nagyfelbontású, színes 4,3 inches kijelzőjén keresztül teljes körűen vezérelhetünk virtuális hangszereket és zeneszerkesztő programokat. Ahogyan a típusszám is jelzi, az új eszköz 49 billentyűs, félig súlyozott billentyűzettel rendelkezik, és a hardware vezérlő felületét rendkívül alapos és átgondolt módon, a minél könnyebb kezelést szem előtt tartva alakították ki. A CTRL49-hez mellékelt Virtual Instrument Player (VIP) alkalmazás a közvetlenül az új MIDI vezérlőről biztosít hozzáférést bármely virtuális hangszerhez, vagy effekthez, akár élőben, akár felvétel során. A beépített patch tallózó minden egyes VST, minden egyes patch-ét megjeleníti, ezeket a rájuk jellemző attribútumok segítségével szűrhetjük le. Így könnyen megtalálhatjuk a keresett hangszert, hangszínt. A VIP automatikus map funkciója hozzárendeli a CTRL 49 vezérlőit a kiválasztott plug-in-hez, és annak paramétereit megjeleníti a színes kijelzőn, ezáltal természetes, ismerős „munkaállomás” érzetet nyújt. További fontos jellemző, hogy a CTRL 49-ben a VIP szoftverrel Multi módban úgynevezett multikat hozhatunk létre, magáról a MIDI vezérlőről. A multik – nevezhetnénk akár hangszín kombinációknak, vagy röviden kombi hangszíneknek – használatával maximum 8 patch-et, azaz hangszínt rétegezhetünk egymásra, egy vagy több VST-ből. Minden patch egy csatornához kerül hozzárendelésre, és ilyenkor egyidejűleg tudjuk az adott patch-ek hangerejét, panorámáját, némítását, szólózását kezelni, egy keverő stílusú kezelőfelületen. Az így létrehozott új hangzásokat el is menthetjük, és bármikor előhívhatjuk. Színpadi használat esetén a VIP alkalmazással „set list”-eket is készíthetünk, így gyorsabban tudjuk elérni a kívánt virtuális hangszereket, vagy effektet. Egyetlen gombnyomással a következő plug-in-re ugorhatunk, nem kell a számítógépen keresgélni. A VIP alkalmazás egyébként plug-in-ként is működik valamennyi népszerű DAW szoftver alatt, de önállóan is fut, akár Mac, akár Windows környezetben. „A CTRL 49 korszakváltást jelent a profi producerek számára” – mondta JC Sutherland, az M-Audio termékmenedzsere. „Most már közvetlenül a MIDI vezérlőről elérhetik teljes virtuális hangszer könyvtárukat, anélkül, hogy számítógép billentyűzetét, vagy egeret kellene használniuk. Mindez az alkotást és az előadást gördülékenyebbé teszi, mint bármikor korábban. A CTRL 49-cel és a VIP szoftverrel történő munka mintegy szabadjára engedi a VST-ket, és lehetővé teszi, hogy úgy működjenek, mint valódi hangszerek. Ha egyszer hozzászoksz, nincs visszaút.” Ehhez csak annyit lehet hozzátenni, hogy ki kell próbálni, és utána eldől, hogy az M-Audio termékmenedzserének igaza volt-e… Az M-Audio CTRL 49-hez megkapjuk az Ableton Live Lite, AIR Creative FX Collection, AIR Vacuum Pro, AIR Loom, AIR Hybrid 3, AIR Xpand!2, AIR Velvet, AIR Transfuser és SONiVOX Eighty Eight Ensemble szoftvereket. Ár, specifikáció és további információk: Mezzoforte Hangszeráruház Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó