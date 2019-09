A 2018 nyarán megjelent Fender Player sorozat színválasztékára eddig sem lehetett panasz, de most két újabb látványos színnel bővült a kínálat.



A tavaly júniusban debütáló Fender Player sorozat, ami a Standard családot volt hivatott leváltani, most egy kis frissítésen esett át. A közepes árfekvésű, mégis minőségre fókuszáló szériában két új dögös szín jelent meg, melyekkel összesen kilencre bővült a választható finish-ek száma.







A 200 000 és 230 000 forint közötti árkategóriában található, Mexikóban gyártott Player modellek mindegyikét Alnico mágneses pickuppal látták el, és a selyemfényű lakkozású, kényelmes „C” profilú jávorfa nyak is sztenderdnek számít. Emellett több kisebb-nagyobb újítással is találkozhattunk. Ilyen például a két ponton szinkronizált tremolós húrláb, a választható jávorfa vagy pau ferro fogólap, a Telecasterek esetében a 22 érintő és az új pickup variációk. A Jaguar modelleknél a HS pickup kiosztás, a basszus modelleknél új hangszedők, és az egész sorozatra jellemző rendkívül széles színválaszték, olyan új színekkel, mint a Tidepool, Sage Green Metalic, vagy a Buttercream. És ez most még tovább bővült az új Capri Orange és a Silver színekkel.

Az új Capri Orange finish megtalálható a Player sorozatú Telecaster, Jazzmaster, Jaguar, és Stratocaster modelleken. Silver színben pedig a Stratocaster, Telecaster, Jazzmaster, Jaguar, Jazz Bass, és Jaguar Bass modellek pompáznak. A Silver lakkozás egyszerre elegáns és klasszikus, mondhatjuk, hogy időtlen megjelenést kölcsönöz a hangszernek, ugyanakkor szépségével szinte vonzza a tekintetünket. A Capri Orange vidámabb, merészebb szín, egyéni stílussal ruházza fel a Player sorozat gitárjait, amelyek ezzel a lakkozással bármelyik színpadon megállják a helyüket.

A Fender Player sorozatú modellek árait a Mezzoforte Hangszeráruház oldalán találod meg.

A Fender Player modellek részletes bemutatása ITT.

A Fender Player basszus modellek részletes bemutatása ITT.