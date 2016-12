Címlap » Hírek » A KORG kihozta új B1-es digitális zongoráját A KORG kihozta új B1-es digitális zongoráját A KORG bemutatta új, áramvonalas formatervezésű, megfizethető árú B1 digitális zongoráját. A KORG B1 Digital Piano kompakt, jó ár-érték arányt képviselő digitális zongora, amely számtalan, inkább felsőkategóriás hangszerekre jellemző tulajdonsággal is rendelkezik. Az áramvonalas zongora pont olyan jól szól, mint ahogy kinéz. Amint az összes digitális zongora, a KORG B1 is sampling technológiát használ, hogy tökéletesen reprodukálja az akusztikus zongorák gazdag, természetes hangját, és teszi mindezt egy digitális keyboard funkcióival kibővítve. A sampling technológia folyamatos fejlődése és a lényegesen több memória jelenléte miatt a KORG B1 Digital Piano sokkal pontosabban, autentikusabban és kifejezőbben képes visszaadni az akusztikus hangszerek hangját, mint akár csak a néhány évvel ezelőtti digitális zongorák. A hang választékon és kivételes audió képességein túl a B1 úgy viselkedik, mint egy igazi akusztikus zongora, pontosan emulálja a húr rezgéseket, a tompított húrok rezonanciáját, vagyis akusztikus zongora érzetét kelti. Amellett, hogy akusztikus zongoraként használható – 3 féle akusztikus hangszínnel – a B1-gyel két kiváló minőségű elektromos zongora, két orgona és egy csembaló hangszínt is kapunk. Ez a digitális zongora mindennel rendelkezik, amit egy akusztikus zongorától elvárunk, kottatartó, sustain pedál, és ami a legfontosabb, igazi zongora billentés. Az elegáns formatervezésű B1 a 8 digitálisan mintavételezett hangszín mellett beépített, MFB Servo technológián alapuló sztereó rendszert, fedélzeti zengetőt és kórus effektet, valamint 88 billentyűs Natural Weighted kalapács mechanikás billentyűzetet kínál. Az utóbbinak a lényege – hogy az akusztikus zongorákhoz hasonlóan – a mélyebb fekvésekben kicsit nehezebb a billentése a hangszernek, mint a felső oktávoknál. A billentyűzet érzékenysége az előadó játékstílusához állítható. Az MFB Servo technológia által vezérelt két szélessávú és egy passzív hangsugárzó torzításmentes, gyönyörű mélydús hangzást eredményez. Külön érdekessége a B1-nek a Partner Mode, amikor a zongorát gyakorlatilag két egymás melletti billentyűzetre osztjuk, melyek ugyanabban a hangmagasságban szólnak. Így tanár és tanítvány, vagy szülő és gyerek egyszerre tudja ugyanazt a részt játszani, ami nagyszerű segítség lehet nehezebb darabok tanulásánál. A KORG B1 digitális zongorához az állványt külön forgalmazzák, és opcionálisan 3 pedálos lábpedál egység is vásárolható hozzá. Specifikáció: Billentyűzet: 88 billentyűs (A0–C8), NH (Natural Weighted) kalapácsmechanikás

Billentés érzékenység: könnyű, normál, nehéz

Hangolási tartomány: 427,5 Hz-től 452 Hz-ig (.05 Hz-es lépésekben)

Transzponálási tartomány: -6 és +5 félhang

Hanggenerátor: sztereó PCM

Polifónia: 120 hang

Hangminták: 8 (3 akusztikus zongora, 2 elektromos zongora, csembaló, 2 orgona)

Effektek: zengető, kórus

Demo számok: 8 db

Metronóm: hangerőszabályzós, tempó tartomány 40–120 BPM, ütem fajták: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 4/6

Csatlakozások: fejhallgató- és vonalkimenet, pedál

Erősítő teljesítménye: 2 x 9 Watt

Hangszórók: 2 db ovális (100 mm x 50 mm) + 1 db passzív sugárzó

Tápellátás: DC 12 V, AC adapter tartozék

Teljesítmény felvétel: 3 W

Méretek: 1312 mm x 336 mm x 117 mm (szélesség x mélység x magasság) állvány nélkül

Súly: 11,8 kg, állvány nélkül

Tartozékok: zengető (tompító) pedál, AC adapter, kottatartó

Opcionális tartozék: STB1-BK/WH (fekete/fehér) hangszerállvány, 3 pedálos egység (PU-2)

Várható kiskereskedelmi ár: £429.00 + £79.00 hangszerállvány (bruttó árak) További információk: KORG







