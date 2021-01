Címlap » Teszt / Bemutatás » Keyboardok » Arturia V Collection 8 – legendás analóg hangzások Arturia V Collection 8 – legendás analóg hangzások - LIPPÉNYI GÁBOR -



Lehet, hogy ezeket a hangzásokat keresed? Megjelent az eddigi legnagyobb virtuális szintetizátor és keyboard hangszercsomag az Arturia cégtől.

A francia Arturia cég több mint 20 éves múltra tekinthet vissza, 1999-ben alapították. A kezdetekben csak szoftveres virtual analóg szintetizátorok fejlesztésével foglalkoztak. Első ilyen hangszerük a Storm megjelentetése után pár évvel új, algoritmusok és a TAE (True Anlaog Emulation) technológia kifejlesztése és a Moog Modular szintetizátor emulációja, a Modular V tette ismertebbé a cég nevét a zenészek között. Ezt hamarosan követték az ARP 2600, a Roland Jupiter-8, a Minimoog, és a Prophet 5 szintetizátorok emulációi. Ezeket később a cég csomagként is árulta (Analog Factory) illetve hibrid rendszerként is (Analog Experience), amelyben a szoftverhangszereket egy dedikált MIDI kontroller billentyűzettel párosították. 2012-től az Arturia belépett a hardver szintetizátor gyártók sorába is a Minibrute hangszer megjelentetésével. Ez a vonal is folytatódott a mai napig, nem olyan rég a komoly szakmai elismeréseket kapott Polybrute hangszerük jelent meg. A MIDI kontroller billentyűzetek és eszközök (KeyLab, MiniLab, BeatStep sorozatok) és a komoly minőséget képviselő audió hangkártyák (AudiFuse sorozat) ugyancsak a cég portfóliójába tartoznak napjainkban. A szoftver szintetizátorok kategóriájában a vintage hangszerek emulációja mellett két évvel ezelőtt saját, modern szoftver szintetizátort is megjelentetett az Arturia, ez a Pigments. Polybrute polifonikus analóg szintetizátor

Az emulált szoftverhangszereket meg lehet venni külön-külön is, de jó néhány éve az Arturia cég ezeket kedvező árú csomagban is kínálja – V Collection – illetve létezik egy kvázi preset lejátszó változata a csomagnak, amely emellett sok érdekes szolgáltatást nyújt, ez az Analog Lab. Ez egyébként a V Collection csomag része is, csak ott a meglévő hangszerek összes preset beállítását megkapjuk és kinyithatjuk a teljes szerkesztő felületeket. Az elmúlt év végén a V Collection csomagnak jelent meg a legújabb változata a V Collection 8. Ez mostanra már nagyon komoly szoftverhangszer mennyiséget tartalmaz, összesen 28-at. Kezelés szempontjából mindegyik már meglévő hangszer is kapott új funkciókat, de ténylegesen négy vadonatúj hangszer a csomag része (a V Collection 7 csomaghoz képest) illetve két meglévő hangszernek új verziója készült el és az Analog Lab is immár az ötödik generációba lépett (Analog Lab V). Az új hangszerek a következők. A Roland Juno-6 szintetizátor emulációja (Jun-6 V), az Emulator II sampler emulációja (Emulator II V), egy Moog vocoder és szintetizátor emulációra épülő vocoder (Vocoder V) és az Oberheim OB-Xa szintetizátor emulációja (OB-Xa V). Ez utóbbi egyébként már önálló hangszerként megjelent jó néhány hónappal ezelőtt, de nem volt még a V Collection csomag része. Jun-6 V A Jun-6 V szintetizátor egy viszonylag egyszerű, de valamikor nagy népszerűségnek örvendő polifonikus szintetizátor emulációja. A Juno-6 eredetileg egy olyan időszakban jelent meg, amikor a polifonikus szintetizátorok drágák voltak és luxusnak számítottak. Ezért 1982-ben a Roland cég kihozott egy olyan hangszert, amit egyszerűbbé tettek, amiből több dolgot kihagytak. Így nem volt preset elmentési lehetőség, nem volt MIDI kontroll, viszont a digitálisan kontrollált analóg oszcillátoroknak köszönhetően eléggé stabil, rögtön játszható élményt kínált elérhető áron, vastag analóg hangzásokkal. A Jun-6V meglepően hasonló hangzásokat képes előállítani. Arra is van lehetőség, hogy válasszunk jól kalibrált, közepesen beállított vagy nagyon használt állapotú oszcillátor beállítások közül ezzel is növelve adott esetben az analóg érzést. Az eredeti hangszerhez képest persze új funkciókat is kapunk így nyilvánvalóan el tudjuk menteni a beállításokat, de újdonságok a Modulácios kerék, Velocity vagy Aftertouch kontroll lehetőségek, plusz LFO és envelope generátor valamint beépített delay és reverb effektek. Emulator II V Az Emulator II V a legendás Emulator II hangzását hozza vissza a 80-as évek elejéről. Sok eredeti gyári mintát kapunk hozzá az Emu és a Synclavier könyvtárakból, de saját mintákat is betölthetünk és ezek is a hiteles emuláción keresztül szólalnak meg, amely modellezi az akkori DAC átalakítók viselkedését és az Emulator II szűrőjét. A virtuális hangszer itt is sok új funkcióval lett ellátva, részletesebb minta editálás, komolyabb modulációs lehetőségek és beépített effektek is részei az új hangszernek. Vocoder V A Vocoder V egy 16 csatornás vocoder, ami az 1979-es Moog Vocoder-re épül, de szintén sok új funkcióval megspékelve. Ez egy teljes értékű, két oszcillátoros szintetizátort is tartalmaz, így valójában nem csak vocoder feladatokra használható. Meglévő mintákat is használhatunk modulációs célokra és a patch bay rendszerű analizáló résszel nagyon komoly lehetőségeket kapunk kreatív használathoz. Az Arturia cégnek ez idáig nem volt vocoder szoftvere így nagyon jó hír sokaknak, hogy immár ez is elérhető, ráadásul egy eléggé könnyen használható és nagyon jó minőségű hangszer formájában. OB-Xa V Az OB-Xa V esetében is egy legendás analóg hangszer nagyon jó emulációját kapjuk meg. Ugyan a V Collection csomagban idáig is volt két Oberheim szintetizátor emuláció (SEM V és Matrix-12V) de az OB-Xa több szempontból más, mint ezek. Szintén a 80-as években lett népszerű a hangszer olyan dalok által, mint például a Van Halen által jegyzett Jump. Ez a szőrös, vastag, brass szinti hang és sok más kategória is nagyon szélesen tud megszólalni, részben az eredeti hangszerben is megtalálható oszcillátor panoráma lehetőség miatt, de a szoftverhangszerben ezen kívül is kapunk Stereo Spread beállítást, ami az oszcillátorok, szűrők modulálását végzi a sztereó térben. A kereszt modulációs lehetőségekkel akár FM-szerű, fémes hangzásokat is létrehozhatunk.

Jup-8 V A két hangszer, amely új verziót kapott (és immár nem jár automatikusan az előző V Collection vagy az önálló hangszerek tulajdonosainak) a Jup-8 V és Stage 73 V. A Jup-8 V 4 az egyik legnagyobb hatású polifonikus szintetizátor a Roland Jupiter-8 emulációja. Ez 1981-ben jelent meg és egyfajta válasz volt az addig amerikai cégek által uralt szintetizátor piacra. Sokak szerint a legsokoldalúbb analóg szintetizátor volt. Az Arturia szoftverhangszerének új változata egyrészről tovább finomította a hangzást, de új funkciókat is kapott a hangszer. Két új, komplex LFO-t is része lett a modulációs lehetőségeknek és kétszer 32 lépéses szekvenszer használható immár a hangokra, de modulációra is. A Stage-73 V2 a Fender zongorák emulációja. A fizikai modellezésen alapuló hangszer az új verzióban még hitelesebb, még több finom beállítási lehetőséget kapunk és az effekt választék is bővült. A csomaggal együtt megkapunk (a közel 10 ezres könyvtár mellé) még egy preset csomagot, ez a Patchworks. Ez több mint 700 új, zeneileg népszerű stílusokhoz alkotott nagyon jó minőségű beállítást tartalmaz. Az Arturia hangszerekből elérhetők idő (és mentési funkció) korlátozott demó változatok, így akárki kipróbálhatja ezeket. Mindenesetre az Arturia V Collection 8 könyvtár egy kimeríthetetlen kincsesbánya lehet a régi szintetizátorok és billentyűs hangszerek szerelmeseinek. Bevezető áron 400 euróért lehet megkapni, meglévő felhasználóknak speciális upgrade árakat kínálnak. Az árak ugyan elsőre soknak tűnhetnek, de a csomagban található hangszerek mennyisége és minősége tekintetében egész méltányosnak mondhatóak.



További részletek miatt érdemes ellátogatni az Arturia oldalára. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó