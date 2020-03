Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Új Washburn Nuno Bettencourt signature modellek Új Washburn Nuno Bettencourt signature modellek Nuno Bettencourt, az Extreme gitárosa a Washburn céggel közösen dolgozott új, Tele-stílusú, hatállású pickupváltóval felszerelt signature modelljén. A Washburn két új gitárral bővítette Nuno Bettencourt sorozatát, a Telecaster stílusú, single-cut fazonú Nele Standard és Nele Deluxe modellekkel.

Nuno Bettencourt legendás N4 gitárja egy kivételes, különleges jellemzőkkel felruházott hangszer, gondolunk itt pl. a Stephen’s extended cutaway nyakillesztésre (Stephen Davies seattle-i gitáros és hangszerész szabadalma) vagy a húrláb pozícióban található Bill Lawrence pickupra. Nos, a Washburn most kiadott, Nuno Bettencourt-tal közösen tervezett Nele modellje sem kevésbé izgalmas hangszer.

Nele Standard A Nele teste mocsári kőrisből készült – jól rezonáló, kemény mélyeket, világos, kellemes magas hangokat és kiváló hangkitartást produkáló hangszerfa – melyre látványos mintás juhar top került (Nele Deluxe). A juharfa nyak speciális, rendkívüli játékkényelmet biztosító Stephen’s extended cutaway illesztéssel csatlakozik a testhez.

Nele Deluxe A nyaki pozícióban található Seymour Duncan® Vintage Stack® klasszikus, meleg és ütős hangzást nyújt a tradicionális single coil pickupok zaja nélkül, ezeket a hangszedőket a kaliforniai Santa Barbarában kézzel készítik. A húrlábnál elhelyezett Bill Lawrence L-250 a single coil hangszedők dinamikáját és hangzását hozza a humbuckerek melegségével és tisztaságával. A hangszedőket a hatállású Freeway Ultra kapcsolóval kezelhetjük, ami a következő variációkat nyújtja: Position 1 – nyaki pickup Position 2 – húrláb és nyaki pickup Position 3 – húrláb pickup Position 4 – mindkét pickup sorban + fázisban Position 5 – mindkét pickup sorban + ellenfázisban Position 6 – mindkét pickup párhuzamosan + ellenfázisban Ezenkívül mindössze egy hangerő poti áll még rendelkezésünkre, de azt hiszem, a hat pickup variáció nem kevés egy két hangszedős gitárnál. Közelebbről megvizsgálva a specifikációt, láthatunk néhány különbséget a Standard és Deluxe kivitel között. Mindkét változat nyaka juharfából készült, de a Standard verzión madárszemes juhar fogólap ad helyet a 22 érintőnek, és a pozíciójelölők pont alakú akril berakások. A Deluxe modellnél az egész nyak anyagát madárszemes juhar adja, amire ébenfa fogólap került gyöngyház berakással, és még egy eltérés, mocsári kőris test csak a Deluxe esetében visel mintás juhar topot. Stephen’s extended cutaway nyakillesztés Ami viszont egyezik: mindkét változaton Gotoh® GTC201 húrlábat és Grover® Exclusive 18:1 Gold kulcsokat találunk, a két modell skálahossza (25,5 inch) és felsőnyereg szélessége (43 mm) is megegyezik. Az eredeti N4 modell rendkívül népszerű volt, amikor a ’90-es években megjelent, de még napjainkban is a keresett gitárok közé tartozik. Látva az új Nele modellek szépen erezett mocsári kőris testét, vagy mintás juhar tetőlapját, arany szerelvényeit, azt gondolhatnánk, hogy mindez csak külcsín, azonban itt többről van szó. Ezek a gitárok valóban rockra születtek, különleges elektronikájuk és nyakillesztésük feltehetően legalább olyan népszerűvé teszik ezt a két Washburn modellt, mint amilyen az N4 volt. A gitárok a Washburn USA Custom Shop műhelyében egyedileg készülnek, és sajnos az áruk finoman szólva is borsos, még akkor is, ha ebben egy keménytok is benne van.

Javasolt kiskereskedelmi árak: Standard: 3 600.- USD

Deluxe: 4 370.- USD