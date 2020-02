Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Yamaha SLG 200 Silent gitárok új színben Yamaha SLG 200 Silent gitárok új színben A Yamaha SLG 200 Silent gitárokról korábban már mi is írtunk, és általában úgy tartják számon ezeket a hangszereket, hogy tökéletes koncerthangszerek, de ideálisak gyakorló és utazó gitár céljára is. Úgy érzem, hogy aki egy ilyen hangszert megvásárol, az elsősorban a csodálatos hangja és a könnyű kezelhetősége miatt teszi, az már csak hab a tortán, hogy „összecsukható” és csendben gyakorolhatunk vele. Azt tudni kell, hogy a Yamaha SLG 200 Silent gitárok kétféle – nejlonhúros és acélhúros – változatban készülnek. A legendás sorozat eddigi háromféle színben volt elérhető – Tobacco Brown Sunburst, Natural és Translucent Black – most pedig megjelent az új Crimson Red Burst finish, mind a nejlon-, mind az acélhúros verziónál. Nézzük meg közelebbről mit tud ez a különleges hangszer! Mindkét változatban a Yamaha szabadalmazott SRT (Studio Response Technology) előerősítője és pickupja dolgozik. A saját fejlesztésű SRT rendszert 6 kristályos, húrláb alá tervezett piezo hangszedő szolgálja ki, melynek hangját keverhetjük a modellezett SRT hangzásokkal, majd a fedélzeti zengető és kórus effektekkel tehetjük még élvezetesebbé. Ez a konstrukció teljesen kizárja az akusztikus hangszereknél színpadon gyakran jelentkező gerjedéseket. A kezelőpanelen kapott helyet a hangerő, a kétsávos EQ, a hangoló és a pickup/mikrofon keverő gombja, de itt található a kétféle Reverb, a kórus és az AUX IN kezelőgombja is. Mindegyik hangszerhez fejhallgatót csatlakoztathatunk, hogy olyan helyen is gyakorolhassunk, ahol egy akusztikus gitár hangja esetleg zavaró lenne. Egy másik, 6,3 mm-es jack aljzattal gitárerősítőhöz, PA rendszerhez, audio interfészhez, vagy keverőpulthoz csatlakozhatunk. A vékony hangszertest másik oldalán kapott helyet az AUX bemenet, melyen keresztül gyakorlásnál metronómot, okostelefont, vagy zenelejátszó eszközt csatlakoztathatunk a gitárhoz, és ugyanitt találjuk a külön megvásárolható AC adapter csatlakozóját is, ha esetleg valaki nem elégszik meg a két AA elem biztosította üzemidővel. Yamaha Silenz SLG 200 S A gitár felső íve eltávolítható, így az SLG200 vékony, könnyen szállítható eszközzé varázsolható. A hangszer nyakának és vékony testének anyagát mahagónifa adja, míg a felső- és alsó ív rózsafából és jávorfából készült. A fogólap anyaga is rózsafa, de a skálahossz és a fogólap szélessége már eltérő a két változatnál. Yamaha SLG 200 N Az acélhúros SLG 200 S menzúrája 634 mm, a nyak szélessége a felső nyeregnél 43 mm, a fogólap rádiusza pedig 400 mm. A nejlonhúros SLG 200 N skálahossza 650 mm, a nyak a felső nyeregnél lényegesen szélesebb, 50 mm, és a fogólap sík, vagyis nincs rádiusza. A hangolókulcsok is különböznek, az acélhúros gitáron található RM1242N-4 kulcsok az elektromos gitárokhoz hasonlóan kerültek elhelyezésre, míg a nejlonhúros modellen az RM1188NB-7B húrgépek a fejre merőlegesen állnak, ahogyan az a klasszikus gitároknál megszokott. A Yamaha SLG 200 Silent gitárokhoz tartozékként kapunk egy puhatokot, egy apró fülhallgatót és 2 db. AA elemet. Hazai árak és további részletek a hivatalos Yamaha viszonteladóknál. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó