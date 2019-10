Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Új, színátmenetes Ibanez Artwood akusztikus gitárok Új, színátmenetes Ibanez Artwood akusztikus gitárok Az Ibanez Artwood sorozat két cutaway dreadnought fazonú modellje már gyönyörű színátmenetes lakkozással is forgalomba kerül. A múlt évben az Ibanez már bemutatta gradation finish – színátmenetes lakkozású – elektromos gitárjait, így például az AZ242F modellt. A napokban a cég ugyanezt a több árnyalatú, esztétikus finish-t alkalmazta két Artwood sorozatú elektroakusztikus modelljénél is.

Ibanez AW80CE-BLG

Az AW80CE BLG színátmenetes fényezése Brown Ale Gradation fantázianevet kapta, melynél barna sörre elékeztető szín fokozatosan, a test teljes hosszában megy át sötétbarnából világos, natúr színárnyalatba. Az Artwood AW80CE gyönyörűen megtervezett és kivitelezett cutaway dreadnought formájú hangszer, ami vastag, természetes hangzást és kiváló játékkényelmet nyújt a gitárosoknak, megfizethető áron. Ez a modell tömör sitka fenyő tetővel, okoume kávával és hátlappal készül, ami szépen kiegyenlített erőteljes hangzást kölcsönöz a hangszernek. A nyatoh fából készült (Délkelet-Ázsiában honos keményfa) nyakra ovangkol fogólap került, a mélyen kivágott cutaway fazon könnyű elérést biztosít a felső fekvésekhez. Az Ibanez T-bar húrlábnyereg alatti hangszedőjének jelét az AEQ-TP2 előerősítő dolgozza fel, melyben 2 sávos EQ, és hangoló is rendelkezésünkre áll. Ez a rendszer sok gitárost meggyőzött az akusztikus hang tiszta, természetes visszaadásával. A húrlábnyereg alatt elhelyezett pickup a legoptimálisabb helyre került, és egyszerre továbbítja a gitártestben keletkező hangot és a felületi rezgéseket, melyek a húrlábnyereg alatt keletkeznek. A hangszer menzúrája 651 mm-es, a felső nyereg csontból készült, szélessége 43 mm, a húrláb anyagát is ovangkol fa adja, amire csontból készült kompenzált húrlábnyereg került. Mindezek jótékony hatással vannak a gitár hangzására. A speciális Ibanez Advantage™ húrlábtüskék és a D'Addario® EXP16 húrok is hozzájárulnak a gitár gazdag, telt hangzásához.

Ibanez AW84CE-VNB

A másik modell, amelyik ezzel a látványos színátmenetes finish-sel dicsekedhet, az AW84CE-VNB, ahol az utolsó három betű a fényezés fantázianevét jelöli – Vertical Natural Browned Burst. Vagyis ennél a hangszernél nem a test hosszában, hanem vertikálisan képeztek színátmeneteket. Ezen gitár esetében is cutaway dreadnought testformáról beszélhetünk, azonban itt a hátlap és a káva mellett a tető anyagát is tömör okoume fa adja. Egyéb összetevőiben, és méreteiben is megegyezik az előbb ismertetett AW80CE BLG modellel. Az Ibanez Artwood akusztikus sorozat hangszereire jellemző a múlt és a jelen tökéletes ötvözése a dizájn és a felhasznált anyagok és technológiák terén. Erre a jól sikerült „házasságra” tökéletes példa ez a két selyemfényű gradation finish-sel forgalomba kerülő kényelmes, erőteljes hangú hangszer. Az Ibanez Artwood 84CE-VNB színátmenetes modell egyelőre idehaza nem elérhető, csak a Gradation Finish-sel rendelkező másik modelleként írtunk róla. Árak:

AW80CE-BLG 129 000 Ft AW84CE-VNB 400 USD



Az Ibanez gitárok hazai és európai forgalmazója a Meinl Distribution.