Címlap » Tesztek » Gitár » Üreges testű Fender Telecaster lángolt juhar toppal Üreges testű Fender Telecaster lángolt juhar toppal A Fender Rarities sorozatában júliusban egy üreges testű, lángolt juhar tetővel és nyaki humbuckerrel ellátott Telecastert mutattak be. A Rarities sorozatban bemutatott új Chambered Flame Top Telecaster néhány olyan jellemzővel rendelkezik, melyek sokoldalúbbá és karakteresebbé teszik ezt a modellt, mint egy hagyományos Telecastert. Üreges test

A júliusi Rarities sorozatú Telecaster két részből és két hangszerfából álló üreges testtel készül, az égetett éger testre natúr lángolt juharfa tető került, a két anyag találkozását a hangszer oldalán egy elegáns fekete csík díszíti. Az üreges test hozzájárul a jó rezonanciához és a fényes, meleg hangzáshoz, de ez csak a kezdet. Kapunk egy szemet gyönyörködtető, lángolt juhar tetőt, ami nemcsak esztétikus, hanem beleszól a gitár hangzásába is, harapósabbá teszi a soundot, és növeli a hangkitartást, amihez persze a testen átmenő húrozás is hozzáteszi a magáét. Tim Shaw pickupok

A modell hangszedőit Tim Shaw, a Fender pickup-guruja tervezte, a vintage stílusú húrláb single-coil hozza a túltekercselt, fényes Tele „twang” hangzást, míg a Shawbucker 1T nyaki pickup szolgálja fel a „piszkosabb” és agresszívebb humbucker tónust. A hangszedőket a szokásos egy hangerő, egy hangszín potival és a háromállású pickup váltóval kezelhetjük. Játékkényelem, hardverek

A modern „C" profilú nyak és a 9,5 inches rádiuszú, 22 keskeny magas érintővel ellátott jávorfa fogólap meggyőző kényelmet nyújt, ehhez hozzájárul a nyak natúr selyemfényű lakkozása is. A 42,8 mm széles felső nyereg csontból készült, a vintage stílusú, tradicionális „ash tray" húrlábat három kompenzált acél húrlábnyereggel látták el. A lépcsőzetes tengelyhosszúságú Fender Standard húrgépek optimális húrtörési szöget biztosítanak, így a húrok jobban felfekszenek a felső nyeregre. A szerelvények krómszínűek, a fényes poliuretán lakkozású testen szépen mutat a négyrétegű teknőcmintás koptatólap. Összességében ez a Telecaster egy jól sikerült és elegáns butik-jellegű modellnek tűnik, és feltehetően megtalálja a célközönségét azon gitárosok között, akik a különleges, nem nagy sorozatban gyártott modelleket preferálják. Tegyük hozzá, hogy a nyaki Shawbucker pickup, és az üreges test azért jelentősen kitágítja a Chambered Flame Top Telecaster hangzási lehetőségeit. Tájékoztató listaár 2 500 USD, ebben az árban egy vintage stílusú keménytok is benne van. Specifikáció: Fender.