Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Yamaha Peter Hook Signature BB basszusgitár Yamaha Peter Hook Signature BB basszusgitár „Nagyon boldog vagyok, hogy elkészült ez a gitár. Azt hiszem egyike a világ legjobb basszusainak” – mondta Peter Hook. A Yamaha pár napja jelentette be Peter Hook Signature BB basszusgitárját. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy lesz egy aláírt, limitált mennyiségben készülő sorozat és egy kedvező árú nagyobb sorozatban készülő verzió. Peter Hook

Peter Hook basszeros, énekes, dalszerző – akit talán legtöbben a legendás Joy Division punk vagy a New Order post-punk zenekarokból ismerhetnek – szorosan együttműködött a Yamahával signature basszusgitárjának elkészítésében. A modell eredetije a rajongók által meglehetősen keresett hangszer, és nem könnyű egy ilyen hangszerhez hozzájutni. Hook először egy BB600-as változatot használt, mielőtt megtalálta volna kedvenc modelljét a BB1200S-et. Napjainkban tudvalevőleg hét ilyen gitárja van. Peter Hook basszusjátékát a magas fekvésekben játszott, szólisztikus riffek, témák tették különlegessé, amelyek sokszor meghatározó elemei voltak a Joy Division vagy New Order daloknak.

Yamaha Peter Hook Signature BB

A signature gitár az említett BB1200S és a BB734A elemeit kombinálja, az utóbbi az a modell, amelyen Peter napjainkban játszik, a Peter Hook and The Light turnéi során. Az új signature modell háromrétegű égerfa / jávorfa / égerfa testéhez ötrétegű jávorfa /mahagóni nyak csatlakozik, hat csavarral rögzítve. A nyakra 21 érintővel ellátott, 10”-os rádiuszú rózsafa fogólap és Graphtech felső nyereg került. A test selyemfényű vörös poliuretán finish-t kapott csakúgy, mint a fejrész, melyet Hook aláírása és a „Manchester, England!” felirat díszit. A vörös szín megegyezik Peter Hook BB1200S modelljeinek színével. A gitárra osztott single-coil hangszedőket szereltek, méghozzá a megszokotthoz képest megfordítva – a pickup mély húrokat vevő része került közelebb a hídhoz – ahogyan Peter Hook BB734A gitárján is láthatjuk. Konkrétan egy Alnico V mágneses VSP7n Split Single Coil pickupról van szó, amit egy kapcsolható aktív / passzív elektronikával egészítettek ki. Aktív állásban a hangzást egy hangerő potival és egy háromsávos EQ-val kezelhetjük, míg passzív állásban az EQ Treble tekerője master Tone-ként működik. A masszív acél alapokon nyugvó Vintage Plus húrlábat réz nyergekkel látták el, a precíz hangolásról a pehelykönnyű, nyitott mechanikás kulcsok gondoskodnak a 34 inches (863.6 mm) skálahosszú hangszeren. Peter Hook találkozása a Yamahával

Hook kapcsolata a Yamaha basszusgitárokkal még évtizedekkel korábban kezdődött, mégpedig úgy, hogy Gibson EB-0 gitárját egy amerikai turné során ellopták. „Az EB-0 nem volt nagy vesztesség, állandóan elhangolódott, de sürgősen új hangszerre volt szükségem. Bementem a New Yorkban 48. utcán található Manny's-hez, és az egyetlen nekem megfelelő basszus egy Yamaha BB600 volt. Tökéletesnek éreztem. Később lecseréltem egy Yamaha 1000-re, majd egy 1200 modellre. Egyszer valamelyik hangszerboltból felhívtak, hogy megérkezett az 1200S, aktív elektronikával, háromutas EQ-val. Azonnal megvettem, és bár azóta minden létező basszust kipróbáltam, de egyik sem nyújtja számomra azt, mint ez a modell" – mesélte Peter Hook. A videóban Peter Hook egy kicsit másképp meséli az ellopott gitár történetét, mint ahogyan nyilatkozta, de ez semmit nem von le az új Signature BB értékéből... A Yamaha Peter Hook Signature BB basszus már december folyamán a hangszerboltokba kerülhet, a pontos időpontról és árról a hivatalos Yamaha viszonteladóknál érdemes érdeklődni.