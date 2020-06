Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Vissza a jövőbe, avagy Time Machine basszus Vissza a jövőbe, avagy Time Machine basszus Az egyedi és egyetlen DeLorean/Time Machine basszusgitárt az ismert filmtrilógia ihlette és a Doner Designs tervezte és készítette. A hangszert májusban adták el, a befolyó összeget a Michael J. Fox Parkinson’s Research Alapítvány kapta meg.

1.21 Gigawatt

A különleges hangszert a Vissza a jövőbe filmtrilógia ihlette, és szinte minden olyan vicces összetevő teljes pompájában megjelenik rajta, ami a filmbéli DeLoreant időgéppé varázsolta. A basszust még májusban vásárolta meg, Arend Raby, aki egyedi hangszerek gyűjtésével foglalkozik. A gitár ellenértékét a vevő a Michael J. Fox Parkinson’s Research Alapítványnak adományozta.

Fluxus Kondenzátor

Impozáns ahogy a „DeLorean + őrült tudós” vonalat a gitár megjeleníti, csodálatos a részletekre kiterjedő figyelem, ahogy például a Fluxus Kondenzátort a gitár tetőlapjába beleillesztették, vagy test elő- és hátlapján végig futó nagy mennyiségű külső kábelezés, ami még jobban hangsúlyozza a gitár ’80-as évekbeli időgép jellegét.

Ahová megyünk, ott nincs szükségünk utakra…

A basszus építésénél egy Warmoth testet és nyakat használtak, a hangszert Nordstrand hangszedővel és Audere előerősítővel szerelték fel, az elektronikát egy hangerő és egy emeletes (Treble/Bass) hangszín potival kezelhetjük. Ha a szerelvényeket nézzük, egy Babicz húrlábbal és egy Hipshot hangolókulcs szettel találkozunk. Az elektronikát tápláló elemtartó a gitár alsó szarván kapott helyet, de a többi extra szerelvény, így az indítókulcs, a hátoldalon elhelyezett hűtőventilátor – és még hosszan sorolhatnánk – már „csak” a dizájnt szolgálja. Az összképet a ReRanch nitrocellulóz „időutazó DeLorean” finish teszi tökéletessé.

Back to the Future alias Time Machine Bass

A Doner Designs egy részidős jótékonysági vállalkozás, amit Steve Doner és fia, Richard alapítottak és működtetnek. Három év alatt összesen 300 órát töltöttek ennek a hangszernek a megépítésével, és ez eddig a hetedik egyedi gitár, amit létrehoztak. Eredetileg szerették volna Back to the Future basszusnak nevezni, de tiszteletben tartva a szerzői jogokat, végül egyszerűen Time Machine Bass-re keresztelték. A videókban láthatjuk, hallhatjuk a Time Machine basszust, még Billy Sheehan, a Winery Dogs basszerosa is megszólaltatja. Ráadásul a Winery Dogs-nak már korábban létezett egy Time Machine című dala, ami jó apropó arra, hogy megcsodáljuk Sheehan kivételes basszus soundját, és persze Richie Kotzen és Mike Portnoy zsenialitását. Lehetséges, hogy a Time Machine Bass nem teljesen komolyan vehető hangszer, de emléket állít egy remek filmtrilógiának, és persze Michael J. Fox emlékezetes alakításának, és az ellenértéke és jó célt szolgál, vagyis nagyon is komolyan vehető...