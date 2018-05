Címlap » Hírek » Yamaha FG-TA és FS-TA TransAcoustic gitárok Yamaha FG-TA és FS-TA TransAcoustic gitárok A Yamaha január közepén mutatta be két lélegzetelállító akusztikus gitárját, melyek a rendkívül sikeres FG és FS sorozat hangszereinek tartósságát és kedvező árfekvését ötvözik a díjnyertes Yamaha TransAcoustic technológiával. Yamaha FG-TA Mind a dreadnought testformájú FG-TA, mind ennek koncert méretű változata, az FS-TA a cég innovatív FG820 és FS820 modelljeire épül. Ezeket a hangszereket minőségük, nagyszerű hangszínük és könnyű játszhatóságuk okán gitárosok milliói választották világszerte. A játékélményt tovább fokozza a hangszertestbe épített rezonátor (actuator), ami egy apró fém eszköz, mélyen a gitár testében elrejtve. A rezonátor használata teljesen új koncepciót jelent az akusztikus gitárépítés területén. A TransAcoustic™ technológia lényege, hogy a testen belül, a hangszer hátlapjára rögzített rezonátor a húrok rezgésére reagálva effektezett hangot ad ki, erősítésnek, hangszórónak magát a hangszertestet használva. Így az effektezett hangot a gitár hanglyukán keresztül hallhatjuk, vagyis autentikus reverbbel és kórussal effektezett hangot kapunk minden külső eszköz, vagy erősítés nélkül. A TransAcoustic technológiát először 2016-ban a prémium kategóriás Yamaha LL-TA és LS-TA TransAcoustic modellekben ismerhettük meg, és még abban az évben, a nyári NAMM Show-n meg is kapták a “Best in Show” elismerést Nashville-ben, valamint a “Best of What’s New” díjat a Popular Science magazintól. Yamaha FS-TA Az effektek kezelése nagyon egyszerű. A gitártesten három potméter található, melyek közül az egyik a bekapcsoló gomb is egyben. Ezt körülbelül egy másodpercig nyomva tartva aktiváljuk a rendszert. Ha kihangosítva használjuk a hangszert – mert a beépített SRT Piezzo Pickupnak köszönhetően ez is lehetséges – akkor ez a kapcsoló a piezo-hangszedő hangerő potmétere is egyben. A további két gomb egyikével a reverb, a másikkal a kórus szintjét szabályozhatjuk egymástól teljesen függetlenül. Használhatjuk a hangszert csak zengető, vagy csak kórus effekttel, illetve a kettő tetszés szerinti keverésével. Mindezt akusztikus módon! Az elektronika a megszokott 9V-os helyett 2db AA elemmel működik. Az elemtartó így karcsúbb, mint az átlag, minimális méretű a testen lévő kivágás, mely a gitár fenekénél, a jack-aljzatnál található. Elegáns módon, könnyen nyitható. A TransAcoustic technológia új szintre emeli az akusztikus gitáron való játék élményét. A hangszeren való gyakorlás, komponálás jóval inspirálóbbá válik. Nagyon kényelmes, hogy a térélmény komfortját a hangszerbe integrálva mindenhová magával viheti az ember – legyen szó zenés, baráti összejövetelről, zenekari próbáról. A két új modellel ez a lehetőség már nem csak a prémium kategóriában érhető el, hanem a lényegesen kedvezőbb árfekvésű FG-TA és FS-TA gitároknál is. Yamaha FS-TA/FG-TA fontosabb technikai adatok:

Testforma: koncert (FS-TA); tradicionális western (FG-TA)

Menzúra: 634 mm (FS-TA); 650 mm (FG-TA)

Húrtávolság: 10 mm (FS-TA); 11 mm (FG-TA)

Felső nyereg szélessége: 43 mm

Tető anyaga: tömör lucfenyő

Káva anyaga: mahagóni

Hátlap anyaga: mahagóni

Nyak anyaga: Nato

Fogólap: rózsafa, rádiusz 400 mm

Húrláb anyaga: rózsafa

Felső nyereg, húrláb nyereg: műanyag

Hangolókulcsok: Die-cast Chrome(TM29T)

Koptatólap: átlátszó

Testszegélyezés: krémszínű

Test fényezése: fényes

Színválaszték: fekete, natúr, barna sunburst

Elektronika: SYSTEM70 TransAcoustic + SRT Piezzo Pickup

Húrok: Yamaha FS50BT vagy D'Addario EXP11 További információk és hazai ár a hivatalos Yamaha viszonteladóknál. Kapható: Mezzoforte Hangszeráruház