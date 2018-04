Címlap » Hírek » Új Thinline Hybrid akusztikus basszus a Warwicktól Új Thinline Hybrid akusztikus basszus a Warwicktól A Warwick bemutatta a RockBass Alien Deluxe Thinline Hybrid Acoustic basszusgitárját. A Warwick egy új, vékonyabb kivitelű, elsősorban turnézó basszerosok számára tervezett modellel bővítette akusztikus Alien Bass sorozatát. A Warwick RockBass Alien Deluxe Thinline Hybrid négy- és öthúros, bundozott, és fretless változatban lesz kapható. „Ezt a hangszert vékonyabbra terveztük, kényelmi és ergonómiai szempontok miatt” – meséli Marcus Spangler a Warwicktól. „Ha az új Thinline Hybridet hallgatod, mind az akusztikus, mind és az elektromos hangzásvilágból a legjobbat kapod. A fa meleg, lágy természetes hangját és a mágneses pickup ütős hangját egyszerre élvezheted. A hangszer elektronikája a Shadow Nanomagnetic fogólap-hangszedőből, a húrláb alatt elhelyezett piezo rendszerből és a beépített hangolóval felszerelt Shadow előerősítőből áll. A megszokott cutaway fazonú gitáron a hanglyukat aszimmetrikusan helyezték el, ami nemcsak érdekes megjelenést, hanem melegebb hangzást is eredményez. A hangszer tetőlapja tömör lucfenyőből készült, a hátlap és a káva anyaga rétegelt fenyő. A mahagóni nyakra wenge (érintős kivitel) vagy tigriscsíkos ébenfa (fretless) fogólapot ragasztottak. A fogólapra 24 Jumbo Nickel Silver érintő került, a szerelvények Warwick gyártmányúak. Specifikáció

Húrok száma: 4 vagy 5

Konstrukció: csavarozott nyakú

Menzúra: 34” (négyhúros), 35” (öthúros)

Test: tömör lucfenyő tető, laminált hátfal és káva

Nyak: mahagóni

Fogólap: wenge (bundozott), tigriscsíkos ébenfa (fretless)

Érintők: 24 Jumbo Nickel Silver

Hangszedők: Shadow Nanomagnetic, húrláb piezo

Elektronika: hangolóval felszerelt Shadow előerősítő

Kezelőszervek: Hangerő, Balansz, hangszedőnkénti hangszín, fázis kapcsoló

Hangoló kulcsok: Warwick

Felső nyereg: Warwick Just a Nut III Tedur

Húrláb: csont nyereg, húrlábtüskékkel

Húrok: Warwick Red Bronze Strings: 045" - 105" (35200 MS 4)

Lakkozás: Natural Transparent HP

Tok: RockBag puhatok

Ár: négyhúros: 941 EUR, öthúros: 999 EUR.