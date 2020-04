Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » YAMAHA TRBX basszusgitárok új színekben YAMAHA TRBX basszusgitárok új színekben A Yamaha 2013 végén bemutatott TRBX basszus sorozata hosszú évek óta keményen állja a versenyt és folyamatosan a legjobb basszusgitárok között bukkan fel valamelyik modellje a különböző tesztekben és szakmai újságok toplistáiban. 2020-ban a TRBX 505/504 és 305/304 családok új színekkel bővültek.

TRBX 505/504 BRICK BURST

A mára már szinte legendává érett sorozat legnépszerűbb modelljei közé tartoznak a TRBX 505/504 gitárok, melyeknek testünkhöz simuló domborított kialakítása a maximális játékkényelmet szolgálja, egyedi Yamaha elektronikájukkal pedig rendkívül széles hangszínpaletta megszólaltatására képesek. Ami 2020-ban újdonság, hogy ezek a basszusok már négyféle színben elérhetők, ideértve az új selyemfényű Brick Burst finish-t. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, milyen hangszerfákból, összetevőkből készülnek ezek a népszerű gitárok! A hangszer testének anyagát tömör mahagónifa adja, amihez ötrétegű jávorfa-mahagóni nyakat csavaroztak. A fogólap rózsafából készült és 24 médium érintőnek ad helyet, szélessége a felső nyeregnél 38 mm (négyhúros) vagy 43 mm (öthúros) ami rendkívül kényelmesnek mondható. A hangszer skálahossza 34" (863,6 mm), a fogólap rádiusza 10 inch.

A gitárokat tiszta és erőteljes hangzást biztosító YGD Double Coil Alnico V pickupokkal, háromsávos EQ-val, és az aktív/passzív mód között váltó apró kapcsolóval szerelték fel. A pickupok kezelésére még egy Master Volume és egy Balancer gomb áll rendelkezésünkre, amivel a két hangszedő arányát tudjuk keverni. Már ebből a felsorolásból is sejthető, hogy ez az elektronika kivételesen sokféle hangzást biztosít, és ezáltal a gitár gyakorlatilag minden stílusban megállja a helyét. Ki kell még emelnünk a masszív öntött húrlábat, ami hatékonyan adja át a húrok rezgését a testnek, és ez kiváló állíthatósággal, valamint sokat tesztelt tartóssággal párosul. A teljes színválaszték: Brick Burst, Translucent White, Translucent Black, Translucent Brown.

TRBX 305/304 FACTORY BLUE

A TRBX 305/304 basszusgitárok testkialakítása, és a felhasznált faanyagok megegyeznek az 504/505 modelleknél ismertetettekkel. Az elektronika azonban eltérő, 305/304 modelleken YGD Double Coil Ceramic hangszedők dolgoznak mindkét pozícióban, és a Yamaha saját fejlesztésű ötállású Performance EQ-jának segítségével könnyen, gyorsan válthatunk a különböző játékstílusokra – slap, fingerstyle, pengető – optimalizált hangzások között, de egyenes átvitel és szóló állás is rendelkezésünkre áll. Magas- és mélyhangszín szabályzó, főhangerő, valamint egy Balance gomb segít még a megfelelő hangzás kikeverésében. A TRBX 305/304 skálahossza, nyakszélessége és fogólap rádiusza is megegyezik az 505/504 modellekével. Ennél a sorozatnál az új szín a fényes Factory Blue, ezek a gitárok még fekete, Candy Apple Red, fehér, Mist Green, és ónszínben kaphatók. Az új színekkel bővült TRBX 505/504 és 305/304 modellek már idehaza is kaphatók, további részletek és árak a hivatalos Yamaha viszonteladóknál. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó